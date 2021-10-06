5 удивительных фактов об УАЗе, о которых вы (спорим?) не знали

Первый советский электромобиль, собственная коллекция одежды, церемониальная машина президента Намибии, уникальная военная амфибия и резиденция Деда Мороза — собрали самые интересные факты об УАЗе.

1. Электромобиль от УАЗа

Первый электрический автомобиль на заводе разработали в далеком 1959 году! Машина на базе серийных УАЗ-450 и УАЗ-450А получила название УАЗ-450ЭМ и предназначалась для аэропортовых служб.

В движение УАЗ-450ЭМ приводили двухсекционные тяговые аккумуляторные батареи, установленные под полом кузова по обоим бортам в отдельных ящиках.

В 1975 году Минавтопром поручил предприятию создать электромобиль на переменном токе на базе УАЗ-451. Партия электрокаров УАЗ-451МИ прошла успешные испытания на полигоне и поступила в опытную эксплуатацию.

Самым массовым электромобилем ульяновской разработки стал УАЗ-3801. В 1980-х дороги колесили около ста «буханок» с аккумуляторной энергоустановкой. Одной зарядки УАЗ-3810 хватало на 70–75 км пробега.

Первый советский электрокар под маркой УАЗ

2. Коллекция одежды УАЗ

В 2018 году УАЗ решил не отставать от зарубежных конкурентов-автопроизводителей и сделал решительный шаг в сторону трансформации в модный одежный бренд.

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Lamborghini радовал поклонников серией сумок из карбонового волокна, Lexus выпускает меланжевые шали и автомобильные туфли ручной работы, Bentley предлагает широкий набор аксессуаров: от очков и кепок до галстуков и рубашек-поло. УАЗ пошел еще дальше.

В 2018 году ульяновцы представили лимитированную коллекцию одежды, в которую вошли спортивные костюмы, толстовки, худи, свитшоты, майки, шапки. На каждом изделии красовались логотип завода и инициалы боксера Кости Цзю, официального амбассадора УАЗ.

3. УАЗ Патриот для парада

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Начиная с 1970-х годов продукция УАЗа поставлялась в регион Южной Африки, где советское правительство поддерживало повстанцев социалистической ориентации. Местные жители настолько прониклись любовью к «уазикам», что до сих пор ценят их, причем не только в качестве внедорожников, но и как престижный автомобиль, на котором не стыдно принимать парады.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб в 2018 году выбрал кабриолет UAZ Patriot, сделанный по спецзаказу, чтобы приветствовать участников парада в честь Дня независимости. Данный экземпляр имеет два сидячих места, а сзади расположена площадка с поручнями и раскладной лестницей. Известно, что власти Намибии закупили как минимум три единицы церемониальных UAZ Patriot.

4. УАЗ-Амфибия для военных

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В 1976 по 1991 год на УАЗе построили 14 прототипов автомобиля-амфибии для военных под названием Ягуар. Инженерам удалось сконструировать машину, жизнеспособную в самых разных климатических условиях: в пустыне Каракум, на вершинах Памира, в Якутии.

УАЗ-3907 Ягуар мог находиться на плаву неограниченное время. Во время испытаний он своим ходом добрался по Волге от Ульяновска до Астрахани. Скорость на воде достигала 8–10 км/ч, а маневренность оказалась лучше, чем у специальных водоходных судов. На суше автомобиль разгонялся до 100 км/ч.

На заводе утверждают, что до сих пор в мире не создано аналогов уникальной разработки.

Военный автомобиль-амфибия УАЗ-3907 Ягуар

5. Резиденция Деда Мороза

Дед Мороз использует «буханку» как мобильную резиденцию. Раскрашенный в праздничные цвета автомобиль перемещался по улицам Омска в прошлые новогодние праздники, радуя жителей веселой музыкой из динамиков. Правда, самого Деда Мороза или Снегурочки внутри не было.

Из-за коронавирусных ограничений городская администрация наложила запрет на массовые мероприятия, поэтому от первоначального плана перевозить Деда Мороза от одной дворовой елки к другой пришлось отказаться.

На таком автомобиле по Омску передвигается Дед Мороз

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В этом году УАЗ отмечает 80-летний юбилей. За это время с конвейера предприятия сошло более 5 млн автомобилей 250 модификаций, экспортные поставки получили в 130 странах мира. В 2020 году завод выпустил 34,5 тыс. автомобилей, на экспорт ушло 3,6 тыс. Сегодня самая массовая модель УАЗа — флагманский внедорожник UAZ Patriot.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС, УАЗ