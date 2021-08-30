Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечает периодически:
— Электрик на сервисе уверенно заявил, что установка батареи большей емкости по сравнению со штатной может спалить стартер, поскольку ток через него вырастет. А вы постоянно говорите, что ничего такого не будет…
В советские времена на ряде армейских автомобилей строго запрещалось устанавливать автомобильные аккумуляторы большей емкости, чем предусматривала конструкция. Но причиной запрета был человеческий фактор. Если мотор не желал пускаться, неопытные водители часто мучили стартеры до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. Если в броде двигатель глох, то зачастую машину пытались вывезти «на стартере». Последние при этом сильно перегревались и нередко ломались. А чем больше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над электромотором. Именно для защиты стартеров от подобных перегрузок и появилось когда-то армейское требование не устанавливать батареи с емкостью выше «стандартной».
— Максимальный ток, потребляемый стартером, определяется его внутренним сопротивлением и напряжением в бортсети, которое от емкости АКБ не зависит. Поэтому ток через стартер вырасти не сможет.
Спалить его можно умышленно: например, пытаясь форсировать с его помощью брод. Он может перегреться от длительной работы, поскольку большая батарея протянет дольше маленькой. Но ток останется прежним.
Даже если установить на автомобиль десяток батарей вместо одной, сопротивление обмоток стартера не изменится, а потому ток, потребляемый им, не увеличится ни на йоту. Закон Ома от емкости батареи не зависит.
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