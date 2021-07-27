Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — журнал За рулем

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Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом

Американская компания Caterpillar обновила линейку бульдозеров. В частности, 20-тонная модель D5 стала производительней и эргономичней предшественников D5R2 и D6N.

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Одна из премьер 2021 года на российском рынке спецтехники — бульдозер Cat D5. Машина относится к новому поколению техники с упрощенным обозначением моделей. После буквы D (Dozer), определяющей именно бульдозер, приведена только лишь цифра 5, указывающая на класс машины.

В компании Caterpillar принято классифицировать бульдозеры не по тяговому усилию, а по эксплуатационной массе. Cat D5, в зависимости от исполнения, весит от 17 080 до 19 070 кг, и компания относит его к средним бульдозерам с гидромеханической трансмиссией (на более легких моделях в ряду D1-D4 применяется гидростатическая). Об этой и другой спецтехнике, к слову, более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Cat D5, в зависимости от исполнения, весит от 17 080 до 19 070 кг, и компания относит его к средним бульдозерам
Cat D5, в зависимости от исполнения, весит от 17 080 до 19 070 кг, и компания относит его к средним бульдозерам

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Фирменная гусеничная конструкция

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По российской классификации промышленных тракторов Cat D5 соответствует 15-му тяговому классу. Учитывая, что коэффициент сцепления гусениц с грунтом может при благоприятных условиях превысить единицу (грунтозацепы на траках и образуемые ими вмятины в плотной глине выступают в роли реечного зубчатого соединения), покупатель «дэ-пятого» вправе рассчитывать, что машина может развить до 20 тонн тяги на крюке. Если же несущая поверхность неидеальна, то минимизировать пробуксовку, а значит и падение тягового усилия, поможет фирменная конструкция гусеничного движителя Caterpillar с треугольным обводом гусениц.

Благодаря качанию тележки на расположенной в средней части оси, каждая из гусениц плотнее прилегает к грунту, передавая больше тяги. Кстати, для нового бульдозера, оснащенного 7-литровым двигателем Cat C7.1, заявлено повышение тягового усилия на 13% по сравнению с предшественником D6N, на который ставили менее мощный 6,6-литровый мотор. Второе важнейшее преимущество треугольного обвода — высокая долговечность дорогостоящих бортовых редукторов, вынесенных наверх вместе с ведущими колесами. Они надежно защищены от ударов при движении машины по неровной поверхности.

Минимизировать пробуксовку и падение тягового усилия поможет фирменная конструкция гусеничного движителя Caterpillar с треугольным обводом гусениц
Минимизировать пробуксовку и падение тягового усилия поможет фирменная конструкция гусеничного движителя Caterpillar с треугольным обводом гусениц

Область применения

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Двадцатитонные бульдозеры востребованы в дорожном строительстве, при расчистке территорий (например, для удаления пней на лесных просеках), разработках котлованов и траншей и многих других работах. В отличие от легких, средний бульдозер гораздо более универсален и способен резать грунт до четвертой категории включительно, в том числе и мерзлый. Конечно, для вскрышных работ в горнодобывающей отрасли Cat D5 будет слабоват, там в ходу сорока-пятидесятитонные машины. Но в ряде случаев именно средний бульдозер выводят на объект вместо тяжелого «толкача», пусть и жертвуя производительностью. Например, в заболоченной местности предел несущей способности грунта определяет и предельную массу единицы техники, поэтому подрядчик вряд ли пойдет на риск утопить 30-40-тонную машину ценою в две-три квартиры в Москве. И пустит в дело двадцатитонник.

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Новая кабина с более развитым остеклением порадует машиниста лучшей обзорностью, кроме того, скошенный вниз капот «дэ-пятого» открывает больше пространства рабочей зоны. А если доплатить, бульдозер придет с опционной камерой заднего вида. Повысить производительность, особенно если машинист не имеет достаточного опыта работы, призвано целое семейство электронных помощников. В частности, при движении под уклон Cat D5 сам поддерживает заданную скорость — притормаживать педалью не надо. При включении нейтрали в трансмиссии остановленная на склоне машина автоматически удерживается тормозами. Контроль тяги снизит пробуксовку гусениц до приемлемого минимума, а значит, продлит срок службы траков и сэкономит топливо.

Кабина с отличной обзорностью имеет форму топора, и через остекленные до пола двери машинист смотрит вперед
Кабина с отличной обзорностью имеет форму топора, и через остекленные до пола двери машинист смотрит вперед

Обновления «по воздуху»

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Столь же эффективно искусственный интеллект управляет и рабочим оборудованием. Например, система Cat Grade с функцией Slope Assist контролирует продольный и поперечный наклон отвала, а функция AutoCarr позволяет слегка приподнимать его, упреждая разгрузку гусениц и их пробуксовку. Значения тяги и загрузки отвала выводятся на стандартный 8-дюймовый либо на опционный 10-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. Интерфейс оператора работает на платформе Android, поэтому проблем с его освоением у машинистов быть не должно. В качестве опции доступна управляемая по GPS система Cat Grade с 3D, автоматизирующая движения отвала. С ней даже машинист-стажер сможет резать грунт так же точно, как ас с двадцатилетним опытом работы.

Как и любую современную технику марки Cat, новый D5 можно подключить к фирменной системе мониторинга, передающей данные с машины по каналу связи GPS. Например, специалисты сервисного центра Сaterpillar могут дистанционно, находясь за тысячи километров от работающего посреди сибирской тайги бульдозера, продиагностировать многие его системы, обновить установленные программы. А руководитель предприятия-эксплуатационника может со своего смартфона поставить на пароль процедуру пуска двигателя, чтобы техника могла покинуть стоянку только с ведома начальства.

Средний бульдозер способен резать грунт до четвертой категории включительно
Средний бульдозер способен резать грунт до четвертой категории включительно

Дополнительное оснащение

Помимо универсального сферического SU—отвала на бульдозере Cat D5 могут быть установлены прямой S-отвал для скального грунта, промежуточный полусферический U-отвал либо складной VPAT—отвал.

Можно заказать машину в специальном исполнении для работы на лесозаготовках или мусорных полигонах либо модификацию LGP с гусеницами увеличенной до 840 мм ширины — если машина поедет трудиться на местности с мягкими грунтами.

Фото: фирма-производитель

Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом

Американская компания Caterpillar обновила линейку бульдозеров. В частности, 20-тонная модель D5 стала производительней и эргономичней предшественников D5R2 и D6N.

Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265366Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265371Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265369Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265368Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом
Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом

Американская компания Caterpillar обновила линейку бульдозеров. В частности, 20-тонная модель D5 стала производительней и эргономичней предшественников D5R2 и D6N.

Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265366Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265368Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265371Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265369Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом — фото 1265373Бульдозер Cat D5 — с камерой заднего вида и антибуксом
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