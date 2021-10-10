Очень редкий Москвич — такие делали в Киеве — журнал За рулем

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Очень редкий Москвич — такие делали в Киеве

Среди многочисленных модификаций Москвича-2141 был и универсал с высокой крышей.

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Универсал с высокой крышей, созданный на базе 41‑го Москвича, на рубеже тысячелетий выпускал в небольших количествах Киевский авторемонтный завод.

Идея, кстати, носилась в воздухе: 41-й превратила в универсал и югославская фирма Progress. В Югославии к Москвичу проявляли повышенный интерес: сделали там и удлиненный хэтчбек, который использовали в качестве не чиновничьего, а санитарного автомобиля.

В Москве же из всех задуманных модификаций в серию пошел лишь пикап Москвич-2335. А в Киеве собрали около 700 грузопассажирских высоких Москвичей-2901 типа ижевского «каблука» ИЖ-27156. Различные модификации предназначались для аварийных служб, медицинских работников, грузопассажирского такси и других структур.

Автокомплекты для сборки поставлялись из Москвы. Годы выпуска — 1994–2001.

Очень редкий Москвич — такие делали в Киеве

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что уникальные советские трамваи, построенные по принципу «две комнаты с ванной», бегали в 60‑е годы по Тбилиси?


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  • Полная история автомобиля Москвич-2141 — тут.
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Фото: Виталий Белоусов/Фотохроника ТАСС

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