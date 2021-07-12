Откуда на наших заправках плохой бензин? Ответ эксперта

Причин как минимум две. Одна из них — на дне топливного резервуара.

Вопрос с форума «За рулем» (мы на них периодически отвечаем):

Материалы по теме Тут заправляться нельзя — АЗС с паленым топливом на карте России

— В материале «Тут заправляться нельзя — АЗС с паленым топливом на карте России» говорится, что плохого топлива на АЗС все еще полным-полно. А как вы это объясняете, если все топливо обязано соответствовать классу 5? Откуда же берется бодяга?

— Результаты проверок АЗС Росстандартом гласят, что почти всегда, когда топливо не соответствует нормам, в нем сильно превышено содержание серы. Значит, продавцы химичат с запрещенными добавками. В отдельных случаях у них нет и паспорта на продаваемый товар.

По данным Росстандарта, с 2015 по 2020 годы доля контрафактного топлива в рознице снизилась с 20% до 8,9%. Но в некоторых регионах осталась практически на прежнем уровне. Риск залить некачественное топливо особенно велик в Ярославской, Рязанской и Иркутской областях, Башкортостане и Красноярском крае.Суррогатом признано 15% дизтоплива из проверенного — большей частью при переходе с «лета» на «зиму»., и около 3% бензина.

Еще один вариант: бодяга образуется непосредственно в топливных резервуарах на АЗС. Их зачистку необходимо проводить не реже чем каждые два года. Но допускается наличие осадка после зачистки — смеси тяжелых фракций, мехпримесей, ржавчины — до 0,1% объема. Риск получить в бак немного донных отложений возрастает сразу после «взбалтывания» — слива в резервуар новой порции из бензовоза. Отсюда и результат.

В 2019 году Росстандарт создал «Карту качества топлива», пообещав обновлять ее, так что сейчас мы имеем версию‑2020. Она дает общее представление о ситуации по регионам. Доступен также перечень «АЗС с нарушениями» на 36 страницах — с адресами и конкретным описанием нарушения. Например: массовая доля серы 23,6 мг/кг (при повторном испытании 24,2 мг/кг), при норме не более 10,0 мг/кг, выявлена в бензине АИ‑95 в Калужской области.











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Фото: Александр Рюмин/ТАСС