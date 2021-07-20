Собака + автомобиль: 4 самых живучих заблуждения

Авто- и одновременно собаковладелец. Умеете ли вы совмещать две этих роли?

И путешествие с собакой на дачу, и длительная поездка в другой город, и даже недолгая по времени перевозка питомца к ветеринару могут оказаться непростыми мероприятиями. Чтобы внезапно не оказаться наедине с «потерявшим управление» псом и таким же автомобилем, надо хорошенько продумать все нюансы поездки и подготовить все необходимое для безопасной перевозки питомца.

Упорядочить процесс подготовки и собственно перевозки несложно — если воспользоваться опытом зоозащитников из союза волонтеров САО «Собачка как собачка», которым приходится постоянно перевозить зверей, больных и здоровых, малышей и пожилых, знакомых и незнакомых, по одному и группами. Вот уж им не раз приходилось сталкиваться с заблуждениями автомобилистов относительно транспортировки собак. Вот четыре самых распространенных.

МИФ 1-й. Надо только раз перевезти собаку, затолкав ее насильно в автомобиль... Завтра она сама в машину запрыгнет

НЕТ! Если вы в первую же поездку пренебрежете созданием достойных и комфортных условий для четвероногого друга, то в следующий раз он может отчаянно сопротивляться: упираться, скулить, лаять при попытке затащить его в салон. Во время поездки вы можете получить полный набор негативных проявлений — слюни ручьем, тошноту, одышку.

МИФ 2-й. Во время поездки надо опустить полностью окно, около которого сидит собака, чтобы ей было приятнее ехать и легче дышать

НЕТ! Это очень опасно. Собака может увидеть что-то для нее интересное, выпрыгнуть из окна, попасть под колеса либо задохнуться от затянувшегося поводка. Животное может прекрасно наблюдать за дорогой через стекло, а если вы волнуетесь, что ему душно, — включите кондиционер или чуть-чуть — ладно! — приоткройте окно.

МИФ 3-й. Моей собаке тяжело всю дорогу находиться в переноске или сидеть зафиксированной поводком на сиденье — пусть лучше она чувствует себя свободно

НЕТ! Такая перевозка чревата множеством неприятностей. Находясь на сиденье без надежной фиксации, собака может получить травму при резком торможении или маневре. В случае аварии непривязанная собака часто убегает из машины и попадает под колеса, либо потом приходится долго ее искать. Бывали случаи, когда животные, убежавшие из автомобиля после аварии, пропадали навсегда.

Также недопустимо во время управления автомобилем держать собаку на коленях. Этим грешат владельцы маленьких собачек, не желающие расставаться с любимцами даже на время поездки. Такая малышка может стать причиной ДТП: тявкнула не вовремя или дернулась в сторону, а водитель (-ница) невольно нажала на тормоз или совершила резкий маневр. Результат — аварийная ситуация.

МИФ 4-й. Собаку можно оставлять в закрытом автомобиле — ничего с ней не случится

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НЕТ! Это грозит здоровью и даже жизни вашего питомца. Не стоит это делать, и особенно летом, в жаркую погоду. Нормальная температура тела собаки колеблется от 37,5 до 39 градусов. В закрытом автомобиле температура буквально за считаные минуты может подняться до 40–41 градуса, и у собаки случится тепловой удар. Даже если вы хотите всего лишь сбегать в магазин, отлучившись на несколько минут, не оставляйте собаку в машине — возьмите ее с собой.

Резюме

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Собаку надо приучать к автомобилю постепенно: животные, сразу готовые к поездкам, встречаются редко.

На самочувствие собаки в дороге влияют различные факторы, и их много: настроение хозяина, способ погрузки в автомобиль, температура воздуха, запах в салоне.

Правило, о котором мало кто знает: сажать собаку в авто лучше при выключенном зажигании, так как она обладает очень чувствительным обонянием, а запах бензина крайне неприятен для животного.

Собака обладает определенным интеллектом и всегда лучше переносит поездку, если она заканчивается в приятном для нее месте. Расскажите ей, что едете на дачу (в лес, в гости к бабушке, на дачу, на охоту, на площадку, где гуляют другие собаки... — и ни в коем случае не обманывайте!

Приучать питомца к машине лучше с коротких поездок — например, на прогулку в парк. И тогда поездка будет связана с приятными для него ассоциациями.

Чтобы собака чувствовала себя хорошо, можно взять в дорогу любимые лакомства и игрушки.При перевозке собаки владелец должен использовать автобокс или специальный автоповодок с амортизатором и внимательно следить за самочувствием питомца.

Наши четвероногие друзья — это не только любовь и радость, но еще и ответственность. Обеспечить им безопасность нужно в любой ситуации!

А что делать, если хвостатый терпеть не может машину? Секреты опытных зоопсихологов — тут.

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