Почему сгорают китайские кроссоверы? Специалисты все объяснили

У владельцев популярных моделей Haval F7 и F7x накопилось много вопросов по эксплуатации. Мы выбрали самые важные и попросили представителей компании ответить.

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Александр_нв86 (haval-clubs.ru): Хочу предостеречь всех владельцев F7 и F7x: не оставляйте машину на автозапуске! По необъяснимым причинам (то ли в топливной системе косяк, то ли в выхлопной) сгорел годовалый F7x. Это второй «китаец» в нашем городе, который сгорел, и симптомы одинаковые. Что происходит?

Ответ Haval: Действительно, в связи с данными неполадками в январе 2021 года была объявлена отзывная кампания для 16 075 автомобилей Haval F7/F7x, реализованных с мая 2019 г. по январь 2021 г. В рамках отзывной кампании ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» производит замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Работы бесплатны для владельцев этих автомобилей, проводятся оперативно и не занимают много времени. Замена проводится в официальных дилерских центрах Haval по мере обращения клиентов.

igd (haval-clubs.ru): Можно ли глушить двигатель сразу или ждать 1–2 минуты, чтобы турбина остыла? Много противоречий в инете... Одни говорят однозначно ждать две минуты, другие эксперты говорят не надо, там якобы стоит дополнительный насос, который гоняет охлаждающую жидкость через турбину.

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Ответ Haval: Система охлаждения кроссоверов F7/F7х включает в себя два термостата и два контура жидкостного охлаждения — блока цилиндров и головок цилиндров. Раздельное охлаждение блока и головок цилиндров способствует снижению расхода топлива и более стабильной работе газораспределительного механизма во всем диапазоне оборотов.

Как на большинстве автомобилей с турбонагнетателем, рекомендуется после остановки автомобиля дать поработать двигателю на холостых оборотах пару минут. На модели Н9 установлена дополнительный электрический насос, который начинает работать только при заглушенном двигателе и прокачивает охлаждающую жидкость в противоположном направлении в течение примерно десяти минут.





mrGarri (haval-clubs.ru): Жена проехала на F7 1.5 5000 км. Рассказывает, что на скорости около 70 км/ч на что-то наехала, резко остановилась, и коробка переключилась в режим паркинг, правда, двигатель не заглох. Говорит, было такое уже на скорости около 40 км/ч недели две назад. Утверждает, что джойстик не трогала. Как такое возможно?



Ответ Haval: Модели F7/F7х оснащаются 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Это первая преселективная коробка с двумя сцеплениями и управлением при помощи электронного джойстика или при помощи подрулевых лепестков, самостоятельно разработанная компанией совместно с немецким инженером Герхардом Хеннингом. У 7DCT есть защита на программном уровне. На скорости ее можно перевести только в положение N, а в движении — в положение P, если скорость не превышает 2–3 км/ч.

Каждую нештатную ситуацию необходимо рассматривать индивидуально, обращаясь в дилерский центр. Следует учитывать, что на трансмиссию с двойным сцеплением мокрого типа 7DCT для кроссоверов F7/F7х действует гарантия 5 лет или 200 000 км.

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Stasya (Димитровград): Хотела переставить машину и не заметила, что не полностью захлопнула дверь. Автоматика жестко затормозила машину. Другая странность происходила в мороз — я не могла захлопнуть дверь на два щелчка, пока не прогреется салон. Ехать можно, но когда останавливаешься, робот в паркинг переходит. Почему так?

Ответ Haval: У 7DCT есть защита на программном уровне. Если водитель перевел коробку в положение D либо остановился и, удерживая автомобиль на передаче, решил покинуть его, 7DCT автоматически перейдет в положение Р. Так же 7DCT поведет себя, если отстегнулся ремень безопасности или открылась передняя левая дверь.

Выше изложены запрограммированные случаи. Чтобы выяснить, почему дверь не закрывается, в том числе для учета сторонних факторов, проверки дверных уплотнителей и более детальной информации, необходимо обратиться в дилерский центр.

Dima663 (haval-clubs.ru): У меня F7 1.5 4WD с пробегом 5000 км. Появилась проблема с коробкой: периодически загорается значок перегрева. Это началось после того, как я полчаса потолкался в пробке. Приехал к дилеру, покатались с мастером, ничего не загорелось. Спросили, как вожу в пробках, я ответил, что переключаю в N. Мне дали совет так не делать — при кратковременных остановках оставлять в D, при длительным в Р. Мол, в режиме N коробка не в полной мере охлаждается. У кого какие мысли по этому поводу?

Ответ Haval: Вам необходимо обратиться в ДЦ и провести корректную диагностику с помощью диагностического оборудования для считывания кодов неисправностей. Только после этого можно достоверно узнать, что послужило причиной появления значка перегрева.

Антон Бояринцев, Пермь: Покупкой F7 в целом доволен. Единственное, что меня не радует, — работа роботизированной трансмиссии. Она тугодумная. На ходу передачи меняет быстро. Но уж слишком длинные паузы при переходе из D в R и обратно. Когда надо развернуться в несколько приемов, эти задержки просто выводят из себя. Нет ли планов перепрошить коробку, чтобы сократить эти паузы?

Ответ Haval: Мы знаем об этой особенности работы трансмиссии 7DCT, вся информация о ней передана в центр исследований и разработок Haval для дальнейших усовершенствований.

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Редакция «За рулем», Москва: Во время тест-драйва F7x 2.0 («Кросс-купе из Китая, Франции и Японии: большой тест „За рулем“») случилось непонятное: загорелась индикация перегрева двигателя, машина перешла в аварийный режим и отказывалась ехать быстрее 50 км/ч». А ведь последние полчаса мы ехали по магистрали на крейсерских 90 км/ч, что исключает возможность перегрева. Остановились, открыли капот — весь мотор в масле! С места происшествия F7x уехал на эвакуаторе.

Ответ Haval: Причиной стала неисправность маслоохладителя — возможно, дефект материала или неправильная сборка. Стоит отметить, что нами зафиксированы единичные случаи выхода из строя данной детали. Но для подробного анализа необходимо больше информации об условиях поломки и сведения об определенном количестве неисправных деталей. Маслоохладитель был отправлен на завод-производитель в Китай для изучения дефекта. При достижении порогового значения похожих нарушений проводится глубокий анализ причины их возникновения. В зависимости от полученного результата внедряются контрмеры.

Если у вас остались вопросы по эксплуатации кроссоверов Haval — пишите ниже в комментариях. Мы обратимся к специалистам компании и опубликуем ответы на нашем сайте.