Полуприцепы российского производства: все их особенности и опыт применения

Одним из перспективных направлений развития завода является проектирование и изготовление прицепной техники под брендом CTTM Cargoline.

1. Шторные полуприцепы

Шторные полуприцепы предприятие выпускает в самых востребованных вариантах длины: 13 770 мм (объем 91 м3, вместимость 33 европаллеты) и 16 750 мм (объем 110 м3, вместимость 41 европаллета). Передняя стенка полуприцепов выполнена из рифленого (профилированного) стального листа, что вкупе с демпфером из ламинированной фанеры обеспечивает ее оптимальные прочностные характеристики. В случае деформации передней стенки от ударов груза ее геометрию можно легко восстановить, что снизит затраты на ремонт полуприцепа. Обо всем этом, к слову, более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

Дверной портал выполнен из стального оцинкованного профиля с износостойким покрытием. Для защиты от деформаций на его пороге закреплены энергоемкие резиновые демпферы. Распашные двери фирм Hestal (Германия) или Versus (Бельгия) изготовлены из алюминиевого листа, имеют небольшой вес при должной прочности, что положительно сказывается на ресурсе петель и уплотнений.

При производстве полуприцепа широко используются материалы импортного производства. В частности, тент крыши и боковых штор изготовлен из особого вида покрытой ПВХ ткани фирмы XEYTex (Германия), основу которой составляет полиэстер. Боковые шторы изготавливаются из тента плотностью 900 г/м2, а на сдвижную крышу идет светопроникающий материал белого цвета, плотностью 650 г/м2. Крепление тента выполнено по классической схеме — ​ремнями к обвязке платформы. Механизм сдвижной крыши и штор может быть как производства немецкой фирмы Edscha/Sesam, так и бельгийской Versus.

Дополнительное оборудование

В качестве дополнительного оборудования на полуприцепах может быть применена деревянная или алюминиевая обрешетка, а также откидные, съемные борта высотой 600 мм, выполненные из стали или алюминия. Расширить транспортные возможности полуприцепа помогут коники, которые при необходимости устанавливают в специальные «закладные». Когда данные элементы не востребованы, их закрепляют на передней стенке либо укладывают в ящик под рамой полуприцепа.

Рама и защита от коррозии

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Для производства несущей рамы, которая имеет сварную конструкцию и состоит из двух лонжеронов двутаврового сечения, используют высококачественную легированную сталь шведской компании OVAKO. Сварочные работы по сборке рамы проводят с последующим контролем качества швов при помощи дефектоскопа. Это гарантирует требуемую прочность сварных соединений и отсутствие в швах дефектов — ​концентраторов напряжений.

Для защиты металла от коррозии после сборки силовой конструкции она проходит дробеструйную обработку для удаления окалины и окрашивается ЛКП системой, состоящей из эпоксидного грунта и полиуретановой синтетической эмали. Благодаря современным материалам покрытия и качественной подготовки поверхности к их нанесению завод предоставляет десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии рамы.

Подвеска и светотехника

Подвеска прицепов пневматическая с регулировкой уровня пола. ЦТТМ использует осевые агрегаты европейских производителей SAF и BPW, оси усиленного исполнения с допустимой нагрузкой девять тонн на ось. Это также является конкурентным преимуществом, учитывая невысокое качество дорог общего пользования, по которым нередко осуществляется перевозка грузов. Завод предлагает полуприцепы как с трехосными тележками, так и с набирающим популярность четырехосным исполнением с совмещенными осями или вынесенной вперед передней осью. Основной тип тормозных механизмов, который выбирает большинство покупателей шторных полуприцепов, — ​ дисковый. Компоненты тормозной системы полуприцепа (краны, блок управления и т. д.) — от немецких компаний Knorr-Bremse или Wabco.

Светотехника, применяемая на полуприцепах, — производства немецкой компании Hella. Двухдюймовый шкворень седельно-сцепного устройства и опорные стойки с двухступенчатым редуктором — от фирмы SAF.

Станки координатного раскроя сэндвич-панелей Weinmann (Германия) и Biesse (Италия). Все панели после операции заливки проходят обработку на этих станках, приобретая ровный законченный вид... ...Точная обработка позволяет собирать фургон на сборочной линии, как конструктор LEGO, где каждый элемент конструкции стыкуется и встает на свое место без предварительных примерок.

Опыт эксплуатации

Сергей Костиков, директор по транспорту ГК «ЖелДор-Экспедиция»:

— Наша компания эксплуатирует полуприцепы CTTM Cargoline по всей территории нашей страны, от Калининграда до Владивостока. Главные плюсы: надежные осевые агрегаты от европейских производителей, дисковые тормоза, прочная конструкция фургонов, проектировка и изготовление полуприцепов под нашу транспортную задачу. Оперативная обратная связь сервисной поддержки бренда и сформированный под нас склад запасных частей.

Технические характеристики* Допустимая полная масса, кг 38 000 Нагрузка на осевой агрегат, кг 27 000 Нагрузка на ССУ, кг 11 000 Высота ССУ, мм 1150 Снаряженная масса базовой комплектации, кг 6300/ 6850 Возможная габаритная длина, мм 13 770 / 16 750 Длина грузовой платформы, мм 13 600 / 16 580 Общая ширина, мм 2550 Ширина грузовой платформы, мм 2480 Высота в свету под крышей, мм 2700 Шины 385/65 R22,5 *шторного полуприцепа CTTM Cargoline 13,6/ 16,75м

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