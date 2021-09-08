7 хитрых разводок ГИБДД для семейных водителей

Раньше правила перевозки пассажиров младше 12 лет были едиными. Теперь детей делят на две группы: от рождения до 7 лет и от 7 лет до 11 лет включительно. Возникло много нюансов. Если в них не разобраться, можно «влететь» на серьезный штраф или стать жертвой «разводки» со стороны недобросовестного инспектора.
1. Ребенка недостаточно пристегнуть только ремнем!
Все зависит от возраста ребенка и места, где он сидит.
- Ребенка младше 7 лет вы действительно обязаны перевозить в детском удерживающем устройстве (ДУУ). Всегда! И рядом с водителем, и на заднем сиденье.
- А вот пассажира от 7 до 12 лет сзади имеете право пристегнуть штатным ремнем безопасности — как взрослого.
2. Почему ребенок в бустере, а не в кресле?
Новая редакция ПДД дает однозначный ответ, в каких случаях нужно детское кресло, бустер или люлька. Детское удерживающее устройство (ДУУ), согласно пункту 22.9 ПДД, должно соответствовать возрасту и весу ребенка.
Вы можете перевозить ребенка в бустере, если ему уже исполнилось 7 лет, его рост не меньше 120 см, а вес — не меньше 15 кг.
Если же в бустер старшего брата сел дошкольник (даже рослый и крепкий), вас могут оштрафовать. Пассажир младше семи обязан путешествовать в автокресле, которое соответствует его весу.
Кресло с маркировкой 1 предназначено для детей весом от 9 до 18 кг; 2 — от 15 до 25 кг; 3 — от 22 до 36 кг.
Грудничков младше полугода (0–10 кг) перевозят в автолюльках со специальными анатомическими вкладками (маркировка 0). Младенцев до года (0–13 кг) — в переноске (маркировка 0+).
Важно: кресло-трансформер, «растущее» вместе с ребенком, кажется выгодной покупкой. Обязательно проверьте у продавца, есть ли у кресла сертификат. В Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» детские удерживающие устройства относят к «компонентам транспортных средств». Поэтому в России они подлежат обязательной сертификации. За несертифицированное автокресло (бустер, люльку) инспектор вправе выписать штраф.
3. Детское кресло должно стоять по-другому!
Раньше четких требований к размещению удерживающих устройств не было. В новой редакции ПДД появилось требование: водитель обязан устанавливать ДУУ так, как этого требует инструкция по его эксплуатации.
Обычно автолюльку с младенцем до 6 месяцев размещают перпендикулярно движению; малыша до года — спиной вперед, после года — лицом вперед. Эти требования оправданы: если посадить малыша в переноске «лицом вперед», на его шею и позвоночник при резком торможении придется слишком большая нагрузка.
Внимательно прочитайте инструкцию к детскому креслу — иначе оспорить штраф будет сложно.
4. У вас двухлетний рядом с водителем. Это нарушение!
Детей разрешается возить на переднем сиденье с самого раннего возраста. При условии, что ДУУ подходит по возрасту и весу и правильно установлено.
Напрасно рисковать не стоит. Перевозите малыша рядом с собой лишь в том случае, если вы — единственный взрослый в машине.
Важно: на время, пока автокресло с ребенком стоит на переднем сиденье, многие производители рекомендуется отключить подушку безопасности. В случае ДТП она не защитит, а наоборот — может нанести маленькому пассажиру серьезную травму.
5. У вас в салоне трое детей. Почему нет опознавательного знака «Дети»?
В обязательном порядке знак «Перевозка детей» должен быть лишь на автобусе, который организованно перевозит группу детей (пункт 22.6 ПДД).
Клеить ли такой знак на свою машину — ваше личное дело.
Кстати: а вот за наличие знака оштрафовать имеют право — если он мешает обзору водителя.
6. Нельзя в машине оставлять ребенка одного! Даже на секунду!
В статье 12.8. ПДД читаем: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». Не поспоришь — это действительно смертельно опасно. Но обратите внимание: законодатель имеет в виду именно стоянку.
На время остановки (до 5 минут) вы имеете право оставить ребенка в машине. Например, если вышли, чтобы помочь покинуть машину пожилому пассажиру. Или осмотреть автомобиль. Хотя, конечно, оставлять малыша одного в салоне даже на 5 минут стоит лишь в случае крайней необходимости.
7. Как докажете, что ребенку уже исполнилось 12?
Вы не обязаны ничего доказывать, тем более — платить штраф. В законе не прописано, каким именно способом сотрудник должен проверять возраст детей. Но чтобы не тратить время на препирательства, покажите сотруднику свидетельство о рождении ребенка или свой паспорт, где есть записи о детях. А лучше всего — ксерокопию загранпаспорта ребенка (это единственный «детский» документ с фотографией).
«Недетские» детские штрафы
- Штраф за «Нарушение правил перевозки людей» (статья 12.23. КоАП РФ) может быть наложен, если нет автокресла, если кресло не подходит ребенку по весу и росту, если кресло неправильно установлено или неправильно зафиксировано ремнями безопасности. Он составляет 3000 рублей для физического лица.
- Штраф за оставление ребенка младше 7 лет без присмотра в машине — 2500 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге), в регионах — 500 рублей.
Ребенок как отягчающее обстоятельство
Обсуждались изменения в статьях 21.8 и 21.7 КоАП. Согласно этим изменениям, пьяный водитель, перевозящий ребенка до 16 лет, мог быть оштрафован на 50 000 рублей и лишен прав на 2–3 года (против 30 000 рублей штрафа и лишения прав на 1,5–2 года, если в машине не было детей). Такое же наказание предполагалось налагать на водителя, который отказался от медицинского освидетельствования.
Изменения пока не приняли. Пока…
Фото: ТАСС