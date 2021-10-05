«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен. По статистике, больше половины автовладельцев всегда ездят при включенной кнопке ESP. И не потому, что это очень полезная функция, а потому, что не имеют представления, что именно происходит после нажатия на нее.

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В этом случае ABS только навредит — ваши тормоза не сработают!

В 1970 году была представлена первая в мире система ABS (антиблокировочная система торможения). К середине 70-х ее стали опционально устанавливать на серийные автомобили Mercedes-Benz W116 (сегодняшний S-класс) и BMW 7-й серии.







Благодаря АБС тормозная система начала функционировать с повышенной эффективностью, а при экстренном торможении колеса не блокировались полностью, а проворачивались с небольшим проскальзыванием. В результате водитель не утрачивал контроля над машиной при резком торможении и мог маневрировать. А еще это дало возможность машине сохранять прямолинейное движение при экстренном торможении.

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Позже была разработана и внедрена ESP (Electronic Stability Program) — электронная система динамической стабилизации автомобиля и система контроля тяги (Traction control system или TSC).





В зависимости от марки авто противобуксовочные системы могут именоваться ETS, TCS, A-TRAC, ASR. Суть у них одна ― препятствовать пробуксовке автомобиля. Все эти системы работают на основе показаний датчиков, измеряющих скорость вращения каждого колеса. Разница в том, что ABS снижает давление в тормозной магистрали, если датчик фиксирует блокировку колеса, а ESP, наоборот, притормаживает то или иное колесо, если начался снос или занос автомобиля. Аналогичным образом поступает и TSC, если ведущие колеса срываются в пробуксовку. Если этого недостаточно, то электроника ограничивает подачу топлива даже при нажатой педали акселератора.

1 января 2016 года был принят новый Техрегламент Таможенного союза, согласно которому на территории Российской Федерации запрещается сертифицировать автомобили, в конструкции которых отсутствует ABS. Когда ESP нужно отключать? Материалы по теме Миф про кроссоверы: 90% владельцев верят в него Однако в некоторых случаях без пробуксовки не обойтись. Например, при выезде из снежного сугроба или песка колеса обязательно должны интенсивно прокручиваться.

При включенной противобуксовке машина может застрять даже на легком снежном покрове. В частности, этому больше всего подвержены заднеприводные машины. На панели при этом загорится или начнет моргать индикатор ESP. Это означает, что электроника ограничивает тягу. В итоге работы ведущих колес недостаточно, чтобы машина сдвинулась с места. Пора отключать электронного помощника.

Еще недавно автопроизводители обозначали такую кнопку надписью «ESP OFF». Но все чаще на современных машинах эта функция прячется в меню бортового компьютера. В одно движение и быстро отключить не удастся.



Что будет, если отключить ESP?

У разных моделей отключение систем может отличаться. У одних машин происходит отключение только противобуксовочной системы. На других машинах вместе с этим происходит частичное выключение работы ESP. Получается, что система курсовой устойчивости в некоторой степени ослабляет свое влияние. Однако когда возникает ситуация, требующая торможения на высокой скорости, электроника окажет неоценимую помощь.





Например, для Hyundai Creta прошлого поколения отключение функции ESP выглядит следующим образом: при первом нажатии отключается только антипробуксовка. При нажатии еще раз и с удержанием кнопки в течение трех секунд происходит полное отключение ESP.

Следует помнить, что ESP находится в отключенном состоянии только лишь до того, как будет заглушен двигатель, или пока не произойдет разгон машины до определенной скорости. В зависимости от модели автоматическая активация функции происходит в диапазоне скорости от 40 до 50 км/ч.

Для чего отключать ESP?

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Пока вы не съехали на лютое бездорожье или погода не высыпала на дороги трехмесячную норму осадков, выключать ESP нет смысла. Если только захотелось полихачить, стартовав во всю мощь на скользком асфальте. На проезжей части, где присутствуют другие участники дорожного движения, практиковать такой метод вождения крайне нежелательно.





Совет «За рулем»: найдите время и перечитайте инструкцию своего автомобиля , где описана работа электронных систем . Зима не за горами, и вовремя отключенные системы не создадут препятствия при сложных дорожных условиях.



