За заправку высокооктановым бензином снимают с гарантии! Автопроизводители всё объяснили

Двигателю необходим оптимальный для его конструкции и настроек бензин.

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Что такое октановое число?

Многие из нас уверены, что чем выше октановое число, тем лучше топливо. На деле октановое число — это не мерило качества бензина, а всего лишь характеристика его антидетонационной способности.

Чем выше октановое число, тем медленнее сгорает топливовоздушная смесь. А это позволяет давать двигателю повышенные нагрузки, не опасаясь разрушить его.

Кому нужен «сотый» бензин?

Шустрым мотор делает не октановое число бензина, а особенности конструкции и настройки. Поэтому высокооктановое топливо подходит современным двигателям, которые имеют высокую степень сжатия и, в большинстве случаев, оснащены турбокомпрессорами. Например, спорткарам. Они действительно выдают максимальные показатели на высокооктановом бензине.

Каждому мотору — свое октановое число

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По словам Дениса Загарина, руководителя Центра испытаний НАМИ, каждый двигатель при разработке и доводке ориентируют на определенный диапазон работы системы топливоподачи и зажигания. При этом производитель дает рекомендации по октановому числу топлива, допустимого к использованию на таких моторах.

В высокотехнологичных современных автомобилях блоки управления двигателем сами адаптируются под изменение ОЧ топлива (например, с 95 на 98 или 100). В определенных режимах это может дать прирост крутящего момента по сравнению с работой на базовом топливе.

Но диапазон этих возможностей у каждого двигателя разный. У заряженных автомобилей он широк, а у массовых моделей значительно меньше. Именно поэтому обычная легковушка, заправленная 100-м бензином, не превращается в спорткар и не начинает экономить топливо. Высокофорсированные двигатели, требующие бензин с ОЧ не менее 98, установлены на таких автомобилях, как BMW 7-й серии M760 Li xDrive, BMW M3, Mercedes-Benz SL AMG, Porsche 911, Toyota GT86, Nissan GT-R .

Что Шкоде хорошо, то для Киа смерть ( говорят представители автоконцернов)

Владельцам Шкод АИ-98 рекомендован как основной, в то время как на Киа за его применение грозятся снять с гарантии! Это лучшее доказательство того, что общей рекомендации при выборе того или иного ОЧ бензина нет и быть не может.

Skoda: АИ-95 или АИ-98, решайте сами

«Современные системы, корректирующие работу двигателя, позволяют избегать детонации с некоторым запасом при краткосрочном снижении октанового числа, или перегрева при превышении октанового числа. А вот какое топливо из рекомендованных предпочесть — АИ- 95 или АИ-98 — решает владелец автомобиля».

Nissan: не тратьте деньги впустую!

«Все наши машины рассчитываются при проектировании на топливо с октановым числом 95. Залив 98-й или 100-й бензин, клиент ничего, кроме облегчения кошелька, не почувствует.

Но и ничего плохого с двигателем случиться не должно, благодаря надежным датчикам и исполнительным механизмам, а также оптимально подобранному алгоритму управлению».

Kia: зальете высокооктановый — останетесь без гарантии!

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«В соответствии с рекомендациями производителя автомобилей Kia для атмосферных двигателей желательно использовать бензин 95, при этом допускается применение 92.

Для турбодвигателей настоятельно рекомендуется использовать именно бензин 95.

Использование высокооктанового бензина не тестировалось в двигателях автомобилей Kia. По этой причине производитель не рекомендует заливать бензин выше рекомендованного по октановому числу. При выявлении факта применения высокооктанового бензина в случае поломки двигателя может последовать отказ в гарантийном ремонте».

И что же заливать?

Лучше всего — основной из рекомендованных производителем бензинов. Для большей части автомобилей это АИ-95.

Более дорогой бензин с высоким октановым числом есть смысл применять в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность детонации . Либо в качестве своеобразного октан-корректора — если в пути пришлось заправиться топливом низкого качества.

Но улучшения динамики, мощности или экономичности не ждите. Вырастут только расходы на бензин (в среднем на 12%). Обидно переплачивать ни за что...

Откуда берется и чем грозит детонация, узнайте тут.

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