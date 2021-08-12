Обменять старую машину на новую онлайн — это реально? — журнал За рулем

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Обменять старую машину на новую онлайн — это реально?

В принципе, да. Но на диагностику все равно придется ехать в техцентр.

Вопрос с форума «За рулем»: мы отвечаем на них время от времени:

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— Сервис онлайн-продаж автомобилей буксует только у нас или по всему миру та же картина? И решен ли при этом вопрос с трейд-ин?

— Я бы не сказал, что он буксует, — он в стадии формирования, и за рубежом тоже. Потребуется время, чтобы покупка автомобиля онлайн стала такой же обыденной, как заказ пиццы с доставкой на дом.

Выбор машины, ее бронирование и оплата возможны по интернету. А оформление бумаг, как и раньше, происходит в офисе. Ни о какой доставке на дом обычно даже речи нет. По сути, в цифровую зону перенесена только оплата.

С трейд-ин вопрос только один: многие ли согласны покупать подержанный автомобиль не глядя? Едва ли хоть кто-то решится на такую авантюру. А потому схема вряд ли получит развитие.


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Да и сами дилеры, принимая подержанные автомобили, производят тщательный осмотр товара с частичной диагностикой — никаких других вариантов нет.


При желании сдать старую машину в trade-in ­предварительная оценка возможна онлайн, но диагностика — только в техническом центре.


У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!



Фото: Depositphotos

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