Универсал с высокой крышей, созданный на базе 41‑го Москвича, на рубеже тысячелетий выпускал в небольших количествах Киевский авторемонтный завод.
Идея, кстати, носилась в воздухе: 41-й превратила в универсал и югославская фирма Progress. В Югославии к Москвичу проявляли повышенный интерес: сделали там и удлиненный хэтчбек, который использовали в качестве не чиновничьего, а санитарного автомобиля.
В Москве же из всех задуманных модификаций в серию пошел лишь пикап Москвич-2335. А в Киеве собрали около 700 грузопассажирских высоких Москвичей-2901 типа ижевского «каблука» ИЖ-27156. Различные модификации предназначались для аварийных служб, медицинских работников, грузопассажирского такси и других структур.
Автокомплекты для сборки поставлялись из Москвы. Годы выпуска — 1994–2001.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что уникальные советские трамваи, построенные по принципу «две комнаты с ванной», бегали в 60‑е годы по Тбилиси?
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Фото: Виталий Белоусов/Фотохроника ТАСС