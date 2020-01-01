5 фактов об УАЗе: такого вы точно не знали

За что УАЗ-469 попал в книгу рекордов, чем отличается конвейер Ульяновского автозавода, почему модельный ряд с чайкой на капоте начался не с первого внедорожника, а со второго?

Судьба Ульяновского автомобильного завода интересна тем, что главным заказчиком и потребителем всегда были военные. А частникам до распада СССР достать УАЗ было непосильной задачей.

УАЗ появился благодаря войне

Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны было решено эвакуировать часть сборочного оборудования ЗИСа в Ульяновск. В октябре в город прибыли сотрудники московского завода. А уже в мае 1942-го на заводе собрали первые грузовики ЗИС-5В. Ровно через два года после начала войны решили строить автомобильный завод на базе эвакуированных из Москвы мощностей. В 1944 году производство ЗИСов перевели в Миасс (на будущий «Урал»). А заводу поручили освоить производство военных модификаций газовской «полуторки» — ГАЗ-ММ, которую собирали в Ульяновске до 1949 года.

ЗИС-5В от обычного пятого ЗИСа можно отличить, в первую очередь, по передним упрощенным крыльям.

Первая собственная разработка УАЗа — грузовик

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УАЗ мог стать производителем грузовой техники. В 1944 году, в соответствии с соглашением с General Motors, СССР получал технологию и техдокументацию на производство 3-, 4- и 6-цилиндровых дизельных двигателей. В Ульяновске под руководством главного конструктора Шапошникова был разработан грузовой автомобиль ЗИС-253 грузоподъемностью 4 тонны, рассчитанный на установку 83-сильного дизеля. Автомобиль был унифицирован с новой моделью московского завода — ЗИС-150. И хотя 253-й стал первой (и довольно неплохой для своего времени) разработкой ульяновцев, дальше опытных образцов дело не пошло.

Первой самостоятельной разработкой Ульяновского завода стал грузовой УльЗиС-253 1944 года.

Первого внедорожника УАЗ не было

Зато дело пошло с внедорожниками. В 1954-м году производство полноприводника ГАЗ-69 частично перевели в Ульяновск. А уже через два года там собирали ГАЗ-69 и ГАЗ-69А из узлов собственного производства. Таким образом 69-е семейство полностью перевели из Нижнего Новгорода в Ульяновск, с чего, по сути, и началась история УАЗа как производителя внедорожников. Но на 69-х, собранных в Ульяновске, не было надписи «УАЗ»на крышке капота. Не было и знаменитой эмблемы-чайки. Все время существования модели там были прежние буквы — ГАЗ.

Вопреки расхожему мнению, на 69-х, собранных на УАЗе, не было надписи «УАЗ». И автомобиля УАЗ-69 или УАЗ-69А никогда не существовало — он всегда выпускался как ГАЗ-69 и ГАЗ-69А.

УАЗ — самый вместительный автомобиль в мире (официально)

Десять лет назад УАЗ-469 попал в книгу рекордов как самый вместительный автомобиль. В его салоне (крыша при этом была на месте) уместились 32 человека! Чтобы зафиксировать рекорд, автомобилю с нагрузкой почти две тонны (1900 кг, если точно) нужно было проехать 10 метров. Что автомобиль с успехом проделал. Впрочем, о вместимости 469-го известно давно. Особенно любителям отдохнуть 15 суток за казенный счет.

Если сложить брезентовый верх, то вместимость УАЗ-469 можно существенно увеличить.

Самая короткая сборочная линия

Ульяновский автомобильный завод славится еще одним достижением. Его сборочная линия в длину всего 300 метров. Это самый короткий конвейер в Европе (досборка не в счет). Тем не менее на ней выпускаются одни из самых крупных отечественных автомобилей.

В компактности заводских площадей я убедился и сам, когда побывал на заводе.

А какие необычные факты вы знаете об УАЗе?

5 фактов об УАЗе: такого вы точно не знали За что УАЗ-469 попал в книгу рекордов, чем отличается конвейер Ульяновского автозавода, почему модельный ряд с чайкой на капоте начался не с первого внедорожника, а со второго? 5 фактов об УАЗе: такого вы точно не знали