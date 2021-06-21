Покупаем б/у автомобиль: чего мы при этом боимся

Большинство опасается, что автомобиль мог побывать в аварии, о которой продавец не расскажет.

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Эксперты выяснили основные страхи россиян перед покупкой автомобиля на вторичном рынке.

Какие могут быть страхи

У большинства (96%) покупателей автомобилей с пробегом есть страхи, связанные с его покупкой. Так, 72% опасаются, что он мог побывать в авариях, о которых продавец не расскажет, 61% считает, что от него могут скрыть факты о серьезном ремонте автомобиля, а 53% — что амашина может быть под залогом, выяснил сервис онлайн-проверки «Автотека».

Распространенными также являются страхи, что автомобиль может находиться в розыске, что его пробег скручен, что имеются ограничения на регистрационные действия или скрыт потенциальный дефект. Эти факторы риска отметили от 40 до 47% покупателей на вторичном рынке.

Боязнь, что продавец обманет при сделке, отмечал каждый третий респондент.

Женщины больше мужчин боятся того, что автомобиль может находиться в розыске (52% женщин против 43% мужчин) и что их могут обмануть при сделке (41% женщин против 30% мужчин).

С возрастом у людей становится больше страхов в отношении прошлого автомобиля. К примеру, если в категории 26–34 года 68% людей боятся, что автомобиль мог побывать в авариях, о которых продавец умалчивает, то в возрастной группе 45–55 лет этого опасаются уже 83%.

Что хотят проверить перед покупкой

Тем, кто особо подвержен страхам, связанным с покупкой автомобиля на вторичном рынке, свойственно проверять его историю в различных источниках — например, на сайтах госорганов или специальных базах. Треть покупателей ищут данные об автомобиле после общения с продавцом или после очного осмотра, 12% делают это прямо перед покупкой.

Аналитики выяснили, что хотят видеть россияне в отчете о проверке истории автомобиля: сведения об участии в ДТП, розыске, количестве прежних владельцев, о реальном пробеге и ограничении на регистрацию, о ремонтах и т.д.

Опрос проводили среди 2000 покупателей и продавцов автомобилей обоих полов в возрасте от 20 до 55 лет, жителей городов с населением от 100 тысяч человек.

А в этом исследовании перечислены самые проблемные машины с пробегом.



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