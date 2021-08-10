Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку

Харизматичный японский внедорожник стал более мощным и динамичным. И что ему раньше было совсем не свойственно - современным и модным.

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Land Cruiser 200 продержался на конвейере 14 лет и за этот срок не растерял популярности. Что объяснимо: надежность, проходимость и брутальность оставались на высоте. А вот несовременность с каждым годом становилась все более заметной. И хотя это не главный критерий для целевой аудитории, тойотовцы не могли больше оставлять модель в таком виде. И основные новшества внедорожника нацелены на то, чтобы привязать его к нынешнему времени.

Без мотора V8 («лошадей» больше, динамика лучше)

Атмосферный двигатель большого объема продолжает считаться идеальным вариантом для внедорожника не только в России. Но в Тойоте рискнули и отрезали у старого мотора 4.6 V8 четверть объема и два цилиндра. Компенсировали это установкой двух турбин. Результат — 415 сил и 650 Н.м вместо 309 сил и 439 Н.м.

Надежен ли этот двигатель? Покажет время. Раньше этот мотор устанавливали только на представительские Lexus LS (в российской линейке), а их продали считаные единицы.

Прокормить непросто

В силу значительной прибавки в мощности не ждите сокращения аппетита. В городском цикле обещают 16,7 л/100 км. И меньше точно не будет. Ведь динамика тоже улучшилась почти на две секунды: было 8,6 — стало 6,8 до сотни.

Кстати: несмотря на ультрасовременный мотор, системы «старт-стоп» на нашем рынке не будет. Ну и ладно — невелика потеря.

10-ступенчатый автомат: мягкий и адекватный

«Двухсотая» серия закончила жизненный цикл с 6-ступенчатым автоматом. Маловато передач по нынешним временам — особенно, если хочешь соответствовать требованиям экологов. В новый Крузак поставили 10-ступенчатую коробку. Столько же, к слову, у конкурентов — Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.

Прямая ступень в агрегате седьмая, так что три последующих на трассе уже экономят топливо. Если, конечно, едете в спокойном режиме. Если же задать активный ритм, автомат мигом забывает о высших передачах. К адекватности переключений и мягкости не придраться. Даже после внедорожных покатушек.

Нужен внедорожник или вседорожник? (разница 800 тысяч)

Главное в позиционировании «трехсотки» — охват двух ниш аудитории.

Комплектация «Комфорт+» за 6,9 млн рублей обладает более высоким передним бампером, практичными на бездорожье колесами на 18 дюймов и, что редкость, тремя жесткими блокировками дифференциалов. Такая версия и без дополнительной подготовки способна на многое в грязи и снегу. Ее называют внедорожником.

Комплектация «Комфорт+» порадует тех, кто часто съезжает с асфальта. Ход подвески увеличился по сравнению с «двухсоткой» и теперь составляет 715 мм с электронноуправляемой системой кинетической стабилизации подвески E-KDSS.

А есть еще Land Cruiser 300 — вседорожник. Это топовое исполнение 70th Anniversary за 7,7 млн. Сзади стоит дифференциал повышенного трения, а передок не блокируется. Колеса диаметром 20 дюймов, а передний бампер уходит ниже. На клиренс (235 мм под защитой двигателя) это не влияет, однако угол въезда меньше. Такая машина дороже из-за большего количества систем комфорта.

Версия 70th Anniversary может многое вне дорог, но позиционируется как вседорожник. У нее больше опций для комфорта, но меньше оффроудный арсенал.

У всех машин есть понижающий ряд и блокировка центрального дифференциала. В системе выбора внедорожных ездовых режимов появились «Автоматический» и «Глубокий снег». Все настройки можно перебирать как в обычном режиме, так и на «понижайке».

Арсенал управления внедорожными системами. Три блокировки можно включать в произвольной последовательности.

Активная безопасность: не хуже класса «люкс»

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Появление электрического актуатора на руле с гидроусилителем позволило реализовать полноценную систему удержания в полосе — автоматика теперь умеет подруливать. Электронное управление ручником, в свою очередь, сделало умнее адаптивный круиз-контроль. Он теперь работает до полной остановки внедорожника и удерживает его на месте, пока тот стоит в пробке или на светофоре.

Появились распознавание попутных машин и пешеходов в темноте, функция смены ограничения «круиза» в один клик в соответствии с распознанными камерой дорожными знаками, матричные LED-фары, которые на машине прежнего поколения были только у люксового Лексуса LX.

Кузов почти не изменился в размерах, так что и багажник остался прежнего объема — 909 л. Дополнительных удобств в нем нет, семиместной версии пока тоже.

Полезные опции: от «прозрачного капота» до ионизатора воздуха

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В кнопку запуска двигателя интегрировали сканер отпечатка пальца. Можно ввести в память до 10 пальчиков. Это еще один вклад концерна в борьбу с угонами. (Несколько лет назад Toyota внедрила маркировку T-Mark на шести десятках деталей, что делает бессмысленным угон для разбора на запчасти.)

Появилась система кругового обзора. Задняя камера получила омыватель. У всех объективов стало на голову лучше разрешение. А с помощью передней камеры можно реализовать функцию «прозрачный капот», когда на центральном дисплее видно, что происходит под передними колесами, куда и насколько они повернуты.

Сам штатный экран в верхней комплектации вымахал до 12,3 дюйма, соответствуя современным требованиям.

Кроме того, появились проекционный дисплей, вентиляция передних и задних сидений, улучшенная шумоизоляция (дополнительные материалы плюс активное подавление шумов аудиосистемой), ионизатор воздуха, беспроводная зарядка смартфона.

Подвеска и тормоза: можно не «войти» в поворот

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Их, конечно, модернизировали, а у адаптивных амортизаторов есть «зажатый» спортивный режим. Только принципиально это ничего не изменило: внедорожник раскачивается на волнах и сильно кренится в поворотах.

Так что, наслаждаясь бешеной тягой нового двигателя Ленд Крузера 300Н, не забывайте о подвеске и тормозах: не вписаться в поворот проще простого.

Сиденья не самые удобные (и другие мелкие придирки)

Передним не хватает боковой поддержки, задние хотелось бы поставить повыше. Анахронизмами выглядят шрифт в меню медиасистемы и наличие CD-плеера.

Большой дисплей есть только в топ-комплектации. У остальных машин он попроще: 9 дюймов и физические клавиши по краям. Все светлые детали на фото обтянуты кожей. По качеству материалов Land Cruiser сделал большой шаг вперед.

Крузак в России — это культ

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Замеченные недостатки спрос на модель точно не собьют. Достаточно посмотреть на популярность этого семейства и мегаликвидность на вторичном рынке, несмотря на высокие цены.

Смена поколения только подстегнула спрос: лояльная аудитория Тойоты уже выстроилась в очередь. И ее не пугает дилерская накрутка к прайсовой цене в миллион-два.

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