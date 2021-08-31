УАЗ Профи Полуторка «бензин плюс газ»: каков запас хода? — журнал За рулем

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УАЗ Профи Полуторка «бензин плюс газ»: каков запас хода?

Расход топлива для Профи - больная тема. Неспроста в технических характеристиках указан контрольный замер при 80 км/ч.

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На более высоких скоростях аппетит грузовичка растет очень заметно. Но на длиннобазный УАЗ Профи Полуторка, который побывал на нашем тест-драйве, встает баллон под пропан-бутан на 150 литров против 100 литров у прежних (коротких) версий.

Кирилл Милешкин в новом номере «За рулем» посчитал, сколько пройдет новая ульяновская Полуторка на обоих видах топлива.

На дисплее маршрутного компьютера у нее отображается остаток и бензина, и газа. Указатель получился весьма условным, но сориентироваться можно. По нашим расчетам, расход газа на трассе при скорости 80 км/ч укладывается в 15 л/100 км. Выходит, на одном баллоне можно проехать до 1000 км!

Подвеска и колеса у Полуторки — новые. Это сказалось на колее: передняя выросла с 1600 до 1648 мм, задняя уменьшилась с 1600 до 1550 мм. А  передняя ось ухала на 30 мм вперед — при взгляде на колесную арку видно, что колесо чуть ближе к переднему краю
Подвеска и колеса у Полуторки — новые. Это сказалось на колее: передняя выросла с 1600 до 1648 мм, задняя уменьшилась с 1600 до 1550 мм. А  передняя ось ухала на 30 мм вперед — при взгляде на колесную арку видно, что колесо чуть ближе к переднему краю

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Очень неплохо — с учетом того, что есть и бензиновый бак: в нем УАЗ везет еще 68 литров. Автономность получается завидная. Да и на дороге эта машина, особенно под нагрузкой, стоит гораздо увереннее, чем Профи на односкатных колесах.

А дисковые тормоза, на порожнем грузовике почти незаметные, под нагрузкой тоже дают о себе знать, потому что останавливают автомобиль заметно быстрее. Но есть, конечно, в Полуторке и минусы...

Сколько можно на ней перевезти? Как дела с эргономикой салона? Шесть колес поменьше вместо четырех больших — намного ли дороже?

Все подробности тест-драйва УАЗ Профи Полуторка — в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Номинант Гран-при «За рулем»

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УАЗ Профи Полуторка — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.

Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «А увезет?» из журнала «За рулем» №9/2021.

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Отзывы о УАЗ Профи (585)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Положить в кузов Профи можно не так уж и много, но грузоподъемность, на мой взгляд, сейчас уже не самый важный параметр грузовика. По настоящему тяжелых товаров по крайней мере среди моих заказов не осталось. Если только это не строительные дела или медтехника. Что бы у моего Профи длинная рессор...

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