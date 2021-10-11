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Если в гараже деревянный пол, то грязь, вода и снег, которые остаются на колесах, попадают на доски, которые начинают гнить. Я положил под все колеса старые резиновые коврики — теперь они собирают эту грязь. Необходимо просто выливать из них воду и остатки снега, и периодически просушивать места, где они лежат.

А. Шатилов, г. Санкт-Петербург

Приз автору совета — Набор автокосметики SYNTHETIUM.

Хорошие и недорогие коврики в машину можно сделать из уличного ковролина. Вырезать по нужной форме (обработка оверлоком не понадобится), отверстия для крючков хорошо прожигаются паяльником. Можно использовать и летом как самостоятельные коврики, и зимой, вкладывая в резиновые: так удобнее удалять наледь и снег. Обходятся примерно в 800 рублей на всю машину, включая багажник.

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Фото: А. Шатилов