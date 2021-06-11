Их мы нашли в июньском выпуске «За рулем».

1. Toyota Camry непрерывно лидирует в своем классе в России на протяжении… 19 лет! И в этом году собирается отметить юбилей. Если только ее не потеснит главный конкурент — Кia K5.

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2. В современном автомобиле множество разных датчиков. И практически все они врут. Почему так происходит и что с ними делать, вы узнаете из статьи «Электронное вранье».

3. Можно ли покупать неновый китайский автомобиль? Исследования рынка подержанных машин в возрасте от двух до четырех лет показали, что «китайцы» выглядят достойно на фоне других марок. Например, оценка за кузов у них выше среднего. Правда, хуже состояние салона и основных узлов и агрегатов...

4. Сразу после запуска конвейерного производства ЗАЗ-965 (знаменитого «горбатого») в Запорожье взялись за разработку грузопассажирских машин на той же базе: пикапа, фургона, вэна. Среди них были даже полноприводные модификации. Работы застопорились на предсерийных образцах — до конвейера запорожские грузовички они так и не дошли.

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5. Большинство кемперов с подъемной крышей УАЗ «Байкал» продают… в Германию. И именно по просьбам немецких заказчиков изменили интерьер машины, поставив мебель не поперек пассажирского салона, а вдоль левого борта. Не удивляйтесь — просто немцы привыкли к такой компоновке.

6. Перронные автобусы, работающие в аэропортах, знакомы всем. Но мало кто знает, что в советское время в некоторых аэропортах пассажиров подвозили к трапу самолета в прицепах! Их разрабатывали специально для этих целей. Тягачами служили грузовики ЗИЛ. Состав назывался АППА — автомобиль для перевозки пассажиров в аэропорту.

Перронный автобус АППА разработали в Риге в начале 1970-х годов.

7. У автобуса ЗиУ-680 было два двигателя. Шестицилиндровые двигатели ЗиЛ-158 устанавливали друг за другом и соединяли гидромуфтой от представительского ЗИМа (ГАЗ-12). А серийная пятиступенчатая коробка передач от МАЗ-200 получила электропневматическое управление. Но вскоре завод имени Урицкого в Энгельсе переключился на выпуск нового троллейбуса ЗиУ-9, и проект был закрыт.

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8. УАЗ запустил любопытную программу: внедорожник Патриот можно арендовать на срок от пары дней (на выходные) до месяца. Пробег не ограничивают, но эксплуатация допускается только в пределах России. В гонках и ралли-рейдах участвовать нельзя, а вот ездить по бездорожью никто не запрещает.

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Фото: wikimedia/Кривич Илья