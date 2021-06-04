Турбонаддув защищает мотор... и еще 6 неожиданных фактов об автомобилях

1. Севшую в брелоке батарейку можно «прикурить» от аккумулятора! Ставим батарейку минусом на минус автомобильного аккумулятора, а плюс с плюсом соединяем кратковременными касаниями любым металлическим предметом. Правда, это оживит ее ненадолго (менять все равно потом придется), но открыть автомобиль, энергии хватит.
2. Частицы от разрушающегося каталитического нейтрализатора могут попасть в двигатель. Но только не на моторах… с турбонаддувом. Турбонагнетатель служит своего рода уловителем керамической крошки, летящей в цилиндр.
3. Обязательное постановление 1910 года о порядке езды по городу Санкт-Петербургу на автомобилях требовало проверки теоретических познаний испытуемого лица в области «знакомства с работой двигателя, знания частей автомобиля и особенно частей, важных для безопасности езды». Сегодня половина из этих познаний не требуется — езжай к дилеру, там разберутся.
4. Все наши заднеприводные автомобили — Волги, Жигули и Москвичи — имели одинаковые по типу подвески: независимую спереди и зависимую сзади. Появление принципиально новой модели — переднеприводного ВАЗ-2108 — породило ожесточенные споры на разные темы. В том числе и как правильно называть его оригинальную заднюю подвеску — полузависимой или полунезависимой.
5. Один из вариантов борьбы с нагаром на поверхностях камеры сгорания, клапанах и свечах — работа мотора при высоких оборотах и большой нагрузке. То есть имеет смысл эпизодически посещать скоростные магистрали, чтобы почистить двигатель! Но от шлаков и смол, скопившихся в омываемых маслом полостях, так просто не избавиться — поможет только промывка или частая замена масла.
6. Идею автомобиля на водородном топливе, актуальную сейчас для проекта Aurus, реализовали в СССР еще в конце 1970-х. НАМИ разработал систему питания, при которой на холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал на водороде. По мере возрастания нагрузки добавлялся бензин. А несколько опытных водородных «рафиков» обслуживали Олимпиаду в Москве. Чуть позже построили и РАФ-2203 на топливных элементах. Могли уже тогда!
7. Пробовали пристегнуться ремнем в припаркованном на уклоне автомобиле? Не получилось? И не получится — срабатывает механическая блокировка катушки ремня. Она предусмотрена для того, чтобы ремень удерживал человека при резком замедлении или опрокидывании автомобиля.
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