Фейлы автопроизводителей: огромные штрафы и миллионы отозванных машин

Первые скандалы с автопроизводителями зафиксированы еще в 1930-х годах, а со второй половины XX века многие из них обрели статус общественно значимых явлений с очень долгими последствиями...

Первые в истории иски

В 1969 году на General Motors посыпались обвинения в плохо закрепленном на опорах двигателе Chevrolet, что приводило к повреждению троса акселератора и десяткам аварий, а закончилось 6,5 млн авто, попавшими под отзыв.

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В 1970-м юрист Ральф Нейдер отсудил у General Motors 425 000 долларов (по нынешним временам — более 2 млн долларов) за вторжение в частную жизнь. Боссам концерна не нравилось, что Нейдер упрекнул Chevrolet Corvair в плохой управляемости и устойчивости, и они пытались запугать и оклеветать его.

К 1973-му взрывающийся при ударе топливный бак Ford Pinto стал причиной примерно 900 случаев смертей и ожогов, а компания скрывала это.

В 1988 году марка Audi надолго покинула США из-за обвинений (как выяснилось позже — голословных) в вызывающей «непреднамеренное ускорение» АКП модели Audi 5000 (Audi 100 C3 в Европе).

В 1997 году революционный Mercedes A-Class провалил «лосиный тест» и вернулся на конвейер только после тотальной доработки.

В 2000-м Ford и Firestone разорвали столетнее сотрудничество из-за отслаивающегося протектора на покрышках Ford Explorer — зарегистрировано 271 смертей и 800 травм, отозвано 14,4 миллиона колес, в отставку отправлены гендиректоры обеих компаний. С наступлением нового столетия скандалы с автопроизводителями ничуть не утратили масштаб.

Залипающая педаль Toyota

В 2007 году скандал вновь прогремел в США. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) обнаружило, что коврики на Lexus ES350 могут стать причиной блокирования педали акселератора в полностью нажатом положении. Toyota проигнорировала замечание, а вскоре из-за заблокированной педали в Lexus ES350 погибла семья из Калифорнии.

Выяснилось, что о потенциальном дефекте в Toyota знали еще в 2006 году, но ничего не предприняли.

Первоначально компания отозвала 5,5 млн автомобилей Lexus и Toyota, в итоге под отзыв попало 9 миллионов машин обеих марок. Только первый штраф, наложенный на Toyota Министерством транспорта США в 2010 году, составил 16,4 миллиона долларов, а суммарно этот скандал стоил компании 1,2 миллиарда долларов.

Заниженный расход Kia и Hyundai

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За несколько лет до того, как подтасовка показателей работы двигателя стала мейнстримом, на подобной афере попалась компания Kia Motors. В 2012 году американское агентство по защите окружающей среды (EPA) выявило умышленно заниженные показатели расхода топлива у автомобилей Hyundai и Kia — реальные цифры отличались от тех, что значились в технических характеристиках. В частности, под подозрение попали Hyundai Veloster, Elantra и Accent (в России — Solaris).

В результате проверок у 580 тысяч автомобилей расхождение составило 0,43 л/100 км, еще у 240 тысяч машин — 0,84 литра, у 80 тысяч — от 1,3 до 1,72 литра. Некорректные значения были зафиксированы примерно у 900 тысяч машин (13 моделей обеих брендов), проданных в США в 2010–2012 годах. Виновники сослались на разные методики измерения расхода в Корее и США, принесли извинения владельцам и согласились выплатить им 385 млн долларов в качестве компенсации за перерасход горючего.

Стреляющие подушки Takata

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Неладное с продукцией Takata начало твориться еще в 1995-м, когда они попытались свалить вину за ненадежные замки ремней безопасности на владельцев Hоnda — мол, те «неправильно пристегиваются», а по факту оказалось, что виноват материал замков. Но уроков в компании не извлекли. Отдельные инциденты с подушками безопасности, по сообщению ряда источников, фиксировались еще в 2004, а отчетливый первый звоночек прозвенел в 2008-м: под отзыв из-за подушек попали 4 тысячи автомобилей Honda. Но это было лишь каплей в море, ведь к тому моменту Takata являлась поставщиком примерно 20% всех требующихся мировому автопрому подушек безопасности.

В 2013-м бахнуло по-настоящему: под отзыв попало более 3,6 млн автомобилей разных марок. Но вскоре после этого речь шла уже о 34 млн машин. Выяснилось, что мексиканский завод производителя использовал в пиропатроне нитрат аммония, который взрывается, если есть хотя бы небольшая влажность. Таким образом, подушка в любой момент может выстрелить в человека шрапнелью из пластиковых и металлических фрагментов рулевого колеса.

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Honda пострадала больше всего, установив подушки Takata на 30 млн своих машин — в итоге гендиректор Honda был отправлен в отставку. Под отзывные кампании попали также машины Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru, BMW, Audi, Ford, Chrysler и Ferrari. В Штатах после того, как были доказаны несколько смертельных случаев из-за взорвавшейся или, напротив, не сработавшей при ДТП подушки, все они были оштрафованы за сокрытие проблем. Что касается самой Takata, в ноябре 2015 года NHTSA оштрафовало компанию на 70 млн долларов.

К тому моменту только в США попадающих под отзыв автомобилей насчитывалось около 90 млн, а в мире, по приблизительным оценкам, было 285 млн потенциально опасных подушек безопасности Takata. Сейчас известно, по меньшей мере, о 250 несчастных случаях и 16 смертельных эпизодах, связанных с Takata. Последний зафиксирован в 2019-м, когда погиб водитель Honda Civic, выпущенной в 2002 году. Компания Takata уже банкрот, проданный конгломерату Key Safety Systems, а отзывные кампании длятся по сей день.

Выпадающий ключ General Motors

Первоначальной причиной нового скандала, связанного с GM, стали автомобили Chevrolet Cobalt, реализованные в США с 2004 по 2010 годы. Компания долгое время замалчивала проблему, и только в 2014 году, после очередного несчастного случая, тайное стало явным. Проблема была в том, что ключ зажигания мог на ходу выпасть из замка, заглушив двигатель и обесточив важнейшие узлы:: усилители руля и тормозов, а также подушки безопасности.

Поначалу сообщалось о сотнях тысяч машин General Motors с проблемными замками, позднее цифра выросла до 3 млн потенциально опасных автомобилей. Первые данные говорили о 42 погибших и 58 травмированных, но к настоящему моменту известно более чем о 120 зарегистрированных жертвах. Компенсации стоили компании 400 млн долларов, а еще 35 млн были взысканы NHTSA в судебном порядке — в качестве штрафа. В 2014 году General Motors учредила фонд помощи пострадавшим от собственных неисправных авто.

Выбросы углекислого газа Volkswagen

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Интересно, что еще в 2012-м, до топливного скандала с Kia и Hyundai (см. выше), организация Greenpeace обвиняла новый VW Golf VII в заниженных производителем данных по расходу и вредным выбросам. Тогда это прошло почти незамеченным, зато в сентябре 2015-го грянул гром. Управление по защите окружающей среды (EPA) США опубликовало результаты исследования токсичности машин Audi и Volkswagen с двигателями 2.0 TDI: концентрация углекислоты в выхлопных газах в 40 раз превышала допустимое значение. С 2009 года такие машины поставлялись на североамериканский рынок.

Уже в ноябре того же года то же самое выяснилось в отношении 3-литровых дизельных V6, а затем стало известно и о махинациях концерна с бензиновым двигателями. Суть была в программном обеспечении двигателей, которое распознавало сертификационный цикл и при контрольных замерах включало специальный режим, позволяющий вписаться в эконормы. По всему миру было продано более 11 миллионов машин Volkswagen и Audi, способных самостоятельно обмануть испытателей.

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Дизельгейт привел к отставкам главы Volkswagen Мартина Винтеркорна, руководителя американского филиала Майка Хорна и еще нескольких топ-менеджеров, ужесточению требований к дизелям, закрытию спортивных программ, многотысячным отзывным кампаниям и появлению целых кладбищ дизельных автомобилей производства VW Group. Размер компенсации, которую должен выплатить Volkswagen, поначалу оценивался примерно в 18 млрд долларов, но к настоящему моменту потери концерна составляют уже свыше 30 млрд долларов.

В 2017 году Greenpeace заблокировал вход в британский порт для парома с дизельными Volkswagen на борту. В 2018 году в компании Nissan признали, что подделывали данные об уровне выбросов и расходе топлива. В 2019 году в США завели уголовное дело на компанию Ford, допустившую неточности при замерах расхода и выбросов.

Как видим, эхо некоторых скандалов продолжает преследовать автомобильный мир до сих пор. Остается надеяться, что опыт прежних лет станет для производителей страховкой от повторения ошибок, а отзывные кампании будут не более чем хорошо отработанной и не слишком масштабной предупредительной мерой.

В России планируется ввести новый стандарт, в котором владельцев отзывных машин будут искать по базам ГИБДД, техосмотра и ОСАГО.

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