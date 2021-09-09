5 перспективных автобусов на COMTRANS 2021 (+ троллейбус КАМАЗ)

В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит 16-я международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 — крупнейший в России и Восточной Европе форум коммерческих автомобилей. Продолжаем знакомиться с самыми интересными экспонатами.

В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса Гран-при «За рулем» для коммерческих автомобилей.

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Список номинантов Гран-при «За рулем»- Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Водоробус КАМАЗ-6290

Низкопольный водоробус КАМАЗ-6290 может стать альтернативой дизельным автобусам. Шасси и кузов водоробуса собраны на НЕФАЗе, а крышевое оборудование установили в Научно-техническом центре КАМАЗа. Полная масса водоробуса — 19 тонн, его габаритные размеры — 12,4 х 2,55 х 3,4 м.

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КАМАЗ-6282 работает на водородных топливных элементах и оснащен шестью баллонами для хранения сжатого водорода. В целях безопасности баллоны устанавливаются на крышу — в случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон. Мощность водородной энергоустановки составляет не менее 45 кВт, в движение водоробус приводится электропортальным мостом фирмы ZF. Максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода — 250 км. Общая пассажировместимость — 80 человек, сидячих мест — 33. Как и электробус, новый экотранспорт приспособлен к эксплуатации при температуре окружающей среды от —40° до +40° С.

Троллейбус КАМАЗ-62825

КАМАЗ показал новый низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом. Его пассажировместимость составляет 85 человек, количество сидячих мест — 34. Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) — 12 400 х 2550 х 3500. Запас автономного хода — 20 км. Время зарядки от контактной сети — 30 мин.

SIMAZ-2258

Isuzu вместе с партнерами из компании СИМАЗ демонстрируют удлиненную версию междугороднего автобуса SIMAZ-2258. Планировка данной модели предусматривает размещение 30 пассажиров и одного водителя, а общий суммарный объем багажных отсеков составляет 2,5 м3. Автобус может быть произведен как на дизельных шасси ISUZU NPR 75 и NQR 90, так и на шасси ISUZU NPR 82, в качестве топлива использующий компримированный природный газ. В последнем случае на одной заправке запас хода автобуса составляет до 750 км. Согласно данным компании, эту модель автобуса, учитывая минимальные затраты на топливо (300 руб. на 100 км, при стоимости метана 17 руб./ м3) можно отнести к потенциальным лидерам рынка в данном сегменте перевозок.

CITYMAX

На выставке COMTRANS «Группа ГАЗ» представляет городские автобусы нового поколения CITYMAX: автобус среднего класса CITYMAX 9 с дизельным двигателем стандарта Евро-6 и электрический E-CITYMAX 12.

E-CITYMAX

Электробус нового поколения большого класса E-CITYMAX 12 оснащается батареями Microwast типа NMC емкостью до 350 кВт.ч, которые обеспечивают увеличенный до 200 км запас хода на одной зарядке. В электробусе E-CITYMAX 12 реализована возможность зарядки батарей тремя способами: ультрабыстрая пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов.

Общая пассажировместимость E-CITYMAX 12 составляет 85 пассажиров, предусмотрено 36 посадочных мест и место для инвалидной коляски.

Эта модель получила независимую подвеску, которая обеспечивает плавность хода на дорогах с плохим покрытием. Автобус E-CITYMAX 12 будет выпускаться на Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ».

CITYMAX 9

Материалы по теме ГАЗель NN претендует на премиальный сегмент LCV Автобус CITYMAX 9 комплектуется двигателем ЯМЗ-534. Автобус отличается высокой маневренностью, минимальный радиус разворота — 8,8 м. Представленная на выставке модель рассчитана на перевозку 73 пассажиров, включая 17 посадочных мест. Автобус обладает самой большой площадью низкого пола в своем классе — 10 м2. CITYMAX 9 будет производиться на Павловском автобусном заводе «Группы ГАЗ». Валдай City Еще одна новинка «Группы ГАЗ», которая демонстрируется на выставке, — автобус Валдай City вместимостью 32 пассажира. Эта модель оснащается дизельным двигателем Cummins мощностью 149 л.с. Тормозная система с дисковыми механизмами, функции ABS и ASR повышают уровень безопасности и облегчают управление автомобилем в сложных погодных условиях.





Автобус адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров. Низкий уровень пола, широкая двойная дверь, наличие системы «книлинг» и просторной накопительной площадки обеспечивают удобство входа и выхода пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, самокатами, велосипедами и громоздким багажом, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для защиты здоровья пассажиров в сложной эпидемиологической обстановке Валдай City оборудован системами очистки воздуха и санитайзерами.

Электробус МАЗ 303Е10





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Минский автозавод привез на выставку электробус большого класса МАЗ 303Е10. Литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, установленные на МАЗ 303Е10, отличаются высокой удельной емкостью в 412 А.ч и долгим сроком службы. Расчетный запас хода электробуса — 300 км. Салон оснащен теплыми кнопками, бесконтактной системой противозащемления, USB-портами для зарядки смартфонов и другими опциями, повышающими комфорт пассажиров. Их посадку и высадку облегчает система «книлинг», обеспечивающая наклон кузова в сторону дверей на остановке.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

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Фото: «Рейс», АГН «Москва», ИТАР-ТАСС, Александр Хлынов