Как сэкономить пару тысяч рублей: гаражный лайфхак

Вместо оригинальной запчасти для Prado можно взять похожую деталь от Лады Калины.

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На моем внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120 потребовали замены пневмоупоры капота. Оригинальная запчасть стоит 3–4 тысячи рублей за штуку. Идеально подходят упоры от пятой двери Лады Калины.

А. Габитов, г. Барнаул

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

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А у ГАЗели можно позаимствовать уплотнитель двери, который помог нашему читателю — владельцу Дастера первого поколения — сохранить от грязи и пыли подкапотное пространство.

На автомобилях Renault Duster конструктивно не предусмотрен уплотнитель капота. Это приводит к попаданию пыли и грязи в подкапотное пространство. Чтобы устранить недостаток, я приобрел уплотнитель двери от ГАЗели, установив его по всему контуру. Теперь под капотом стало чисто, и даже моторный отсек выглядит более эстетичным.





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Фото: А. Габитов