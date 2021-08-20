Гранта — вполне подходящий донор для Поло, если речь идет о поводках дворников.

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Приобрел Volkswagen Polo 2003 года. Поводки дворников были с поврежденными креплениями щеток и разбитыми посадочными местами на валы. Отлично подошли поводки от Гранты. Только пришлось сделать запил в пластиковом жабо длиной около 30 мм и шириной под поводок.

Бонусом стало привычное и распространенное крепление щеток.

А вместо плохо работавшей штатной системы омыва ветрового стекла поставил две веерных форсунки по 70 рублей с креплением гайками.

С. Усов, Самарская область

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

А вот как можно улучшить седан Volkswagen Polo (лайфхак читательницы «За рулем» Е. Подорожной из Санкт-Петербурга):

«Багажник Поло просторный, но залезать в подпол очень неудобно. Ручки нет, приходится поднимать всю панель пола Я разделила оргалит в основании надрезом, чтобы можно было открыть только заднюю часть. На ней закрепила „ручку панели багажного отсека“ под каталожным номером 857143N000RY, устанавливаемую на множество автомобилей Hyundai/Kia. Крючком ручки можно зацепиться за верхнюю кромку проема, и получить свободный доступ к запаске».

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Фото: С. Усов