Турбонаддув защищает мотор... и еще 6 неожиданных фактов об автомобилях

Их мы нашли в июньском выпуске «За рулем».

1. Севшую в брелоке батарейку можно «прикурить» от аккумулятора! Ставим батарейку минусом на минус автомобильного аккумулятора, а плюс с плюсом соединяем кратковременными касаниями любым металлическим предметом. Правда, это оживит ее ненадолго (менять все равно потом придется), но открыть автомобиль, энергии хватит.

Материалы по теме Большой тест аккумуляторов. Выжили не все!

2. Частицы от разрушающегося каталитического нейтрализатора могут попасть в двигатель. Но только не на моторах… с турбонаддувом. Турбонагнетатель служит своего рода уловителем керамической крошки, летящей в цилиндр.

3. Обязательное постановление 1910 года о порядке езды по городу Санкт-Петербургу на автомобилях требовало проверки теоретических познаний испытуемого лица в области «знакомства с работой двигателя, знания частей автомобиля и особенно частей, важных для безопасности езды». Сегодня половина из этих познаний не требуется — езжай к дилеру, там разберутся.

Материалы по теме 7 заблуждений про автомобили с турбодвигателями

4. Все наши заднеприводные автомобили — Волги, Жигули и Москвичи — имели одинаковые по типу подвески: независимую спереди и зависимую сзади. Появление принципиально новой модели — переднеприводного ВАЗ-2108 — породило ожесточенные споры на разные темы. В том числе и как правильно называть его оригинальную заднюю подвеску — полузависимой или полунезависимой.

5. Один из вариантов борьбы с нагаром на поверхностях камеры сгорания, клапанах и свечах — работа мотора при высоких оборотах и большой нагрузке. То есть имеет смысл эпизодически посещать скоростные магистрали, чтобы почистить двигатель! Но от шлаков и смол, скопившихся в омываемых маслом полостях, так просто не избавиться — поможет только промывка или частая замена масла.

Материалы по теме Зажигаем за рулем Toyota Mirai — первого серийного водородомобиля

6. Идею автомобиля на водородном топливе, актуальную сейчас для проекта Aurus, реализовали в СССР еще в конце 1970-х. НАМИ разработал систему питания, при которой на холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал на водороде. По мере возрастания нагрузки добавлялся бензин. А несколько опытных водородных «рафиков» обслуживали Олимпиаду в Москве. Чуть позже построили и РАФ-2203 на топливных элементах. Могли уже тогда!

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

7. Пробовали пристегнуться ремнем в припаркованном на уклоне автомобиле? Не получилось? И не получится — срабатывает механическая блокировка катушки ремня. Она предусмотрена для того, чтобы ремень удерживал человека при резком замедлении или опрокидывании автомобиля.

В июньском выпуске еще много любопытных фактов. Чтобы не ждать очередной интересной подборки, просто подпишитесь на журнал.

Возможные варианты подписки:

Книга-сервис

Пресса России