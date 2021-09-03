Проверено «За рулем»: антибукс Z‑Track Pro

С таким подспорьем вы будете гарантированно защищены от буксования на любом покрытии.

Осенью дороги начинает постепенно «развозить», а не за горами и зима. Поэтому стоит заранее озаботиться покупкой средств повышения проходимости автомобиля.

Антибукс — разработанное в России устройство. Оно состоит из нескольких «траков», образующих ленту, которая подкладывается под колесо забуксовавшего автомобиля.

В интернет-магазине «За рулем» предлагается комплект из шести блоков, упакованных в аккуратную сумку, Цена — 1380 рублей. В траки, изготовленные из прочной и морозостойкой пластмассы, можно установить импровизированные шипы для использования на обледенелых дорогах.