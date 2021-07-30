«Хочу крутой — и обязательно новый! — автомобиль премиум-класса ценой до 4 миллионов рублей — это реально?» Да — в линейке и BMW, и Mercedes-Benz, и Lexus, и Audi мы нашли больше чем по одной модели.

Новый Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Maserati или Porsche за эти деньги не купишь: даже 718 Cayman стоит минимум 4 910 000 рублей (с НДС). Остальные модели и того дороже. Так что выбирать что-то из этих марок с таким бюджетом можно только на вторичке. Но вот и хорошая новость: новых машин в выбранном нами (и вами) диапазоне — достаточно.

Cadillac

У американского премиум-бренда сейчас в России остались только кроссоверы и внедорожники. И под наш бюджет подходят две модели — XT4 и XT5. Второй длиннее на 219 мм, с большей колесной базой (2857 мм), более вместительным багажником, а главное — мощнее и быстрее. За 3 890 000 рублей предлагается автомобиль в комплектации Premium Luxury c двухлитровым 200-сильным двигателем со знаменитой кадиллаковской системой Active Fuel Management, отключающей половину цилиндров при равномерном движении.

Cadillac XT5

Правда, за трехзонный климат-контроль, подогрев задних сидений и вентиляцию передних и ионизатор воздуха придется доплатить 70 000 рублей, за мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем — 50 000 рублей, а пакеты «улучшенный обзор» и «комплексная безопасность» стоят 170 000 и 250 000 рублей соответственно. Если же суммировать все возможные опции и приобрести пакет Platinum, автомобиль обойдется уже в 4 590 000 рублей. А крутизна в Кадиллаке входит в базовую комплектацию.

Infiniti

У Infiniti под нашу ценовую планку подходят три модели: кроссоверы QX50 и QX60 и купе Q60. Этот автомобиль предлагается только в одной комплектации — 2.0 Премиум за 3 399 000 рублей. Правда, двухлитровый двигатель развивает только 211 л.с., позволяя разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Infiniti QX60

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У кроссовера QX60 бензиновый двигатель V6 с рабочим объемом 3,5 литра, развивающий 283 л.с. Автомобиль при этом полноприводный. Динамики большинству водителей хватит. Имея 4 миллиона, можно приобрести QX60 в комплектациях Elegance (3 675 000 рублей) или Premium (3 965 000 рублей). Естественно, это цены без учета дилерской накрутки.

Lexus

В линейке Lexus в диапазоне до 4 миллионов рублей представлены три модели: седан ES (от 3 080 000 рублей), кроссоверы UX (от 2 470 000 рублей) и NX (от 2 830 000 рублей). Правда, все эти цены указаны с учетом трейд-ин (выгода до 130 000 рублей). Хорошо, что сдавать в трейд-ин можно не только «премиум».

Lexus ES

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Самый дорогой из этих автомобилей — бизнес-седан ES. Имея 4 миллиона, можно посмотреть на Lexus ES250 в комплектации Executive — с кожаной обивкой, вентиляцией передних сидений, подогревом руля и обогревом лобового стекла, комплексом электронных помощников водителя. Нужно только учитывать, что мощность 2,5-литрового двигателя автомобиля — 200 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды. В общем, ничего сверхъестественного.

А самый простой ES350 с 249-сильным 3,5-литровым двигателем стоит от 4 855 000 рублей. Впрочем, разницу между этими машинами увидит и почувствует далеко не каждый(-ая). А выглядят обе одинаково круто.

Volvo

Из моделей шведской марки за эти деньги можно выбрать кроссовер XC40, универсал V60 Cross Country и седаны S60 и S90. Конечно, S90 (от 3 705 000 рублей) — самый большой и дорогой из этих автомобилей. Но за эти деньги можно приобрести только версию T4 со 190-сильным двигателем, которого для S90 маловато.

Volvo V60 Cross Country

А вот универсал V60 Cross Country и дешевле (от 3 499 000 рублей), и оборудован шустрым 249-сильным двигателем. Дорожный просвет в 203 мм позволяет передвигаться по пересеченной местности. Конечно, салон не такой просторный, как у S90, зато багажник больше. Значимый плюс V60 Cross Country — широкий выбор вариантов оформления экстерьера и отделки интерьера, многочисленные опции и аксессуары и знаменитая вольвовская безопасность (входит по умолчанию во все модификации, начиная с базовой). По-моему, крутой автомобиль.

Jeep

Жаль, даже с 4 миллионами не подступиться к Wrangler — он стоит от 4 520 000 рублей. По-настоящему крутой автомобиль, хотя и с недостатками (а у кого их нет?). За 4 миллиона можно купить Renegade, Compass и даже Grand Cherokee — правда, только в начальной комплектации Laredo и с учетом выгоды по программе трейд-ин для лояльных клиентов (200 000 рублей). Без этого цена базовой комплектации Гранд Чероки с НДС — 4 080 000 рублей. И это только в белом цвете Bright White. Любая другая окраска стоит 70 000 рублей, а трехслойная, в цвет слоновой кости, — 90 000.

Jeep Grand Cherokee

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Пневмоподвеска Quadra-Lift — 100 000 рублей, медиацентр Uconnect c дисплеем 8,4 дюйма — 100 000 рублей, камера заднего вида Parkview с динамической разметкой — 25 000 рублей, и так далее.

В комплектации Laredo Grand Cherokee оборудуют 3-литровым бензиновым V6 мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Quadra-Trac II. Крепкий и комфортный кроссовер. Крутой или нет — решать вам.

Mini

За 4 миллиона можно купить любой Mini: трехдверный, пятидверный, Clubman и Countryman. Последний — самый дорогой (от 2 620 000 рублей). И по-своему крутой, как все Mini. Но если вам нужен самый-самый крутой Mini, это, без сомнений, John Cooper Works, версия с заводским тюнингом. Двигатель этой машинки может развивать 306 л.с., а разгон до «сотни» занимать всего 4,9 секунды. При этом автомобильчик еще и очень маневренный. Стоит John Cooper Works от 2 850 000 рублей.

Mini John Cooper Works

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Хотя, конечно, умопомрачительные мощность и скорость нужны далеко не всем. Как вариант — специальная серия трехдверки MINI Piccadilly (от 2 160 000 рублей). Цвета Solaris orange и British racing green IV, ткань Carbon Black в салоне, светодиодные фары головного света и рисунок задних фонарей в стиле британского флага Union Jack, 16-дюймовые легкосплавные диски Victory Spoke черного цвета и прочее. В общем, стильная машинка.

Audi

В пределах 4 миллионов рублей можно приобрести универсал A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic с 2-литровым 249-сильным турбодвигателем и полным приводом. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 5,7 секунды. Стоимость автомобиля — от 3 685 000 рублей. Таким же двигателем комплектуется купе A5 45 TFSI quattro S tronic. Автомобиль чуть медленнее — 5,8 секунды до сотни. Максималка такая же — ограничена на уровне 250 км/ч.

Audi S3 Sportback

Слегка выходящие за рамки нашего обзора 4 005 000 рублей стоят младшие из «эсок», то есть автомобилей S—серии: S3 Sedan и S3 Sportback TFSI quattro S tronic. Они комплектуются 290-сильным турбомотором и способны разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Это очень круто. Правда, уже любой другой цвет, кроме базового Ibis White, потребует доплаты. Металлик и перламутр — от 61 200 рублей, индивидуальные варианты окраски — от 201 000 рублей. И комплект опциональных колесных дисков обойдется минимум в 113 700 рублей. Дорогостоящих опций у Audi, как у прочих премиальных марок, много. Впрочем, любая «эска» крутая — даже самая простая.

BMW

С 4 миллионами можно присмотреться к BMW X1 и X2, 2-й серии Coupe и Gran Coupe, 3-й серии, 4-й серии Coupe и Gran Coupe, а добавив 90 000 — даже к 5-й серии. В общем, глаза разбегаются. Но что выбрать?

BMW X2

Из всех этих вариантов самый крутой — 430i xDrive Coupe. Мощность двигателя — 258 л.с., разгон до 100 км/ч — за 5,6 секунды. Правда, со спортивной автоматической коробкой передач Steptronic этот автомобиль будет стоить уже не от 3 880 000 рублей, а на 780 000 рублей дороже. И здесь любая окраска, кроме базовой белой, потребует солидной доплаты (например, 84 500 рублей). 19-дюймовые колеса M-серии можно приобрести только в комплекте со спортивной коробкой передач. То же касается и кожаной обивки салона, и комбинированных вариантов отделки. Одна из самых дорогих опций — BMW Live Cockpit Professional за 258 300 рублей, с обучающейся навигационной системой, настраиваемой приборной панелью с высоким разрешением и впечатляющим экраном с диагональю 12,3", а также сенсорным центральным дисплеем с диагональю 10,25".

Mercedes-Benz

Выбор новых Мерседесов до 4 миллионов не очень велик. Цена седана Mercedes-Benz A 200 Progressive — от 2 590 000 рублей, хэтчбека A 200 Sport — от 2 720 000 рублей, седана C 180 Sport — от 3 660 000 рублей.

А самый крутой Мерс до 4 миллионов — Mercedes-AMG A 35 4MATIC за 3 930 000 рублей. Этот полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 306 л.с. (и 400 Нм) способен разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Настоящий хот-хэтч, к тому же премиальный. И выглядит круто, даже в базовом цвете «Черная ночь» и с 18-дюймовыми базовыми колесами. Салон можно украсить двухцветной обивкой из искусственной кожи серого и черного цветов — всего за 12 000 рублей. Остальные опции намного дороже. Но их для этого автомобиля предлагается великое множество — как и для прочих Мерседесов.

Mercedes AMG



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В общем, выбор премиальных автомобилей за 4 миллиона отнюдь не так мал, как кажется. Только нужно учесть, что официальные цены сейчас могут быть намного меньше дилерских — в связи с дефицитом машин. Кроме того, автомобиль нужно не только купить, но и обслуживать — а у премиальных брендов и цены на обслуживание премиальные. Помимо этого, дорогой новый автомобиль придется страховать — а каско стоит недешево. Полис ОСАГО тоже потребуется. И транспортный налог (повышенный из-за мощности двигателя), и налог на роскошь — практически все перечисленные автомобили под него подпадают.

Так что в мечтах можно представить себя владельцем чего угодно. Но прежде чем подписывать контракт в дилерском центре, нужно просчитать все дополнительные расходы и понять, насколько больно они ударят по карману. Возможно, лучше понизить планку и выбрать модель поскромнее. За 3 миллиона тоже можно купить хорошую машину. Хотя, может быть, и не премиальной марки. И выбор намного больше.

Фото: фирмы-производители