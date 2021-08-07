Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — журнал За рулем

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Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus

Владелец дореформенного Ларгуса превратил свою машину в обновленную, израсходовав на проект 200 тысяч рублей.

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Весной АВТОВАЗ выпустил Lada Largus Facelift. Некоторые владельцы дорестайлингового универсала задались вопросом: «Возможно ли свой старый автомобиль переделать в новый?». Один из владельцев Largus Cross 2020 года выпуска решил проверить это на деле. И у него получилось. Итог переделок продемонстрировал Lada Largus Club в Instagram.

Как сообщил владелец, ему понравилось Х-образное оперение Largus FL. И он захотел первым самостоятельно реализовать идею перевоплощения старой модели в новую. Подобные переделки, как показывает практика, обходятся в весьма крупную сумму. Автор израсходовал на этот проект 200 тысяч рублей. При этом запчасти пришлось искать по всей России 3 месяца — детали сертифицированы и предназначены конкретно для Ларгуса. Поэтому проблем с постановкой на учет или с прохождением технического обслуживания у владельца пока не возникло.

Энтузиаст вмонтировал в старый Largus фирменный бампер, решётку радиатора ячеистой формы, головную оптику от Renault Logan второго поколения, а также пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя, другие капот и крылья. Скоро будут установлены и боковые зеркала от Lada Vesta.

Кроме того, вся передняя часть кузова универсала оказалась полностью оригинальной. Ведь помимо замены кузовных панелей, потребовалось вмешательство и в подкапотное пространство. Так, владелец переварил лонжероны, полки крыльев и даже подрамник. Утверждается, что в обновленном Ларгусе «жестянка под крыльями» от XRAY.

Теперь измененный Largus Cross выставлен на продажу. Нынешний владелец намерен заняться новым проектом.

Напомним, что рестайлинговый Lada Largus с завода получил модернизированный 8-клапанник ВАЗ-11189, современные опции, измененный передок и интерьер, который унифицирован с Renault Duster первого поколения и с Lada XRAY Cross.

Кросс-версия Ларгуса стоит от 915 900 рублей. Автомобиль оснащается 106-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Lada Largus Club / Instagram

Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus

Владелец дореформенного Ларгуса превратил свою машину в обновленную, израсходовав на проект 200 тысяч рублей.

Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — фото 1268091Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — фото 1268093Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — фото 1268092Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus
Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus

Владелец дореформенного Ларгуса превратил свою машину в обновленную, израсходовав на проект 200 тысяч рублей.

Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — фото 1268093Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — фото 1268092Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus — фото 1268091Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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