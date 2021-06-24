6 грубых ошибок при покупке б/у авто

Их все равно совершают. Поэтому вместе со специалистами по покупке и продаже автомобилей СберАвто мы решили еще раз о них напомнить.

Ошибка №1. Пренебрегают диагностикой

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Приобретать без проверки технически сложный дорогостоящий товар, который эксплуатировали раньше, — как минимум нерационально. Хотя порой продавец и отговаривает от диагностики: или не желает тратить на это время, или, возможно, хочет скрыть какие-то дефекты.

Даже если продавец — друг или родственник, есть смысл все тщательно осмотреть и проверить. Такая предосторожность сохранит хорошие отношения и убережет вас от рисков. Ведь в автомобиле могут быть неисправности, о которых сам владелец и не подозревает.

Осмотр машины на улице вряд ли даст объективную оценку технического состояния узлов автомобиля. Лучше всего обратиться в проверенный сервис, где планируете в дальнейшем обслуживать купленный автомобиль. Механики укажут на недостатки, озвучат примерную стоимость ремонта и вынесут вердикт — «брать или не брать».

Ошибка №2. Поддаются эмоциям

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Кузов блестит, фары сверкают, салон пахнет новым автомобилем. Кажется, что машина, за которой так ухаживали, и в техническом отношении безупречна. Увы, это совсем не обязательно: отполировать кузов и фары и освежить салон не так дорого, как устранять даже небольшие дефекты. А уж тем более восстанавливать основные узлы и агрегаты. Поэтому эмоциональным людям обязательно нужно взять на осмотр специалиста, который объективно оценит состояние продаваемого автомобиля. Помните, «начинка» намного важнее!

Ошибка №3. Наивно доверяют «премиуму»

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Легенда о том, что у представительских автомобилей ресурс больше, имела право на существование 20–30 лет назад. В современном мире комфорт немыслим без современной мультимедиа, парковочных систем и прочих электронных помощников. Экологические нормы потребовали более сложных систем впрыска топлива и выпуска отработавших газов, а также облегченных моторов с наддувом.

Все это означает, что современные модели премиум-класса устроены намного сложнее своих предшественников, и, как следствие, их хлопотнее обслуживать и ремонтировать. Если нацеливаетесь на покупку подержанного представительского автомобиля, будьте готовы и к соответствующим расходам на его содержание.

Ошибка №4. Невнимательно проверяют документы

При покупке автомобиля с рук можно столкнуться с мошенниками. Есть моменты, которые должны насторожить покупателя. Например, нереалистичная стоимость относительно рынка или несоответствия в доверенности, если продавец — не собственник.

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Необходимо тщательно проверять все документы: паспортные данные продавца, содержание договора купли-продажи, паспорт автомобиля и соответствие его содержания характеристикам ТС, а также соблюдать правила при оформлении документов.

Полезно перед покупкой пробить автомобиль по базам: на угон, на залог в банке, проверить законопослушность владельца, нет ли ошибок при таможенном оформлении. Для проверки понадобится госномер и VIN-код машины. Если после проверки появились сомнения в чистоте сделки, лучше отказаться от покупки.

Если не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам (в интернете много предложений) или приобрести авто через специальные онлайн-сервисы по покупке автомобиля. Их специалисты договорятся обо всем с продавцом, проверят документы и сопроводят сделку.

Ошибка №5. Выбирают «убитый» авто с целью сэкономить

Иногда появляется искушение купить совсем дешевую подержанную машину, которую, как кажется, и чинить будет недорого. Это заблуждение: «уезженный» великовозрастный автомобиль требует денег на ремонт больше, чем свежий. И это невзирая то, что «ветераны» проще по конструкции и цены на расходники и запчасти для них зачастую ниже. Бывает, что в течение года на ремонт старой дешевой машины уходит значительно больше средств, чем на ее покупку.

Ошибка №6. Забывают о расходах на обслуживание

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Не стоит тратить на покупку подержанного автомобиля все средства — деньги вам могут понадобиться в ближайшее время. Даже на трех- и четырехлетних автомобилях с пробегом в 60 000–80 000 км и после одного владельца приходится ремонтировать подвеску. Обычно приходится покупать комплект шин (порой даже два — еще и зимние). Иногда машину продают, когда до большого дорогого ТО остается несколько тысяч километров — расходы в несколько десятков тысяч рублей лягут на вас.

Все это нужно учитывать и закладывать в бюджет первого года владения примерно 10–15% от стоимости автомобиля — на весьма вероятные траты.

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Фото на заставке: depositphotos