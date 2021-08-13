Как сберечь кузов автомобиля. Простой совет

Подложить шланги? Закрепить скотчем?
На автомобильных форумах постоянно натыкаешься на советы: чтобы защитный тент не протирал краску, надо класть его на резиновые шланги, теплоизоляционные трубки и т.п. Крепить конструкцию предлагают на скотч.
Идея правильная: обеспечите циркуляцию воздуха под тентом, а заодно исключите контакт чехла с кузовом. Чтобы тот краску не протер. Но... Важно, что за конструкция у такого «каркаса» и из каких материалов сделана. Черные шланги непременно оставят на лакокрасочном покрытии следы. Частицы сажи (она есть в резине) будут постепенно проникать в краску. Даже если ваша машина черного цвета, прежний лоск она гарантированно утратит. А скотч, особенно цветной, может оставить на кузове несмываемые пятна.
Как избежать неприятных последствий?
Зафиксировать магнитами
Для крепления чехла на кузове многие производители встраивают в них магниты — старайтесь приобретать именно такие тенты. Или самостоятельно снабдите чехол в нескольких точках небольшими магнитами, обшитыми тканью.
А лучше — на багажник
Тандем багажника и защитного тента обеспечит оптимальную вентиляцию крыши автомобиля, да и в других местах чехол будет прилегать неплотно. В нужных точках тент можно притянуть к кузову... опять-таки магнитами.
В каких ситуациях выручит тент?
После ДТП
Если пострадавшая машина по каким-то причинам вынуждена дожидаться ремонта вдали от сервиса. Не укроешь от посторонних глаз — машину потихоньку начнут раздевать или превратят в большое мусорное ведро.
На длительной стоянке
Вы улетели отдыхать на пару недель, а машина на неделю-две осталась на открытой площадке. Ворам может показаться, что хозяин про машину забыл, а значит, ее можно «раздеть» или взять «покататься».
Во время автопутешествия
Стоянка в незнакомом месте — мероприятие непредсказуемое. Хочется защитить машину от выгорания лакокрасочного покрытия, от возможной порчи пластиковой отделки, от внимания посторонних. А в случае непредвиденной ситуации, если понадобится быстро сняться с места, мыть машину будет некогда.
При плохой погоде
Грозы с мощным градом этим летом — не редкость. Тент, наброшенный на автомобиль с верхним багажником, защитит крышу от ледяных глыб во время погодного катаклизма.
Не так страшен тент…
Современные чехлы на автомобили изготавливают из легкой ткани, поэтому кратковременный контакт никакого вреда краске не причинит. Повреждения могут появиться, только если материал будет тереться о поверхность кузова продолжительное время. И вроде бы хотел как лучше, а получилось...
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Фото: Depositphotos и фирмы-производители