У семейства КАМАЗ‑54901 один из самых современных и один из лучших в мире каркас кабины — ​от Mercedes-Benz Actros четвертого поколения.

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Магистральный грузовик КАМАЗ‑65659 6х2 ориентирован на работу в составе автопоезда-тандема с прицепом, длина которого составляет 18,75 метра, а не обычные для автопоезда с седельным тягачом 16,5 метра. Главное отличие нового тягача от КАМАЗ‑54901 — ​более длинная рама и колесная формула 6х2. Такое исполнение достигнуто благодаря установке на пневмоподвеске дополнительной третьей оси, которая выполнена подъемной, что позволило довести полную массу автомобиля до 26 тонн.

Тягач оснащен рядным двигателем КАМАЗ‑910, Евро‑5, мощностью 450 л. с., автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon, ведущим гипоидным мостом Daimler, комфортабельной кабиной шириной 2500 мм с ровным полом и двумя спальными местами. На автомобиле установлен топливный бак увеличенного объема 650 литров, межсервисный интервал составляет до 120 000 км, а общий ресурс автомобиля — ​до 1,2 млн км. Обо всем этом, к слову, более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

В кабине КАМАЗ-54901 с высокой крышей будет две спальные полки Подвеска кабины будет или на пружинных стойках, или на пневмоподушках Новая коробка-робот ZF Traxon короче и шире, чем старина ZF As-Tronic

Новые кабины

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Кабину для КАМАЗа изготавливают на новом заводе в Набережных Челнах. Это лучшее предприятие в России и СНГ по производству кабин грузовиков, вполне сопоставимое с европейскими заводами. Здесь самая современная в России линия катафорезного грунтования. Высокий уровень «даймлеровской» разработки и качество сборки дополнены оригинальным «камазовским» дизайном фасада.

Катафорезное грунтование с полным погружением кабины в ванну — залог эффективной защиты от коррозии На окрасочной линии Durr роботы, в соответствии с технологией, наносят второй слой грунта — «мокрый по мокрому» На этом участке новой линии загрунтованную кабину тщательно осматривают и готовят к финишной окраске

У семейства грузовиков Mercedes-Benz Actros четвертого поколения флагманская, самая большая, кабина — ​GigaSpase шириной 2500 мм, с ровным полом и внутренней высотой 2130 мм. Кроме нее есть еще шесть вариантов, причем впервые на Actros стали ставить относительно узкую кабину шириной 2300 мм. Такая кабина должна заменить кабину Mercedes-Benz Axor. А вообще напрашивается аналогия с кабинами MAN TGX и TGS.

Чуть ниже GigaSpase по статусу — ​ кабина BigSpase. Пол у нее тоже ровный, но высота до потолка 1990 мм. Для кабин серии StreamSpase возможны по два варианта ширины (2300 и 2500 мм) и высоты (1970 и 1790 мм), два исполнения пола (ровный и с туннелем двигателя). А самая маленькая кабина ClassicSpase шириной 2300 мм и высотой 1400 мм предназначена для автовозов.

Столь же большая «семья» кабин будет и у нового поколения грузовиков КАМАЗ серии К5, только имен собственных для них еще не придумали.

Легко разглядеть деталировку кабины флагманского седельного тягача КАМАЗ-54901. Новые версии кабин поколения К5 строятся на несколько ином исполнении многих компонентов

В блок-фаре на дальний и ближний свет работает только одна линза У седельного тягача КАМАЗ-54901 от уровня земли до пола кабины — четыре ступени, как и на Actros Кронштейны зеркал 54901 конструктивно повторяют «мерседесовские»

Модификации

В первую очередь в серийное производство запустили седельные тягачи КАМАЗ‑54901 4х2, которые ориентированы на междугородние и международные перевозки. В этом сегменте камские седельные тягачи не всегда успешно конкурировали даже с суперМАЗами, и до появления «КАМАксора» однозначно проигрывали тягачам-иномаркам.

Достаточно интересным будет и трехосное шасси КАМАЗ‑65659 6х2 для монтажа бортовых тентованных платформ и изотермических фургонов. Эти машины в значительной степени унифицированы по кабине и агрегатам с седельными тягачами. В конце прошлого года состоялась тестовая сборка «трехосников» КАМАЗ‑65659 и первая партия грузовиков передана в эксплуатацию. Уже идет серийное производство, скоро стартуют продажи, а в ноябре планируют наладить выпуск новых комплектаций автомобилей этого семейства.

В нынешнем году Камский автозавод выводит на рынок тяжелые самосвалы КАМАЗ‑65951 8х4 и КАМАЗ‑65952 6х6, предназначенные для перевозки различных сыпучих грузов. Это самые первые автомобили строительного назначения на основе семейства К5, и здесь применяются «узкие» кабины — ​аналоги тех, которые ставят на Mercedes-Benz Arocs. Сейчас завершается изготовление опытно-промышленной партии, затем их передадут в подконтрольную эксплуатацию. Маловероятно, что в нынешней экономической ситуации новые самосвалы семейства К5 выдавят с российского рынка КАМАЗ‑6520 и КАМАЗ‑6580. Старт продаж намечен на июль 2021 года .

Трехосный КАМАЗ-65659 6х2 дополняет семейство новых магистральных грузовиков поколения К5

Новые полноприводные «КАМАЗ-Арктика» созданы на основе не только поколения К5. Хотя эти автомобили — прототипы, они близки к серийному производству На тяжелых самосвалах КАМАЗ-65951 8х4 и КАМАЗ-65952 6х6 устанавливают кабину шириной 2300 мм

Свой рядный «большой» дизель

В период с декабря 2017-го по декабрь 2020 года на Камском автозаводе собрано 750 новых шестицилиндровых рядных двигателей КАМАЗ‑910. Именно эти дизели устанавливают на автомобили семейства КАМАЗ‑54901, значит их уже изготовлено под тысячу! Объемы производства новых рядных «шестерок» растут, в ближайшее время планируется ежегодно выпускать по 12 тысяч моторов, а в дальнейшем увеличить выпуск до 30 тыс. двигателей в год.

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Двигатели КАМАЗ‑910 дополняют не только выпускаемые для челнинских грузовиков двигатели семейства КАМАЗ‑740 объемом 12 литров, но и лицензионные Cummins 4ISBe 4,5 л, Cummins 6ISBe 6,7 л и Cummins ISL 8,9 л, выпускаемые на совместном предприятии «Камминз КАМА».

У Cummins 4ISBe 4,5 литра диапазон мощности от 140 до 210 л. с., момент от 550 до 760 Н·м, у Cummins 6ISBe 6,7 литра мощностной диапазон от 210 л. с./800 Н·м до 310 л. с./1200 Н·м, и эти моторы практически полностью локализованы по важнейшим компонентам. У Cummins ISL 8,9 литра, мощность от 300 л. с./1230 Н·м до 400 л. с./1700 Н·м. Сборка этого мотора освоена в начале 2017 года и по нему только предстоит организовать российское производство основных деталей.

Таким образом, сейчас на Камском автозаводе сформирована широкая гамма рядных шестицилиндровых дизелей для грузовиков различной грузоподъемности и назначения. Если изначально КАМАЗ‑5320 выпускали с одним и тем же атмосферным двигателем рабочим объемом 10,85 литра, мощностью 210 л. с., с крутящим моментом 670 Н·м, то ныне диапазон мощности от 140 до 550 л. с., а крутящего момента — ​от 550 до 2540 Н·м. Такая гибкость в производстве моторов для камских грузовиков прежде была просто недостижима, а ныне ее обеспечивают три семейства современных двигателей.

Из них самый мощный — ​новый дизель КАМАЗ‑910. У него диапазон мощности от 380 до 550 л. с., крутящий момент от 1700 до 2540 Н·м, при том, что наиболее востребованные настройки мощности для современного седельного тягача или самосвала — ​от 420 до 460 л. с.

Реальный двигатель КАМАЗ-910 по компоновке несколько отличается от того, который показывали пару лет назад. И дело не только в красивой прорисовке крышки

Основным станет одноступенчатый наддув воздуха в цилиндры… …есть версия с двумя турбинами и дополнительным жидкостным интеркулером

Унификация и локализация

Этот мотор является первым в истории автозавода рядным дизелем для челнинских грузовиков. Причем отечественным мотором, практически сразу же получившим важнейшие детали и узлы, сделанные в России. Моторы КАМАЗ‑910 уже сейчас собирают в российских блоках цилиндров! Освоено производство головок блока, коленвалов, маховика, поддона двигателя, картера сцепления и множество мелких, но не менее важных деталей. Всё — ​от отливки до финишной обработки — ​сделано в Челнах или на других российских предприятиях. Стартер для КАМАЗ‑910 унифицирован со стартером семейства V8, пневмокомпрессор изготавливают на нижегородском производстве Knorr-Bremse. Импортными пока остаются распредвал, шатуны, турбокомпрессор, топливная аппаратура и еще некоторые детали.

Разные настройки мощности могут сказываться и на многих конструктивных особенностях нового мотора. Наряду с наиболее распространенными полностью алюминиевыми поршнями будут и составные, со стальным жаропрочным днищем и алюминиевой «юбкой», а кроме того и самые современные стальные поршни с полимерным покрытием «юбки». Эти поршни тоже сделаны в Челнах, на СП «Федерал Могул КАМА». Поршневые кольца — с износостойким хромоалмазным покрытием.

Камазовскую панель приборов сделают на одном каркасе с панелью Actros, отличия — в цвете и деталях На КАМАЗе наладили производство алюминиевых топливных баков

Ремонтопригодность

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Еще одна особенность современных двигателей, связанная с увеличением давления в цилиндрах и с приданием дополнительной жесткости блоку, а также для уменьшения шума и вибраций — ​корпус крышек коренных подшипников обычно выполнен в единой отливке. Такое конструктивное решение еще называют «рамой», или Bedplate. К блоку «рама» крепится не только силовыми шпильками, но и более мелкими болтами по периметру этих двух деталей. При этом отказываются от поперечных болтов, традиционно крепящих коренные крышки у многих мощных дизелей. У КАМАЗ‑910 как раз есть подобная чугунная «рама», устанавливаемая ниже крышек коренных подшипников. Интересно, что все силовые болты на новом моторе должны затягиваться на пределе текучести и в несколько этапов, с доворачиванием по схеме «момент, момент, угол, угол». Обычно такие болты одноразовые, но у КАМАЗ‑910 их можно будет использовать 3–4 раза. Однако весь важнейший для ресурса двигателя крепеж выполнен с головками Torx, обычная шестигранная головка не подойдет.

Кроме «мокрых» гильз и раздельных головок, удобных при ремонте, будут введены и ремонтные размеры шеек коленвала. Это при том, что вал может быть и практически «вечным» — ​азотированным, то есть с очень твердой поверхностью, но без «ремонтов», или поверхность шеек будет подвергаться двойному упрочнению ТВЧ — ​такой вал можно перешлифовывать. Вкладыши из свинцовистой бронзы будут с дополнительным антифрикционным износостойким слоем (PVD покрытие), который нанесут ионно-вакуумным напылением. Такие хитрые технологии для подшипников скольжения освоены на Димитровградском заводе, на новом оборудовании.

В транспортном варианте с этого мотора можно снять около 600 сил и момент под 3000 Н·м. Также модельный ряд моторов КАМАЗ‑910 планируют пополнить двумя двигателями, работающими на метане. Первый мотор будет конвертирован в двигатель с искровым зажиганием, второй — ​битопливный и работает по газодизельному циклу.

На новом сборочном конвейере уже собрано около тысячи рядных 12-литровых двигателей КАМАЗ-910

Самое сложное — литье и обработка блока цилиндров — уже освоено в Челнах У коренных крышек коленвала нет поперечных болтов крепления

Трансмиссия

Модульная трансмиссионная система ZF Traхon — ​полностью оригинальной конструкции. Новая КП способна передавать крутящий момент, значительно превышающий 3000 Н·м, и поэтому интересна для производителей тяжелых грузовиков или тягачей для автопоездов полной массой от 44 до 250 тонн. ZF Traхon будут предлагать в версиях с 12 или с 16 передачами, которые имеют модификации с прямой (Direct Drive) или повышающей (Overdrive) передачами. В конструкции автоматизированной КП предусмотрен вариант с двумя дополнительными передачами заднего хода, то есть имеющее четыре передачи заднего хода. Благодаря этому транспортные средства специального назначения, например, самосвалы, задействованные на строительстве, в ограниченных для маневрирования условиях, допустим, в тоннелях, могут достаточно быстро двигаться задним ходом.

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Главной особенностью конструкции КП Traхon является возможность комбинировать базовую коробку передач с пятью различными модулями. Возможна комплектация однодисковым или двухдисковым диафрагменным сцеплением. Есть версия с гибридным модулем Traхon Hybrid для тяжелых коммерческих автомобилей, с электродвигателем переменного тока мощностью 120 кВт и крутящим моментом 1000 Н·м, который работает и как генератор. Может быть установлен модуль двойного сцепления и соответствующая коробка, принципиально схожая с теми, что применяется на Volkswagen DSG или на новом Volvo FH — ​Volvo I-Shift Dual Clutch. Благодаря этому модулю и электронноуправляемой системе переключения у ZF Traхon Dual большинство переключений с одной передачи на другую выполняются быстрее, чем на ZF AS-Tronic, и потому практически не происходит прерывания потока мощности на ведущие колеса. На тягачах, ориентированных на работу с большегрузными автопоездами, возможно использование базовой коробки передач Traхon в комбинации с гидротрансформатором и управляемым сцеплением. Модуль Traхon Torque позволяет трогаться с места и маневрировать на низкой скорости без износа сцепления.

Коробки ZF Traхon — это модульная трансмиссионная система

У поколения К5 применяются новые, еще более прочные рамы Сверху ведущий мост держат две реактивные штанги Задняя подвеска магистральных тягачей — с двумя пневмобаллонами

На передней оси теперь новые ступицы и подшипники Гидроусилитель руля ZF могут дополнить контуром электроусилителя

Прочность и ресурс

Сейчас на среднетоннажных грузовиках Камского автозавода применяют профиль лонжеронов высотой 240 мм, на тяжелых грузовиках — ​280 мм, и планируются к выпуску рамы высотой 300 мм. Двойная рама по схеме «лонжерон в лонжероне» применяется на семействе КАМАЗ‑6520. Самый высокий профиль и двойные лонжероны как раз и используют на самосвалах поколения К5. И здесь уже нет оснований сомневаться в прочности рамы.

Тяжелые самосвалы КАМАЗ-65951 8х4 и КАМАЗ‑65952 6х6 имеют максимально допустимую полную массу 50 и 41 т соответственно. На них также установлены двигатели КАМАЗ‑910, Евро‑5, мощностью 450 л. с., задние ведущие мосты с осевой нагрузкой 16 тонн. В зависимости от исполнения и условий эксплуатации, предполагается использовать различные варианты самосвальных установок объемом от 16 до 25 м3.

Передние рессоры трехлистовые, с серьгами и сайлентблоками

Одна из проблем на КАМАЗ‑5490 была связана с низким ресурсом подшипников передних ступиц. Казалось бы, на нем используют балку передней подвески от семейства КАМАЗ‑6520, которая легко выдерживает нагрузку 7,1–7,5 тонны, и нареканий к переднему мосту у этих тяжелых самосвалов в общем-то нет. И это несмотря на частую работу с перегрузом! Причем в сравнении с балкой семейства 65115 здесь одно из главных изменений в шкворневом узле: шкворень увеличили в диаметре и длине, сделали коническим. Игольчатые подшипники для шкворня в цапфе применять не стали, отдали предпочтение надежным бронзовым втулкам.

Однако подшипники ступиц на тягаче, в сравнении с самосвалом, все же оказались проблемным узлом. Возможно, это произошло из-за применения передних дисковых тормозов и более высокой термонапряженности работы подшипников. Сделать передний мост надежным — ​очень важно для КАМАЗа, потому что он используется сразу же на нескольких моделях грузовиков, в том числе и на КАМАЗ‑54901 К5.

На заводе говорят, что у проблемы с подшипниками есть несколько причин: низкое качество отечественных подшипников и смазки «Литол‑24. Плюс негативно сработал и человеческий фактор — ​плохая регулировка подшипников или на заводе, или в сервисных центрах. Сейчас применяют импортные подшипники, в основном SKF, заменили смазку на отечественную, питерскую МС‑1000. Это универсальная металлоплакирующая смазка, тоже на литиевой основе, но с более широким диапазоном рабочих температур. Содержит антикоррозионные и противозадирные компоненты, способствующие восстановлению изношенных поверхностей, в частности, дисульфид молибдена. Уменьшает износ поверхностей и суммарные потери на трение.

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Обещали, что следующий этап в устранении проблемы ресурса подшипников — ​переход на нерегулируемые, но тоже роликовые конические. На заводе их называют необслуживаемые подшипники кассетного типа. Их применение позволяет автомобилю проходить до 1 млн км без техобслуживания подшипникового узла оси. Сейчас на заводе готовятся к вводу в эксплуатацию трех новых линий по проекту «Передняя ось»: здесь будет более высокий уровень качества обработки ступицы, поворотного кулака. А сборка будет идти с новыми высокоточными подшипниками.

Номинант Гран-при «За рулем»

КАМАЗ-54901 — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.

Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Об этом и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

Фото: Николай Мордовцев, Виталий Зудин и из архива редакции журнала «Рейс».