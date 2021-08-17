Китайские авто стареют быстрее остальных машин? Не совсем!

Одним из важных критериев при выборе автомобиля является его остаточная стоимость: покупая машину, вы должны представлять, за какие деньги сможете продать ее через несколько лет. Автомобили китайских марок долгое время были по этому показателю в отстающих. Новое исследование аналитического агентства «Автостат» говорит, что в последние годы ситуация меняется.
Специалисты агентства отдельно рассмотрели сохранность остаточной стоимости автомобилей в возрасте трех лет и сравнили показатели по китайским маркам и т.н. масс-маркета — всех машин за минусом именно китайских.
«Думаю, что в первые годы перед китайскими производителями стояла задача просто приходить на этот рынок с новыми автомобилями, и они их завозили, ориентируясь только на массовость и объемы продаж», — комментирует график исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
По графику видно, что в 2016 году разница в сохранности стоимости «китайцев» и всех остальных автомобилей составляла более более 15%, но в 2018–2019 годах она сократилась до 2–3%. К настоящему моменту разбег снова немного вырос, но эксперты связывают это с нестандартной ситуацией последнего времени.
В целом, говорят специалисты, производители из Поднебесной прогрессивно смотрят на происходящее в мире, осваивают новые услуги (трейд-ин и иные программы), наращивают долю на рынке — и показатель остаточной стоимости стремится к общему уровню.
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Фото: Depositphotos, «Автостат»