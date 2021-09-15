Тяжелые самосвалы КАМАЗ-6595 6х4, полноприводный КАМАЗ-65952 6х6 и четырехосник КАМАЗ-65951 8х4 вышли на рынок в 2021 году. Это самые первые автомобили строительного назначения на основе нового челнинского семейства К5.

Определены победители Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили. В номинации «Строительные грузовики» лучшим признан КАМАЗ-6595.

Церемония награждения победителей состоялась на выставке COMTRANS 2021 — ​крупнейшем в России и Восточной Европе форуме коммерческих автомобилей.

Список номинантов Гран-при «За рулем»- Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

От камазовцев получать статуэтку вышел Рустам Данисович Шамсутдинов, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.

Первые самосвалы семейства К5

В 2021 году Камский автозавод выводит на рынок тяжелые самосвалы КАМАЗ-6595 6х4, его полноприводную версию КАМАЗ-65952 6х6 и четырехосник КАМАЗ-65951 8х4. Это самые первые автомобили строительного назначения на основе нового челнинского семейства К5, во главе которого седельные тягачи КАМАЗ-54901, ориентированные на междугородние и международные перевозки.

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Отличительная особенность грузовиков поколения К5 — кабины на каркасах Mercedes-Benz Actros IV. В конце мая 2019 года в Набережных Челнах открыт новый завод для производства каркасов кабин КАМАЗ-54901, а также для Mercedes-Benz Actros и Arocs, собираемых на челнинском производстве «ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус». Новый завод каркасов рассчитан на выпуск 57 тысяч кабин в год, но монтаж их интерьера и оформление фасада каждый производитель осуществляет на своем сборочном производстве.

Для облицовки Mercedes-Benz детали поставляют мерседесовские поставщики, а по КАМАЗу пятого поколения работают свои производители. На самосвалах КАМАЗ-6595 применяются «узкие» кабины — аналоги тех кабин, которые используют на Mercedes-Benz Arocs.

Двигатели

Не менее значимым событием в жизни Камского автозавода, чем запуск производства даймлеровских кабин для КАМАЗ-54901, является освоение производство рядных «шестерок» семейства КАМАЗ-910, объемом 12 литров. Если не брать в расчет рядные шестицилиндровые Cummins, то этот мотор является первым в истории автозавода рядным дизелем для челнинских грузовиков .

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Новый двигатель разрабатывался совместно с компанией Liebherr, с использованием опыта конструирования, производства и эксплуатации 12‑литрового дизеля Liebherr D946, который стоит на конвейере германо-швейцарской компании с 2012 года. Причем КАМАЗ-910 — отечественный мотор, практически сразу же получивший важнейшие детали и узлы, сделанные в России. Моторы уже сейчас собирают в российских блоках цилиндров! Освоено производство головок блока, коленвалов, маховика, поддона двигателя, картера сцепления и множество мелких, но не менее важных деталей.

Дизели КАМАЗ-910 дополняют не только выпускаемые для челнинских грузовиков двигатели семейства КАМАЗ-740 объемом 12 литров, но и лицензионные Cummins 4ISBe 4,5 литра, Cummins 6ISBe 6,7 литра и Cummins ISL 8,9 литра, изготавливаемые на совместном предприятии «Камминз КАМА». У КАМАЗ-910 диапазон мощности от 380 до 550 л. с., крутящий момент — от 1700 до 2540 Н.м. На основе КАМАЗ-910 создан и весьма перспективный мотор КАМАЗ-920, который при том же объеме выдает 700–750 л.с. Такой прирост мощности обеспечивает оснащение двухступенчатым турбонаддувом, традиционный интеркулер дополнен жидкостным теплообменником и, конечно же, внесены и определенные изменения в топливную систему.

Модификации

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Самосвал КАМАЗ-6595 6х4 оснащен двигателем КАМАЗ-910, Евро-5, мощностью 450 л.с., и автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. Новое модульное семейство различается по крутящему моменту моторов — от 1610 до 3400 Н.м. Модулей — пять, в том числе гибридный Traхon Hybrid с электродвигателем переменного тока мощностью 120 кВт, модуль «двойного сцепления», схожий с Volvo I-Shift Dual Clutch, модуль Traхon Torque для большегрузных автопоездов — комбинация гидро­трансформатора, механической коробки и управляемого сцепления.

Однако на КАМАЗе используют только автоматизированную коробку ZF 12TX2621 под настройки мощности от 460 до 500 л.с. Автоматизированные коробки ZF Traхon «умнее» и имеют большее быстродействие, чем на прежних «роботах» ZF AsTronic. ZF Traхon проще адаптировать под превентивную систему круиз-контроля типа «мерседесовской» Predictive Powertrain Control (PPC). А еще на семействе ZF AsTronic не было режимов «накат» и «раскачка», а у ZF Traхon они есть. Коробку ZF Traхon 12TX2621 готовят к запуску в производство на СП «ЦФ КАМА» в Набережных Челнах.

Особенности конструкции

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Новые самосвалы семейства К5, в сравнении с К3 КАМАЗ-6520 или К4 КАМАЗ-6580, спроектированы под увеличенную грузоподъемность. Трехосные КАМАЗ-6595 6х4 и КАМАЗ-65952 6х6 имеют максимально допустимую полную массу 41 т, четырехосник КАМАЗ-65951 8х4 — 50 тонн. Но это при эксплуатации вне дорог общего пользования. Грузоподъемность КАМАЗ-6595 6х4 — 25 тонн, объем кузова — от 16 до 20 м3. Под увеличенную грузоподъемность самосвалов начат выпуск более прочных рам, новых балансиров для задней подвески. Кроме того, здесь используются ведущие мосты, выдерживающие осевую нагрузку 16 тонн. Если на самосвалах семейства КАМАЗ-6520 применяют профиль лонжеронов рамы высотой 280 мм и схему «лонжерон в лонжероне», то на семействе К5 лонжероны высотой 300 мм и тоже двойные. Ведущие 16-тонные мосты со ступичными планетарными редукторами и блокировками дифференциалом пока приобретают у китайской компании Shaanxi Hande Axle, но Камский автозавод работает над выпуском собственных мостов.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

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