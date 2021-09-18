Chevrolet Niva после 151 500 км: есть жалобы! — журнал За рулем

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Chevrolet Niva после 151 500 км: есть жалобы!

На восьмом году эксплуатации на капоте проявилась ржавчина.

Chevrolet Niva

Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 151 500 км

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Еще в прошлом году на капоте под краской начали проявляться точки ржавчины. Зима активизировала процесс коррозии и ныне (на восьмом году эксплуатации, пробег более 150 000 км) на передней кромке капота красуются аж четыре крупных «коросты» размером несколько квадратных сантиметров. Прежде чем зачищать ржавчину, придется решить: либо полностью перекрашивать капот, либо на переднюю часть нанести широкую полосу мастики.

Портит вид и пожухлая эмблема. Кстати, это третья или уже даже четвертая по счету. Заводская «потекла» через год-полтора, а купленные на замену теряли товарный вид примерно через полгода.

Chevrolet Niva после 151 500 км: есть жалобы!

Впрочем, почти все запчасти из магазина служат в два-три раза меньше тех деталей, что были установлены на конвейере.
Например, моторчик отопителя на Шниве стал расходником.

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Родной отходил больше шести лет и 120 000 км, а купленные в магазинах приходится менять чаще, чем раз в год. Первый, за 1500 рублей, пережил зиму, самое «горячее» для него время — и прослужил восемь месяцев. Выбрал подороже — за 2300 рублей — в надежде на более высокое качество. Однако этот протянул еще меньше: сначала отказался крутиться на малых скоростях, спровоцировав замену переключателя, а потом умер окончательно.

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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

Chevrolet 2005 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой —только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

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