Ухоженная чистая машина едет лучше грязной! Это звучит как городская легенда, но эксперты «За рулем» уверены в ее истинности.

У природы нет хорошей погоды для автомобиля — проблемы возникают круглый год. И если зимой обычно виноваты морозы и коммунальщики, то летом — жара, древесные почки, комары с мухами…

1. Удаляем битум и древесную смолу

Летом на кузове машины практически всегда появляются битумные пятна как результат очередного ремонта дорог. Но еще больше проблем приносит смола естественного происхождения: почки того же тополя или липы способны изуродовать кузов и испортить настроение хозяину. Советы не ставить машину под деревьями бесполезны: альтернатива есть далеко не у всех. Поэтому избавляться от подобных загрязнений, как говорится, по свежим следам: здесь помогут препараты автохимии для удаления следов смолы и гудрона. Промедление нежелательно: смола может диффундировать в покрытие. Применять «артиллерию» вроде ацетона или бензина рискованно: такие средства способны испортить лакокрасочное покрытие.

Для борьбы с подобными загрязнениями есть и предупреждающий способ: заранее обработать кузов полиролем.

2. Заливаем омывайку вместо воды

Летние стеклоомывающие жидкости плещутся далеко не в каждом бачке — многие заливают обычную водопроводную воду. И это понятно: до заморозков далеко, а потому с очисткой ветрового стекла справится и вода, да и платить за нее не нужно. Однако это не вполне верно. Точнее — совсем не верно.

Дело в том, что обычная вода содержит множество примесей, которые оседают на крыльчатке насоса стеклоомывателя, засоряют жиклеры, то есть постепенно выводят из строя систему омывания стекол. Мало того — вода удаляет лишь простейшие загрязнения типа уличной пыли, а вот смолистые следы или останки насекомых ей не по зубам. Требуется многократное махание щетками, так что их кромка портится раньше времени.

А вот летняя стеклоомывающая жидкость содержит поверхностно-активные вещества, которые удаляют подобные загрязнения гораздо эффективнее.

Да и стоит летняя омывайка не так уж дорого, чтобы на ней экономить.

3. Удаляем следы насекомых

Омывайка омывайкой, но после дальней поездки ветровое стекло порой бывает так залеплено останками летающей нечисти, шедшей на таран, что никаким дворникам с этим не справиться. Да и кузов зачастую выглядит пострадавшим.

Чтобы оперативно избавиться от «липких воспоминаний», есть смысл приобрести специализированный препарат, удаляющий следы насекомых. Он справится и с останками мух, и с птичьим пометом, не оставляя разводов. Фирменные средства не требуют смывания и могут применяться на любых видах материалов.

4. Чистим пластик салона

Летом пластик салона собирает на себе всю пыль, теряет цвет, деформируется из-за нагрева и даже порой трескается. От прямых солнечных лучей на парковке помогут светоотражающие экраны, а для очистки пластика нужен специальный очиститель — например, Plastics Clean из новой линейки препаратов Motul. Средство удаляет пыль и быстро очищает все типы пластиковых поверхностей интерьера, включая карбоновые. При этом на обработанной поверхности образуется сухая глянцевая пленка, надолго защищающая пластик.

5. Чистим кожу сидений

К кожаным сиденьям можно относиться по-разному, но смотрятся они эффектно — спору нет. Впрочем, если кожа светлая, а владелец никогда не мыл сиденья, то эффект быстро исчезнет... На темных сиденьях грязь не так заметна, но сути это не меняет. Нужен очиститель кожи. Некоторые производители сообщают, что их средство не имеет запаха и цвета, оно обезжирено. Обещают, что оно питает и восстанавливает обрабатываемые поверхности.

6. Убираем запахи

Прокуренный салон — это… впрочем, не будем никого обижать. Но если вы решили «завязать», то простым проветриванием салона или приобретением «вонючки» не обойтись — нужен специальный нейтрализатор запахов. Например, Odor Neutralizer от Motul. Средство помогает устранить не только табачные, но и другие запахи — от животных, еды...

7. Пылесосим

Хотя бы раз в месяц пылесосьте салон! И не игрушечным слабеньким пылесосиком, втыкаемым в гнездо 12 В, а большим и мощным — на любой автомойке такой есть. А еще, чтобы в машине был чистый воздух, не забывайте менять салонный фильтр — особенно, если часто приходится ездить по запыленным дорогам. На любом сервисе это сделают мгновенно, обойдется услуга недорого, а дышать станет приятнее. Все же лучше дышать чистым майским воздухом, чем всем тем, что накопилось за февраль-апрель…