Компания Liebherr вывела на российский рынок специальной техники гусеничные экскаваторы нового поколения G7.

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Конвейерная жизнь экскаватора составляет пять-десять, а иногда и больше лет. За это время модель претерпевает те или иные изменения в конструкции. Дебют нового поколения гусеничных экскаваторов G7, в которое вошли модели R926, R930, R934, R938 и R945, состоялся в 2019 году на специализированной выставке BAUMA в Мюнхене. Машины массой от 26 до 45 тонн способны решать широкий круг задач в самых разных отраслях промышленности и производства.

Обо всем этом, к слову, более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

Новая индексация

Маркировка нового поколения гусеничных экскаваторов Liebherr приведена к общепринятым стандартам. Покажем это на примере модели R934. Раньше буквенно-цифровой индекс означал следующее: литера R — ​машина на гусеничном ходу, цифра 9 — ​экскаватор, цифра 3 — тридцатитонный класс, цифра 4 — поколение машины. После принятия изменений последние две цифры в маркировке — ​не класс и поколение, а вес машины в тоннах. То есть R934 — ​ гусеничный экскаватор массой 34 тонны.

30-тонная серия

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В линейке модификаций нового поколения две базовые модели: тридцатитонная R930 и сорокатонная R938. Остальные — ​производные от них модификации. Благодаря большому количеству взаимозаменяемых деталей машин новой линейки эксплуатирующие организации могут сократить номенклатуру запасных частей и расходных материалов и тем самым снизить объемы «замороженных» на складах оборотных средств. Например, экскаваторы R926 и R930 отличаются в основном массой, которая зависит от типа рабочего оборудования и заднего противовеса. Разумеется, различия могут заключаться и в примененных ходовых тележках.

40-тонная серия

У модели R938 есть облегченная версия R934. Она также относится к сорокатонному классу. Экскаваторы имеют одинаковые силовые агрегаты, но благодаря электронно-управляемой системе питания Common Rail настройки мощности у них разные: 220 против 200 кВт. Дефорсированный мотор на более легкой машине имеет преимущество в ресурсе, так как работает с меньшей нагрузкой, и, следовательно, меньше изнашивается. То же самое можно сказать и про гидронасосы. Они идентичны, но на R934 работают не с максимальной нагрузкой.

Флагманская модель

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Если же говорить о R945, самой «старшей» модели поколения G7, то наиболее близким аналогом из продуктовой линейки Liebherr будет широко известная машина R944 SME, заслужившая уважение у эксплуатирующих организаций разных стран. Именно ее в России и будет постепенно заменять R945. Сорокапятитонная машина имеет широкую и устойчивую тележку, а также тяжелый противовес.

Экскаватор R945, как и R944 SME может комплектоваться короткими рукоятями и стрелами, что позволяет задействовать его на тяжелых работах, например, связанных с выемкой сложных грунтов. Благодаря более мощному рабочему оборудованию на рукоять можно устанавливать более тяжелый и емкий ковш, что позволит увеличить производительность машины и значительно облегчить работу в случае изменения модельного ряда самосвалов или самосвальных поездов, работающих в карьере. Так, если в производственной цепи будут задействованы машины с большим объемом кузова, то применение более емких ковшей позволит не увеличивать количество рабочих циклов экскаватора, необходимых для загрузки единицы техники. Следовательно, время загрузки и расход топлива практически не изменятся.

Кроме того, на экскаваторы R945 можно поставить усиленные специальными пластинами ковши (Heavy Duty), которые демонстрируют отличные показатели по износостойкости и ресурсу.

Экология

Одной из ключевых особенностей новых экскаваторов является их соответствие современным экологическим стандартам Tier 3А (США) / Stage 3А (ЕЭС). Чтобы техника соответствовала этим требованиям, двигатели Liebherr были модернизированы. В частности, вместо системы питания с PLD-секциями была применена электронно-управляемая Common Rail с более широкими возможностями регулирования параметров впрыска топлива.

Инженеры получили возможность управлять рабочим процессом ДВС, снизить расход топлива и токсичность отработавших газов. Особенно это актуально для многоцилиндровых дизелей большого рабочего объема. Многостадийный управляемый электроникой впрыск топлива позволил сделать работу моторов более «мягкой», что положительно сказалось на нагрузке, приходящейся на детали двигателя, и его ресурсе.

Особенности конструкции и обратная связь

Одной из фирменных особенностей экскаваторов Liebherr является усиление шарнирных соединений рабочего оборудования специальными оголовками, выполненными методом литья. Литые элементы конструкции значительно повышают прочность сочленений, дают преимущество по надежности и ресурсу. В новом поколении машин применили это техническое решение, доработанное с учетом современных материалов и технологий. В частности, литые детали были оптимизированы по геометрии с уменьшением веса (практически вдвое) и сохранением высокой прочности. Уменьшение собственной массы рабочего оборудования снизило нагрузку на привод и при прочих равных условиях сократило расход топлива.

Кроме того, изменение геометрии литых оголовков позволило уже в базовом оснащении устанавливать более емкие ковши. Это важно с точки зрения оптимизации производственного цикла и затрат при работе в песчаных карьерах. Например, объем стандартного ковша R938 составляет 2,15 м3, что больше, чем у некоторых конкурентов аналогичного класса, объем стандартных ковшей которых в базовом оснащении не превышает двух «кубов».

В ходе модернизации существенно облегчили кулиса ковша. На первый взгляд, новый элемент выглядит не таким массивным и капитальным, как тот, что стоял ранее. Это вызывало опасения в его прочности со стороны технических служб эксплуатирующих организаций. В частности, внимание на такую особенность новой машины R945 обратил инженер одного из сервисных центров в Пермском крае, который отвечает за обслуживание техники на объектах. Простой экскаватора обходится дорого, по этой причине покупатели настороженно относятся к любым изменениям в конструкции проверенной временем техники. Однако несколько месяцев работы экскаватора в жестком режиме развеяли все опасения.

Производство и поставки

Экскаваторы R926, R930, R934, R938 и R945 приходят в Россию с заводов Liebherr во Франции и Китае. Машины китайской и французской сборки имеют некоторые отличия в комплектации. Например, изготовленные во Франции экскаваторы в качестве опции оснащены подъемной кабиной, которая значительно расширяет возможности техники. В частности, расположенная высоко над опорной поверхностью кабина обеспечивает оператору отличный обзор рабочей зоны, что очень важно при выполнении таких работ, как загрузка и разгрузка вагонов, когда вместо ковша используется грейфер. Кроме того, высокое расположение кабины важно при перемещении неделимых грузов: катушек с кабелем, трансформаторов или элементов каких-либо конструкций.

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Экскаваторы китайской и французской сборки также могут различаться типами применяемых ходовых тележек — ​количество их модификаций у европейских машин больше, чем у азиатских. Это же касается и возможности оснащения машин удлиненным рабочим оборудованием, которое увеличивает рабочую зону. Экскаваторы с длинными стрелами и рукоятями — ​товар штучный. Их производит французский завод, имеющий гибкую технологическую цепь производства и большие возможности по изготовлению машин в специальных исполнениях.

Поставки экскаваторов Liebherr нового поколения в Россию осуществляются с учетом оптимизации логистических затрат, которые включены в цену машины. Например, в Санкт-Петербург проще доставить экскаватор из Европы, а в Хабаровск — из Китая. Машины специальных версий, о которых мы упомянули выше, приходят в Россию из ЕС.

Еще до начала поставок новых экскаваторов склады российских сервисных центров Liebherr были укомплектованы всеми расходными материалами и запчастями, необходимыми для проведения планового ТО и ремонта. Кроме того, была проведена большая работа, связанная с обучением сервисного персонала.

Важно знать

Семейное предприятие Liebherr было основано в 1949 году Гансом Либхерром. Большой успех первого мобильного легкомонтируемого и недорогого башенного крана предопределил дальнейшее направление работы. Сегодня Liebherr является одним из крупнейших мировых производителей строительной техники и признанным поставщиком высокотехнологичных, ориентированных на нужды потребителей продуктов и услуг. Более 135 предприятий на всех континентах с более чем 43 тысячами сотрудников входят в состав Группы компаний Liebherr.

Безопасность и экономия

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Европейские требования и стандарты, действующие в отношении специальной техники, обязывают производителей экскаваторов комплектовать их системами мониторинга «слепых» зон, что важно для обеспечения безопасности при проведении работ на объектах. Экскаваторы серии G7 оснащаются видеокамерами, позволяющими проводить мониторинг задней и боковой (справа) зон, которые оператору сложно контролировать из кабины. Для машин, поставляемых на российский рынок, видеокамеры являются опциональным оборудованием. Но полностью отказываться от систем мониторинга нельзя. Экскаватор должен быть оборудован как минимум задней камерой и зеркалами для правой «мертвой» зоны.

Установка системы контроля «слепых» зон также позволила конструкторам увеличить высоту платформы экскаватора, что, в свою очередь, дало возможность увеличить емкость топливных баков. Дополнительный запас топлива позволяет экскаватору отработать пару рабочих смен без дозаправки. Для машин, занятых в непрерывном производственном цикле, это очень важный момент. Уменьшение числа заправок дает дополнительный экономический эффект за счет снижения времени простоя техники. Попутно сокращаются расходы на оплату доставки топлива на объект и т. д.

Фото: компании-производителя