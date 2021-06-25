Все водители когда-то были пешеходами, стояли на остановках в ожидании трамвая и ругались на автомобилистов. Но как только пешеход покупает машину, то часто забывает, что он думал буквально на прошлой неделе и как себя ведут люди на улицах.

Сначала вспомним, где вообще можно останавливаться частному транспорту. Согласно «Общим положениям» ПДД, остановка — это «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства».

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Однако нельзя останавливаться где попало: эти моменты регламентирует пункт 12.4. По нему запрет на остановку распространяется на трамвайные пути, ж/д переезды, пешеходные переходы, велодорожки и несколько других ситуаций.

Об остановках общественного транспорта сказано, что останавливаться можно не ближе 15 метров от желтой разметки — это распространяется и на «до», и на «после». Но это общие положения, а в жизни все несколько сложнее устроено, о чем многие не помнят (но вы точно не из их числа, вам мы просто напомним!).

Можно ли останавливаться на автобусных остановках?

Особенно внимательным нужно быть вблизи остановок маршрутных транспортных средств. Если ознакомиться с пунктом 12.4 ПДД, то можно убедиться, что останавливаться в этих местах возможно только при соблюдении определенных условий.

Первое: остановка должна быть связана с посадкой или высадкой пассажиров. Это значит, что на все действия с пассажирами у вас есть пять минут (опять же, согласно Правилам). Водителю выйти в ближайший магазин тоже не получится, даже если «очень быстро».

Второе: транспортное средство не должно мешать проезду общественного транспорта. Не стоит забывать, что бросать машину как попало не стоит, если не ради уважения к другим участникам дорожного движения, то хотя бы потому, что так предписывают Правила.

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Если нарушить хотя бы одно из двух, то можно получить штраф в 1000 рублей, а если нарушение будет в городах федерального значения, то есть риск расстаться с 3000 рублей. Бросить машину на длительный срок на остановке тоже плохой вариант — часто такие машины уезжают с остановок на эвакуаторе. А это уже чревато для водителя не только штрафом, но и оплатой услуг извозчика, штрафстоянки и потерянным днем на поиск своего автомобиля.

Все хуже, если на дороге есть выделенная линия для общественного транспорта да еще над ней висит камера (как часто бывает в Москве и С.-Петербурге). Тут остановиться на 5 минут не получится. Вернее, получится, но остановка окажется очень дорогостоящей.

Надо ли пропускать автобус, который выезжает с остановки?

Часто от автолюбителей можно слышать истории о том, как их подрезают водители автобусов. Это могут быть разные ситуации — от выезда с остановки до перестроений через три ряда. Но в большинстве случаев водители автобусов правы.

Если автобус начинает движение от остановки с включенным левым поворотником, то водители других транспортных средств должны ему уступить. Это правило заучивают еще в автошколах, потому что многие ученики начинают сыпаться как раз на вопросе про выезд общественного транспорта с остановки.

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Нужно снизить скорость, вплоть до полной остановки, при двух условиях:

автобус выезжает с остановки, которая особым образом помечена (желтая зигзагообразная разметка и/или соответствующий дорожный знак);

включен левый поворотник автобуса.

Если оба условия соблюдены, а водитель не остановился, то он рискует получить штраф в 500 рублей, а в случае ДТП будет признан виновным.

А вот при перестроении из ряда в ряд привилегий для автобусов и прочих «общественников» нет. При перестроении они должны уступать дорогу остальным транспортным средствам, а при одновременном перестроении уступать нужно тому, что едет справа.

Что делать с пешеходами?

Часто приходится проезжать мимо таких мест, где сразу после остановки общественного транспорта расположен нерегулируемый пешеходный переход. Из-за этого могут случаться трагические случаи: водитель не видит пешехода, который может выйти из-за автобуса на пешеходный переход, будучи уверенным в своей правоте.

От таких ситуаций никто не застрахован, и только постоянная бдительность может спасти кому-то жизнь. Четкого ограничения на снижение скорости вблизи пешеходного перехода нет. Двигаться нужно со скоростью, которая позволит остановиться и уступить дорогу пешеходу без рисков столкновения.

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Если же возникла ситуация, когда пешеход выскочил на проезжую часть, важно помнить общие паттерны поведения. Взрослые обычно останавливаются на месте или пытаются вернуться назад, а вот дети и подростки, наоборот, часто норовят «проскочить» и добежать до другой стороны.

Впрочем, в моменты стресса мозг работает иррационально и вряд ли сможет достать с дальней полки сознания информацию о том, кто куда побежит.

Какой должна быть правильная остановка?

Этот вопрос мучает многих урбанистов, и каждая страна решает вопрос по-своему. Но однозначно, вопрос безопасности пешеходов и удобство стоят на первом месте. В Англии, например, часть остановок в порядке эксперимента развернули в сторону от дороги — так безопаснее. В Швеции делают подогреваемые скамейки — а ведь там зимой бывает теплее, чем во многих российских городах.

В России для повышения безопасности остановки делают в специальных карманах, чтобы снизить вероятность образования помех попутному транспорту. Улучшают освещение остановок, чтобы водители могли видеть пешеходов в темное время суток. В крупных городах появляется все больше магистралей, которые снижают трафик на улицах, по которым ходит общественный транспорт.

А есть более развлекательные подходы. Вот топ-5 необычных остановок из разных частей света.

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В Европе в рамках проекта Smart Bus Stop в остановках размещают не только карту маршрутов, но и аппараты для оплаты счетов и пополнения баланса, а также измерители количества пыльцы в воздухе для аллергиков. В Сингапуре к остановкам не только провели Wi-Fi, но и встроили интерактивные экраны, с которыми можно поиграться, пока ждешь свой транспорт. Пусть не так технологично, как предыдущие, но одну из остановок в Крумбахе, что в Австрии, которая находится неподалеку от теннисного клуба, сделали в виде трибуны, с которой можно посмотреть матч. На Тайване необычно подошли к проектированию остановки студенческого кампуса. Ее оборудовали гамаком, чтобы можно было отдохнуть после занятий, а также сделали пологую озелененную крышу, которая открыта для прогулок. В Новосибирске установили остановки со встроенным переводчиком. Так город готовится принимать молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», Unsplash