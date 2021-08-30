Новый Land Cruiser 300: замеряем ход подвески!

На асфальте к «трехсотке» есть определенные вопросы, но на бездорожье Land Cruiser остался королем, даже несмотря на исчезновение гидропневмоподвески.

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Новая подвеска — мягкая и, кажется, совершенно всеядная. Ползущий круиз-контроль позволяет выбирать скорость от 4 до 30 км/ч и будет ее поддерживать даже на крутых спусках и подъемах.

Система кинетической стабилизации подвески (E‑KDSS) ставится только на машины в исполнении Комфорт+. Ее модернизировали, избавив от скрежета, и поначалу даже непонятно, работает она или нет.

Два гидроцилиндра системы стоят вместо стоек стабилизатора в передней подвеске, еще один располагается слева на заднем «стабе», и через них блок управления подстраивает характеристики стабилизаторов. На асфальте цилиндры жесткие, что призвано уменьшить крены, а на бездорожье они распускаются, увеличивая ход подвески.

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Для сравнения: Land Cruiser 200 имел артикуляцию подвески 608 мм с обычной ходовой и 669 мм с KDSS. У «трехсотки» — 630 и 715 мм соответственно. Второй показатель даже больше, чем было у легендарного Land Cruiser 80, который без всякой электроники имел 688 мм. Итак, на фото выше — машина без E‑KDSS, с артикуляцией «всего» 630 мм. Вывесить практически нереально! А ведь у внедорожной версии (той самой комплектации Комфорт+) ход больше еще на 85 мм!

Вылезли на бездорожье и недочеты: например, как раз при диагональном вывешивании открытая дверь багажника не зашла в проем... А функция «прозрачного» капота требует привыкания: изображение плоское (фактически — вид сверху), а водителю-то важен рельеф.

Какие еще особенности проявились у нового Land Cruiser на бездорожье? Как он ведет себя на асфальте? Стоит ли эта машина своих денег?

Все подробности тест-драйва нового Land Cruiser 300 читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Прощай, V8!» (журнал «За рулем» №9/2021).