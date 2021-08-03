Появился новый сервис купли-продажи авто между физлицами

Это еще одна удобная функция маркетплейса Bankauto.ru, запущенная РГС Банком.

Материалы по теме Открылся автомобильный супермаркет (в онлайне)

На маркетплейсе РГС Банка теперь можно легко и безопасно продать свой автомобиль или купить проверенную машину у владельца «с рук». Достаточно подать объявление или выбрать понравившуюся модель, а с остальным поможет сервис на Bankauto.ru.

Объявление о продаже размещается бесплатно, и автомобиль мгновенно получает онлайн-оценку с указанием ориентировочной стоимости. По желанию продавца объявление может быть видно всем посетителям платформы или только дилерам, если владелец хочет избавить себя от общения с перекупщиками и длительных показов авто.

Если машину нужно продать оперативно, дилерские центры могут выкупить ее за один день и помочь с выбором нового автомобиля в случае необходимости. В дальнейшем на маркетплейсе появится фильтр сортировки объявлений владельцев и дилеров, а также будет запущен функционал безопасной сделки с банковской гарантией.

Любой понравившийся автомобиль легко проверить, например, узнать про историю обслуживания или аварийное прошлое (ДТП, пробег и пр.), а рассмотрение заявки на кредит займет не более 15 минут. Финансирование можно получить на срок от 12 до 60 месяцев и на сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей, по ставке от 5,9% годовых.

Таким образом, маркетплейс Bankauto.ru хотят сделать универсальной платформой, на которой клиент может получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте.

Одна машина может месяцами ждать своего покупателя, другую, в схожем техническом состоянии, забирают почти не торгуясь. В чем секрет, разбирался наш автор.



Фото: РГС Банк