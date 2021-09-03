3 признака, которые вопят, что от машины пора избавляться

Эксперты рекомендуют менять машину раз в 3–4 года, но в России средний срок владения до перепродажи ближе к пяти годам. А некоторые автовладельцы настолько привязываются к своим машинам, что ездят по 10 лет и больше, не замечая, сколько тратят на ремонт и содержание.

1. Ржавчина на кузове

В первую очередь ржавчина появляется в этих скрытых полостях кузова:

Материалы по теме Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

днище (полости внутри лонжеронов);

(полости внутри лонжеронов); каналы для слива конденсата в нише для запасного колеса ;

; дренажные отверстия в дверях . Если они засорены, грязь и влага скапливаются внутри дверей, вызывая коррозию;

. Если они засорены, грязь и влага скапливаются внутри дверей, вызывая коррозию; горловина бака — там тоже часто расположено сливное отверстие. Если оно забивается, то ржавчину долго ждать не придется;

— там тоже часто расположено сливное отверстие. Если оно забивается, то ржавчину долго ждать не придется; подкапотное пространство.

Снаружи ржавчина легче всего пристает к этим зонам:

колесные арки;

передняя кромка багажника;

передняя кромка крыши;

нижняя кромка багажника.

Материалы по теме Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ

Но все это наиболее уязвимые места на кузове. Поэтому ржавчина тут — вполне естественное явление для автомобиля старше 7 лет. А вот если очаги коррозии появляются и там, где никаких видимых повреждений не было, значит, речь идет об общей «усталости» кузова.

Кузовной ремонт стоит космических денег: например, для легковушек типа Hyundai Solaris или Volkswagen Polo защитная полировка кузова обойдется от 8000 руб., покраска крыла — от 6500 руб., полная покраска автомобиля — от 75 000 руб. Многое зависит от сложности подготовительных работ, выбранного цвета и квалификации мастера.

Словом, лучше не заниматься бесконечной борьбой с проявлениями коррозии то там, то сям, а постараться продать автомобиль.

2. Постоянные мелкие поломки

Материалы по теме Эти автомобили покупают в любом состоянии

Постоянные технические проблемы, пусть даже «по мелочи», вроде неполадок с электрикой, — тревожный звоночек. Нужно сразу решить, готовы ли вы тратить деньги и время на регулярное посещение сервисных центров или проще и дешевле поменять автомобиль.

По экспертным оценкам (если речь не о премиум-бренде), расходы на ремонт от 15 000 руб. и выше на каждые 10 000 км пробега однозначно указывают на необходимость сменить машину. Причем вовсе необязательно покупать новую, хорошим выбором станут подержанные модели, выпущенные в Европе, Японии или США.

3. Расход масла и топлива

Постоянно доливаете масло, а после стоянки замечаете под днищем автомобиля масляные пятна? Это верный признак, что вам грозит серьезный ремонт двигателя. Лучше всего будет съездить на диагностику — так вы сможете оценить предстоящие вложения. Если не готовы вкладывать в ремонт такую сумму, лучше выставить машину на продажу.

Что касается расхода топлива, то каждый год на рынке появляются все более экономичные модели. Совсем не лишним будет рассчитать возможную экономию на заправке и избавиться от старого автомобиля, чтобы не сливать деньги на чересчур прожорливый двигатель.

Например, у вас Nissan Almera со старым четырехступенчатым автоматом и расходом топлива в районе 11 л на каждые 100 км пути в смешанном цикле. Возьмем для сравнения Весту с роботизированной коробкой передач. Производитель обещает 7,1 л на 100 км. Даже если на деле (с поправкой на манеру вождения) он окажется чуть больше, скажем, в районе 8 л на сотню, экономия уже весьма значительная. И чем больше вы ездите, тем заметнее окажется разница. При среднегодовом пробеге в 20 000 км экономия достигает 600 л бензина в год, а это почти 30 000 рублей, если заправлять машину 92-м.

Материалы по теме 500 000 км без «капиталки»: 5 самых выносливых кроссоверов

***

Вы знали, что двое из трех россиян при смене автомобиля ориентируются на эмоциональные и финансовые факторы, а не на соображения практического характера? Подробнее об этом тут.

Как сэкономить на обслуживании Renault Duster, узнайте тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Depositphotos