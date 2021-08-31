УАЗ Профи Полуторка «бензин плюс газ»: каков запас хода?

Расход топлива для Профи - больная тема. Неспроста в технических характеристиках указан контрольный замер при 80 км/ч.

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На более высоких скоростях аппетит грузовичка растет очень заметно. Но на длиннобазный УАЗ Профи Полуторка, который побывал на нашем тест-драйве, встает баллон под пропан-бутан на 150 литров против 100 литров у прежних (коротких) версий.

Кирилл Милешкин в новом номере «За рулем» посчитал, сколько пройдет новая ульяновская Полуторка на обоих видах топлива.

На дисплее маршрутного компьютера у нее отображается остаток и бензина, и газа. Указатель получился весьма условным, но сориентироваться можно. По нашим расчетам, расход газа на трассе при скорости 80 км/ч укладывается в 15 л/100 км. Выходит, на одном баллоне можно проехать до 1000 км!

Подвеска и колеса у Полуторки — новые. Это сказалось на колее: передняя выросла с 1600 до 1648 мм, задняя уменьшилась с 1600 до 1550 мм. А передняя ось ухала на 30 мм вперед — при взгляде на колесную арку видно, что колесо чуть ближе к переднему краю

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Очень неплохо — с учетом того, что есть и бензиновый бак: в нем УАЗ везет еще 68 литров. Автономность получается завидная. Да и на дороге эта машина, особенно под нагрузкой, стоит гораздо увереннее, чем Профи на односкатных колесах.

А дисковые тормоза, на порожнем грузовике почти незаметные, под нагрузкой тоже дают о себе знать, потому что останавливают автомобиль заметно быстрее. Но есть, конечно, в Полуторке и минусы...

Сколько можно на ней перевезти? Как дела с эргономикой салона? Шесть колес поменьше вместо четырех больших — намного ли дороже?

Все подробности тест-драйва УАЗ Профи Полуторка — в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Номинант Гран-при «За рулем»

УАЗ Профи Полуторка — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.

Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «А увезет?» из журнала «За рулем» №9/2021.