Американская компания Caterpillar обновила линейку бульдозеров. В частности, 20-тонная модель D5 стала производительней и эргономичней предшественников D5R2 и D6N.

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Одна из премьер 2021 года на российском рынке спецтехники — бульдозер Cat D5. Машина относится к новому поколению техники с упрощенным обозначением моделей. После буквы D (Dozer), определяющей именно бульдозер, приведена только лишь цифра 5, указывающая на класс машины.

В компании Caterpillar принято классифицировать бульдозеры не по тяговому усилию, а по эксплуатационной массе. Cat D5, в зависимости от исполнения, весит от 17 080 до 19 070 кг, и компания относит его к средним бульдозерам с гидромеханической трансмиссией (на более легких моделях в ряду D1-D4 применяется гидростатическая). Об этой и другой спецтехнике, к слову, более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Cat D5, в зависимости от исполнения, весит от 17 080 до 19 070 кг, и компания относит его к средним бульдозерам

Фирменная гусеничная конструкция

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По российской классификации промышленных тракторов Cat D5 соответствует 15-му тяговому классу. Учитывая, что коэффициент сцепления гусениц с грунтом может при благоприятных условиях превысить единицу (грунтозацепы на траках и образуемые ими вмятины в плотной глине выступают в роли реечного зубчатого соединения), покупатель «дэ-пятого» вправе рассчитывать, что машина может развить до 20 тонн тяги на крюке. Если же несущая поверхность неидеальна, то минимизировать пробуксовку, а значит и падение тягового усилия, поможет фирменная конструкция гусеничного движителя Caterpillar с треугольным обводом гусениц.

Благодаря качанию тележки на расположенной в средней части оси, каждая из гусениц плотнее прилегает к грунту, передавая больше тяги. Кстати, для нового бульдозера, оснащенного 7-литровым двигателем Cat C7.1, заявлено повышение тягового усилия на 13% по сравнению с предшественником D6N, на который ставили менее мощный 6,6-литровый мотор. Второе важнейшее преимущество треугольного обвода — высокая долговечность дорогостоящих бортовых редукторов, вынесенных наверх вместе с ведущими колесами. Они надежно защищены от ударов при движении машины по неровной поверхности.

Минимизировать пробуксовку и падение тягового усилия поможет фирменная конструкция гусеничного движителя Caterpillar с треугольным обводом гусениц

Область применения

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Двадцатитонные бульдозеры востребованы в дорожном строительстве, при расчистке территорий (например, для удаления пней на лесных просеках), разработках котлованов и траншей и многих других работах. В отличие от легких, средний бульдозер гораздо более универсален и способен резать грунт до четвертой категории включительно, в том числе и мерзлый. Конечно, для вскрышных работ в горнодобывающей отрасли Cat D5 будет слабоват, там в ходу сорока-пятидесятитонные машины. Но в ряде случаев именно средний бульдозер выводят на объект вместо тяжелого «толкача», пусть и жертвуя производительностью. Например, в заболоченной местности предел несущей способности грунта определяет и предельную массу единицы техники, поэтому подрядчик вряд ли пойдет на риск утопить 30-40-тонную машину ценою в две-три квартиры в Москве. И пустит в дело двадцатитонник.

Новая кабина с более развитым остеклением порадует машиниста лучшей обзорностью, кроме того, скошенный вниз капот «дэ-пятого» открывает больше пространства рабочей зоны. А если доплатить, бульдозер придет с опционной камерой заднего вида. Повысить производительность, особенно если машинист не имеет достаточного опыта работы, призвано целое семейство электронных помощников. В частности, при движении под уклон Cat D5 сам поддерживает заданную скорость — притормаживать педалью не надо. При включении нейтрали в трансмиссии остановленная на склоне машина автоматически удерживается тормозами. Контроль тяги снизит пробуксовку гусениц до приемлемого минимума, а значит, продлит срок службы траков и сэкономит топливо.

Кабина с отличной обзорностью имеет форму топора, и через остекленные до пола двери машинист смотрит вперед

Обновления «по воздуху»

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Столь же эффективно искусственный интеллект управляет и рабочим оборудованием. Например, система Cat Grade с функцией Slope Assist контролирует продольный и поперечный наклон отвала, а функция AutoCarr позволяет слегка приподнимать его, упреждая разгрузку гусениц и их пробуксовку. Значения тяги и загрузки отвала выводятся на стандартный 8-дюймовый либо на опционный 10-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. Интерфейс оператора работает на платформе Android, поэтому проблем с его освоением у машинистов быть не должно. В качестве опции доступна управляемая по GPS система Cat Grade с 3D, автоматизирующая движения отвала. С ней даже машинист-стажер сможет резать грунт так же точно, как ас с двадцатилетним опытом работы.

Как и любую современную технику марки Cat, новый D5 можно подключить к фирменной системе мониторинга, передающей данные с машины по каналу связи GPS. Например, специалисты сервисного центра Сaterpillar могут дистанционно, находясь за тысячи километров от работающего посреди сибирской тайги бульдозера, продиагностировать многие его системы, обновить установленные программы. А руководитель предприятия-эксплуатационника может со своего смартфона поставить на пароль процедуру пуска двигателя, чтобы техника могла покинуть стоянку только с ведома начальства.

Средний бульдозер способен резать грунт до четвертой категории включительно

Дополнительное оснащение

SU

—отвала на бульдозере

Cat

D

5 могут быть установлены

прямой S-отвал для скального грунта, промежуточный полусферический U-отвал либо складной

VPAT

—отвал.

Помимо универсального сферического

Можно заказать машину в специальном исполнении для работы на лесозаготовках или мусорных полигонах либо модификацию LGP с гусеницами увеличенной до 840 мм ширины — если машина поедет трудиться на местности с мягкими грунтами.

Фото: фирма-производитель