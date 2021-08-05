VW Polo после 20 000 км: грязь в двигателе и глюки в электронике

Polo провел в редакции зиму, весну и лето. Впечатления накопились самые разные - от восхищения до разочарования.

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Формально это новое поколение Polo. Но если разобраться, то под свежим обликом кроется хорошо знакомый лифтбек Skoda Rapid. Самая существенная техническая модернизация — переход на электронную архитектуру, соответствующую более современной платформе MQB. Хотя по «железу» машина осталась на более простой и дешевой PQ26.

Цены стартуют с 986 900 рублей, а заканчиваются уже за 1,5-миллионной отметкой. Наш Polo — почти топовый, за 1 493 600 рублей.

И что мы получаем за эти деньги?

Искусство маскировки

Polo умеет произвести первое впечатление — «богатым» рубчиком ткани сидений или современными текстурами отделочных материалов. Снаружи декор скромен, хрома минимум, да и тот почти весь в высших комплектациях. И характерных черт машина лишена: с учетом невыразительного цвета пассажиры не раз теряли ее на стоянке.

Моторный отсек наважно защищен от грязи: с годами можно прогнозировать проблемы с контактами и соединениями.

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Задний дворник даже для топ-версии — опция за 3000 рублей. Недорого, но и те можно сэкономить, потому что стекло не пачкается. Фары в богатых комплектациях тоже свои — светодиодные, как и в базе, но проекторного типа, а не рефлекторного. Смотрятся симпатично, хотя на фоне конкурентов ближний свет не самый «убойный».

Странно реализован поворотный свет — при скорости ниже 35 км/ч всегда включаются боковые секции, даже если едешь прямо. Причем эти же диоды «расширяющей» подсветки активируются при включении всепогодного режима света, заменяющего классические противотуманки.

Приключения электроники

«Небюджетность» салона подчеркивает пара отличных контрастных дисплеев — медиасистемы и электронного щитка приборов. С последним, имеющим три варианта представления показаний, я наигрался за несколько дней — остановился на классическом виде, имитирующем привычные шкалы.

Порог массивен и высок — при посадке задеваешь его почти всегда.

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С медиасистемой история отдельная. Пока все работает — получаешь удовольствие от логичного меню и симпатичной графики. Однако два раза после ночной стоянки часы и память борткомпьютера сбрасывались на ноль. При подключении телефона по кабелю через Android Auto теряются телефонные звонки — притом что у меня довольно свежий Samsung.

Регулярно, вне всякой зависимости с режимом работы, гаснет экран. Работа медиасистемы при этом не прерывается, и ткнешь в него — воскреснет, но всё это странно. А по тому, что в Polo оставили гнезда только стандарта USB-C, не прошелся лишь ленивый. В итоге мне пришлось покупать два переходника — себе и пассажирам.

Подглючивал и климат-контроль: бессистемно включался-выключался вентилятор. Случалось такое несколько раз, и в холод, и — что особенно печально — в 35-градусную жару. Правда, однажды все взяло и прошло само.

Турбо плюс робот

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Наш Polo — с наддувным мотором 1.4 TSI. Таких покупают немного. Прежде всего потому, что этот двигатель можно выбрать лишь в двух самых богатых версиях при цене за 1,2 млн рублей. А жаль! Едет машина классно — ни одному из прямых конкурентов обгоны не даются так легко. Еще бы вправить мозги роботу DSG, который мнется в рваном городском трафике, вынуждая переходить на спортивный режим, даже когда никуда не торопишься. А еще лучше поменять его на недорогую механику — но она исчезла из прайс-листов.

Не обошлось и без неисправностей. Весной после долгой стоянки загорелся Check engine. И хотя изменений в поведении машины я не заметил, диагностика показала ошибку, связанную с подклиниванием клапана регулировки давления наддува. Эта проблема более характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом — но в нашем случае, скорее всего, сказалось попадание в клапан дорожных реагентов, без проблем залетающих в моторный отсек снизу. Ошибку сбросили, и с тех пор она не возвращалась.

За и против

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Очень радует большой, на фоне конкурентов, 55-литровый топливный бак. При аккуратной езде до загорания лампы резерва легко можно проехать более 800 километров! Хотя средний расход за весь пробег получится не таким уже и маленьким — 7,7 л/100 км. Столько же «кушал» у меня Solaris с простеньким атмосферным мотором 1.6 и классическим автоматом.

В мелочах Polo тоже не идеален — особенно если вспомнить тот самый Solaris. В Фольксвагене нет включения заднего плафона при открытии дверей, отключения ДХО при затянутом ручнике, памяти подогревов сидений, не работают стеклоподъемники после выключения зажигания… И таких бюджетных решений — вагон и маленькая тележка.

200-литровую бочку багажник проглатывает не поперхнувшись — при сложенных спинках заднего сиденья, конечно.

На другой чаше весов — классный мотор и бездонный багажник. Лифтбек — это очень удобно. Правда, дверь багажника на нашей машине требует ювелирной дозировки усилия при закрытии. Хлопнешь чуть сильнее или слабее — не защелкнется.

Лучше не экономить

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Когда-то такие машины, как Polo, звались бюджетными. Но сегодня и их уровень, и цены существенно выросли. Polo в этом смысле держится в тренде. Обилие электронных глюков — следствие, в том числе, роста богатства комплектации.

И все же советую совсем пустой Polo не брать. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность за 48 тысяч рублей дозаказать мотор 1.4 TSI. Он везет! Во всяком случае, пока новый.

Что общего между новыми Поло и Skoda Rapid (и в чем между ними разница), узнайте тут.

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