7 хитрых разводок ГИБДД для семейных водителей

Самые распространенные претензии сотрудников ГИБДД к этой категории связаны, безусловно, с перевозкой детей в автомобиле.

Раньше правила перевозки пассажиров младше 12 лет были едиными. Теперь детей делят на две группы: от рождения до 7 лет и от 7 лет до 11 лет включительно. Возникло много нюансов. Если в них не разобраться, можно «влететь» на серьезный штраф или стать жертвой «разводки» со стороны недобросовестного инспектора.

1. Ребенка недостаточно пристегнуть только ремнем!

Все зависит от возраста ребенка и места, где он сидит.

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Ребенка младше 7 лет вы действительно обязаны перевозить в детском удерживающем устройстве (ДУУ). Всегда! И рядом с водителем, и на заднем сиденье.

А вот пассажира от 7 до 12 лет сзади имеете право пристегнуть штатным ремнем безопасности — как взрослого.





Будьте внимательны, ключевое слово здесь — «на заднем». Рядом с водителем дети от 7 до 12, как и дошкольники, могут ехать только в автокресле.





Важно: штатные ремни безопасности не способны надежно удержать при резком торможении или аварии ребенка ниже 150 см и легче 36 кг. Трезво оцените комплекцию отпрыска (сколько бы лет ему ни было), прежде чем отказываться от автокресла.

2. Почему ребенок в бустере, а не в кресле?

Новая редакция ПДД дает однозначный ответ, в каких случаях нужно детское кресло, бустер или люлька. Детское удерживающее устройство (ДУУ), согласно пункту 22.9 ПДД, должно соответствовать возрасту и весу ребенка.

Вы можете перевозить ребенка в бустере, если ему уже исполнилось 7 лет, его рост не меньше 120 см, а вес — не меньше 15 кг.

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Если же в бустер старшего брата сел дошкольник (даже рослый и крепкий), вас могут оштрафовать. Пассажир младше семи обязан путешествовать в автокресле, которое соответствует его весу.

Кресло с маркировкой 1 предназначено для детей весом от 9 до 18 кг; 2 — от 15 до 25 кг; 3 — от 22 до 36 кг.

Грудничков младше полугода (0–10 кг) перевозят в автолюльках со специальными анатомическими вкладками (маркировка 0). Младенцев до года (0–13 кг) — в переноске (маркировка 0+).

Важно: кресло-трансформер, «растущее» вместе с ребенком, кажется выгодной покупкой. Обязательно проверьте у продавца, есть ли у кресла сертификат. В Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» детские удерживающие устройства относят к «компонентам транспортных средств». Поэтому в России они подлежат обязательной сертификации. За несертифицированное автокресло (бустер, люльку) инспектор вправе выписать штраф.

3. Детское кресло должно стоять по-другому!

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Раньше четких требований к размещению удерживающих устройств не было. В новой редакции ПДД появилось требование: водитель обязан устанавливать ДУУ так, как этого требует инструкция по его эксплуатации .

Обычно автолюльку с младенцем до 6 месяцев размещают перпендикулярно движению; малыша до года — спиной вперед, после года — лицом вперед. Эти требования оправданы: если посадить малыша в переноске «лицом вперед», на его шею и позвоночник при резком торможении придется слишком большая нагрузка.

Внимательно прочитайте инструкцию к детскому креслу — иначе оспорить штраф будет сложно.

4. У вас двухлетний рядом с водителем. Это нарушение!

Детей разрешается возить на переднем сиденье с самого раннего возраста. При условии, что ДУУ подходит по возрасту и весу и правильно установлено.

Напрасно рисковать не стоит. Перевозите малыша рядом с собой лишь в том случае, если вы — единственный взрослый в машине .

Важно: на время, пока автокресло с ребенком стоит на переднем сиденье, многие производители рекомендуется отключить подушку безопасности. В случае ДТП она не защитит, а наоборот — может нанести маленькому пассажиру серьезную травму.

5. У вас в салоне трое детей. Почему нет опознавательного знака «Дети»?

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В обязательном порядке знак «Перевозка детей» должен быть лишь на автобусе, который организованно перевозит группу детей (пункт 22.6 ПДД).

Клеить ли такой знак на свою машину — ваше личное дело.

Кстати: а вот за наличие знака оштрафовать имеют право — если он мешает обзору водителя.

6. Нельзя в машине оставлять ребенка одного! Даже на секунду!

В статье 12.8. ПДД читаем: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». Не поспоришь — это действительно смертельно опасно. Но обратите внимание: законодатель имеет в виду именно стоянку.

На время остановки (до 5 минут) вы имеете право оставить ребенка в машине. Например, если вышли, чтобы помочь покинуть машину пожилому пассажиру. Или осмотреть автомобиль. Хотя, конечно, оставлять малыша одного в салоне даже на 5 минут стоит лишь в случае крайней необходимости.

7. Как докажете, что ребенку уже исполнилось 12?

Вы не обязаны ничего доказывать, тем более — платить штраф. В законе не прописано, каким именно способом сотрудник должен проверять возраст детей. Но чтобы не тратить время на препирательства, покажите сотруднику свидетельство о рождении ребенка или свой паспорт, где есть записи о детях. А лучше всего — ксерокопию загранпаспорта ребенка (это единственный «детский» документ с фотографией).

«Недетские» детские штрафы

Штраф за «Нарушение правил перевозки людей» (статья 12.23. КоАП РФ) может быть наложен, если нет автокресла, если кресло не подходит ребенку по весу и росту, если кресло неправильно установлено или неправильно зафиксировано ремнями безопасности. Он составляет 3000 рублей для физического лица.

для физического лица. Штраф за оставление ребенка младше 7 лет без присмотра в машине — 2500 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге), в регионах — 500 рублей.