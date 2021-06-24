5 действенных средств, которые продлят жизнь вашей АКП

Старый фильтр, «коктейль» из несовместимых масел, залепленные грязью радиатор и защита моторного отсека способны «убить» любую автоматическую коробку.

1. Обновляйте рабочую жидкость

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Некоторые автопроизводители с целью снижения рекламных показателей стоимости владения не требуют замены рабочей жидкости в автомате. Однако любое масло стареет, становится гуще, не попадает во все узлы коробки, начинаются «масляное голодание» и интенсивный износ. А еще в масле скапливаются продукты износа, забиваются фильтры — все это снижает ресурс автомата. Если не менять, проблемы с коробкой возникнут на пробеге уже 100–150 тыс. км.

Поэтому частичную замену жидкости стоит проводить через каждые 45–60 тыс. км, а через 100 тыс. км пробега — полную замену.

2. Контролируйте уровень жидкости

В «походивших» коробках уровень масла может быть низким. Во-первых, при замене жидкости есть риск неправильно оценить ее количество. Во-вторых, уровень масла может снижаться из-за негерметичности уплотнителей.

При недостатке жидкости трущиеся элементы останутся без смазки, что приведет к преждевременному износу. Расплата — дорогостоящий капремонт.

«Перелив» не менее опасен, чем «недолив». При слишком высоком уровне коленвал будет вспенивать масло, вязкость масла увеличится, и сальники может выдавить.

3. Не смешивайте несовместимые жидкости

При частичной замене жидкости в коробке остается практически половина старого масла. И если вы зальете в полусинтетику минеральное масло, рабочие характеристики обоих ухудшатся. А содержащиеся в них присадки (разные!) выпадут в осадок и забьют масляную систему.

В худшем случает по вине «коктейля» агрегат может даже заклинить.

При смене жидкости следите за допусками для вашей коробки и избегайте смешивания разных жидкостей.

4. Меняйте масляный фильтр

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Многие специалисты советуют при замене масла полностью снять поддон коробки. Так удастся удалить грязь, что плавает в поддоне, и заменить масляный фильтр.

Если фильтр не менять, он со временем забьется. Понятно, что фильтровать он уже ничего не сможет — качество переключения передач снизится, детали коробки будут быстрее изнашиваться.

5. Следите за чистотой радиатора

Причем мыть его надо не только «при следующем ТО», а порой экстренно — например, если машина побывала на серьезном бездорожье. Забитый грязью радиатор приводит к перегреву рабочей жидкости и потере ею рабочих свойств.

Важно: поддерживать допустимую температуру в коробке передач автомобилей, эксплуатирующихся в южных регионах или часто ездящих с полной нагрузкой, помогут дополнительные радиаторы.

Моторный отсек надо защищать. Но с умом

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Автомат боится ударов о дорожные препятствия, особенно если они приходятся на нижнюю часть картера коробки. Под тонким жестяным поддоном расположен приемник насоса, перекачивающего рабочую жидкость. Вмятина на поддоне — и приемник будет обломан или закупорятся его входное отверстие. Последствия очевидны: нарушение в работе системы смазки, лавинообразный износ деталей, дорогостоящий ремонт.

Если часто ездите на автомобиле с автоматом, то защита под двигателем и коробкой передач необходима.

Важно: нештатная защита может сильно ухудшить обдув коробки встречным потоком воздуха и вызвать перегрев.

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