Есть официальный ответ ГИБДД.

Сплошная разделительная не может начинаться сразу после прерывистой разметки 1.5. Между ними, согласно ГОСТ Р 52289–2004, должна быть разметка 1.6. Ее минимально допустимая длина — 50 м в городе и 100 м за городом. Плюс сам знак «Обгон запрещен». Всего этого должно быть достаточно, чтобы не стать нарушителем ПДД, а затем и пешеходом.

Официальная позиция ГИБДД по этому вопросу такова:

«Если вы не успели закончить свой обгон до сплошной линии разметки и вернулись в свою полосу уже через сплошную, инспектор ДПС составит протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Это будет грозить вам лишением прав на срок от четырех до шести месяцев или штрафом в размере 5000 рублей. Суд обязательно примет сторону обвинителя, руководствуясь постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 20 „О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“.

Важно знать! Повторное нарушение приведет к лишению прав на один год либо к штрафу в 5000 рублей (если нарушение зафиксировала камера).

Совет от «За рулем»

Что делать, если в процессе обгона вы поняли, что не сможете его завершить до сплошной линии разметки или до знака «Обгон запрещен»? В этом случае лучше замедлить движение и вернуться в правый ряд, никого не обгоняя.

Смягчающие обстоятельства

Бывает, что из-за осадков разметки попросту не видно. Если дорога мокрая после дождя, то за большегрузами тянется шлейф из брызг, который сильно ограничивает обзор. Да и разметка может оказаться полустертой. Однако все это вряд ли смягчит наказание. Особенно если знак «Обгон запрещен» установлен правильно. Имейте в виду, что с апреля 2020 года заработали изменения в ГОСТ Р 52289–2004 о том, что знаки 3.20 и 3.22 «Обгон запрещен» должны устанавливаться на обочине и справа, и слева (речь о двухполосной дороге, по одной полосе в каждом направлении).

Словом, не важно, что обгон вы начали через прерывистую разметку. Завершить его вы обязаны до сплошной и до знака «Обгон запрещен». Если этого не произошло, закон предусматривает за такой маневр однозначное наказание.

Тест на знание правил обгона — тут.

Фото: Evgeni Evgeniev / Unsplash