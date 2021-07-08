Топ-7 автомобилей для молодой семьи

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, назвали топовую десятку недорогих автомобилей для молодых семей. Исследование приурочили к Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России сегодня.
1. Lada Vesta SW (от 855 900 рублей)
Lada Vesta SW — одна из самых безопасных, комфортных, просторных и современных моделей АВТОВАЗа. Автомобиль отличается стильным дизайном и многофункциональностью. Благодаря большому багажнику на 480 литров, просторному салону, хорошим ходовым качествам и разумной цене автомобиль отлично подойдет молодой семье.
2. Kia Ceed SW (от 1 474 900 рублей)
Kia Ceed SW — один из лучших универсалов для молодой семьи за приемлемую цену, с очень вместительным багажником на 625 литров (1694 литра со сложенными сиденьями), продвинутой системой безопасности и надежным и экономичным двигателем. Автомобиль подойдет как для ежедневного использования, так и для дальних поездок.
3. Skoda Kodiaq (от 1 902 000 руб.)
Skoda Kodiaq — прекрасный автомобиль для молодых семей: отличное качество сборки, очень вместительный багажник на 635 литров, стильный городской дизайн и просторный салон, в котором на заднем ряду комфортно смогут расположиться два детских автокресла и один из родителей.
4. Kia Soul (от 1 159 900 руб.)
Владельцы высоко оценивают нестандартный дизайн Kia Soul, просторный салон, надежность, экономичный двигатель и маневренность. Уже в базовой комплектации Classic предлагаются системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности.
5. Skoda Rapid (964 000 руб.)
Практичный и элегантный лифтбек с отличным качеством отделки интерьера и высокой надежностью.
6. Hyundai Creta (от 1 147 000 руб., новая в продаже с 26 июля по цене от 1 199 000 рублей)
Hyundai Creta — самый популярный кроссовер в первом полугодии 2021 года, в том числе среди семей с детьми. За разумные деньги владелец Creta получает авто с просторным салоном и багажником, достойными ходовыми качествами и высокой управляемостью.
7. Nissan Qashqai (от 1 397 000 руб.)
Надежный японский представитель класса SUV с годами не теряет популярности. Он отлично подойдет для молодых семей, которые ценят надежность, динамичность и умеренный расход топлива.
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Фото: Depositphotos