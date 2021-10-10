Новый Chevrolet Tahoe или Toyota Land Cruiser 300? Видео На Tahoe в базовой комплектации пневматическая подвеска и колеса диаметром 20 дюймов, на которых он заметно мягче на ходу. На остальных версиях 22-дюймовые колеса. А Land Cruiser 300 лишился мотора V8. Вместо него «шестерка» с двойным наддувом: 415 сил вместо прежних 309 л.с. Поэтому в разгоне до сотни Крузак теперь выезжает из семи секунд. Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport - 4:3 в пользу Кореи Способности рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport сомнений не вызывают. Kia Mohave тоже на раме, но вне асфальта сильным бойцом не выглядит. Какие аргументы найдутся в его пользу? Лада Гранта с новым мотором: как едет? какой ресурс? За прибавкой в 3 л.с. и 3 Н·м в двигателе ВАЗ-11182 скрывается масштабная модернизация.