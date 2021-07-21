Самосвал JAC N350: подробный разбор

Компания JAC Motors RUS возобновила поставки в Россию тяжелых трехосных грузовиков. Первыми на рынок вывели самосвалы JAC N350 6х4 с технически допустимой полной массой 35 тонн.

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В конце 2003 года начался выпуск тяжелых грузовиков JAC Heavy truck, которые получили название Gallop. Тем самым компанией была сформирована полная линейка коммерческих автомобилей: тяжелые, средние и легкие грузовики. Обозначения у тяжелых грузовиков JAC более чем мудреные, запомнить их невозможно: HFC4252P13K8E33S8Q, HFC4252P1K7E33, HFC4252P13K8E33S8QV и тому подобное… Чтобы добиться взаимопонимания с потенциальными российскими покупателями, для нас применяют упрощенные обозначения моделей: JAC N56, JAC N80, JAC N120, JAC N25/ N35, JAC N350. Число обозначает полную массу, но надо его умножить на 100. То есть JAC N350 — это тяжелый грузовик полной массой 35 000 кг, а JAC N35 — LCV, типа нашей ГАЗели под полную массу 3,5 тонны. Об этой и другой грузовой технике, к слову, более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Нельзя сказать, что самосвал JAC N350 6х4 является абсолютной новинкой на российском рынке. Летом 2012 года JAC Motors RUS уже организовывала продажи трехосного самосвала полной массой 33 тонны — JAC HFC3252KR1 6х4. Та машина была схожей конструкции, но в худшей комплектации. Однако не только комплектация была причиной не очень хороших продаж самосвалов JAC — в 2014 году в России разразился финансовый кризис.

Производство в Казахстане и России

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Сейчас ситуация тоже непростая, но есть один положительный момент — поставляемые в Россию самосвалы не китайской сборки, а из Казахстана, и следовательно, из единого экономического пространства. Сборка налажена в Костанае на заводе «СарыаркаАвтоПром», в корпусах бывшего Кустанайского моторного завода, который строили при СССР в расчете на выпуск дизелей V8 воздушного охлаждения Deutz F8L413. Важный момент, также сказывающийся на цене JAC N350 6х4 в России: эти грузовики поставляют к нам в виде шасси, без надстроек. В дальнейшем все надстройки будут только отечественными. Сейчас сертифицированы самосвалы JAC N350 6х4 с кузовом объемом 20 м3, производства ООО «Автомастер» из Набережный Челнов. В 2021 году начнутся поставки шасси под монтаж автобетоносмесителей, также в этом году планируется сертифицировать шасси JAC 8х4. Седельный тягач на шасси JAC N350 6х4 появится в следующем году.

Кузов объемом 20 куб.м сделан в Набережных Челнах, в ООО «Автомастер»

Цена

JAC N350 6х4 — самый недорогой трехосный самосвал из тяжелых китайских грузовиков других марок в России. Первоначально ценник начинался от 4,9 млн рублей, позже цена немного увеличилась. Нынешнюю стоимость самосвалов надо уточнять у дилеров. Лизинговых схем пока нет, но есть банки, предоставляющие кредит для покупки JAC N350 6х4 на индивидуальных условиях. Из явных плюсов JAC N350 6х4 — неплохая гарантия. На 12 или на 24 месяца при ограничении пробега в 200 тыс. км, в то время как у других марок есть ограничения на гарантийный пробег от 65 до 180 тысяч км.

Двигатель

На самосвалы JAC N350, поставляемые в Россию, устанавливают дизельные двигатели Weichai WP10.350E53, объемом 9,7 литра, с не самой мощной настройкой в 350 л. с. при 1900 об/мин и с моментом в 1600 Н.м при 1200–1600 об/мин. и ограничением максимальной скорости в 80 км/ч. У многих конкурентов мощность больше, однако в какой-то степени для самосвала этого достаточно. Кроме того, напомним, что на скоростях свыше 70 км в час растет сопротивление воздуха, резко увеличивается расход топлива. А какая может быть аэродинамика у квадратного кузова с козырьком и ребрами-усилителями на бортах?

Дизель Weichai WP10 — продукт эволюции лицензионного австрийского двигателя Steyr WD615, разработанного аж в конце 70-х годов прошлого века. В Китае эти двигатели начали изготавливать в 1984 году. Тогда это были дизели уровня Евро-0 или Евро-1, сейчас моторы соответствуют классу Евро-5. Один из плюсов этого двигателя — его масляный щуп доступен при поднятой фальшрадиаторной облицовке. Доступ удобнее, чем при расположении щупа за кабиной. Воздушный фильтр выполнен двухступенчатым. Из других особенностей конструкции — поликлиновой ремень привода вентилятора с автоматической регулировкой натяжения, электромагнитная муфта вентилятора. Несколько изменена система смазки: раньше на WP10 Евро-2 и Евро-3 стояло два полнопоточных масляных фильтра, они были расположены горизонтально. В системе смазки есть водомасляный теплообменник. Кстати, топливный фильтр грубой очистки здесь с электрообогревом и взаимозаменяем с фильтрами MAN.

Двигатель WP10 один из самых распространенных больших дизелей в КНР

На некоторых китайских самосвалах с двигателями WP10, начиная с Евро-3, есть электрообогрев топливозаборника в баке, который не дает капроновой сетке забиваться парафином в морозы. Для уверенного зимнего запуска китайцы установили спираль подогрева воздуха во впускном трубопроводе. Кроме того, помочь запустить двигатель в мороз и сохранить его ресурс должен жидкостный предпусковой подогреватель мощностью 20 кВт. Он тоже китайского производства, модели YJP-Q20, защищен металлическим ящиком, который исключает возможность попадания дорожной грязи.

Летом (или всесезонно) в средней полосе рекомендуют применять масло вязкостью 10W40, соответствующее классу не ниже CI-4 по классификации API. Периодичность замены моторного масла на самосвале составляет от 10 до 20 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации и производителя масла. На магистральном грузовике масло может ходить и 30 тыс. км.

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