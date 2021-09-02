Хочу зарегистрировать машину на сына, которому 14 лет. Это разрешено?
В. П., Липецк
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764, если собственником транспортного средства является лицо, не достигшее возраста 16 лет, государственная регистрация транспортного средства осуществляется регистрационными подразделениями Госавтоинспекцией за одним из родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей) лица, не достигшего возраста 16 лет, являющегося собственником ТС, или опекуном недееспособного гражданина, являющегося собственником транспортного средства.
Вот еще интересный вопрос: как регистрировать машину, если собственников двое?
В соответствии с Правилами, регистрация транспортного средства, принадлежащего двум или более собственникам, осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на это остальных собственников, поданного ими в регистрационное подразделение Госавтоинспекции при производстве регистрационного действия. Прежде чем обращаться в ГИБДД, собственники должны договориться, на кого будет зарегистрирован автомобиль.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»