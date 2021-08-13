Как сберечь кузов автомобиля. Простой совет

Защитный чехол спасет машину от непогоды, перегрева, птичьих «бомбочек» и посягательств недоброжелателей. Но не стоит забывать о нескольких принципиальных моментах.

Подложить шланги? Закрепить скотчем?

На автомобильных форумах постоянно натыкаешься на советы: чтобы защитный тент не протирал краску, надо класть его на резиновые шланги, теплоизоляционные трубки и т.п. Крепить конструкцию предлагают на скотч.

Идея правильная: обеспечите циркуляцию воздуха под тентом, а заодно исключите контакт чехла с кузовом. Чтобы тот краску не протер. Но... Важно, что за конструкция у такого «каркаса» и из каких материалов сделана. Черные шланги непременно оставят на лакокрасочном покрытии следы. Частицы сажи (она есть в резине) будут постепенно проникать в краску. Даже если ваша машина черного цвета, прежний лоск она гарантированно утратит. А скотч, особенно цветной, может оставить на кузове несмываемые пятна.

Как избежать неприятных последствий?

Зафиксировать магнитами