10 редких Москвичей: их нам не показывали!

Автомобиля завода АЗЛК (до 1968 года — МЗМА) продавали во многих странах мира, пусть и не в таких количествах, как Лады. Но эти Москвичи порой разительно отличались от наших.

Scaldia и Elite

Первым экспортным рынком для Москвичей еще в 1948 году стала Финляндия. Там экспортом наших машин много лет занималась компания Konela, со временем продававшая продукцию МЗМА под забавным именем Elite. Объяснялось это, вероятно, тем, что прочитать и выговорить это слово финнам было куда проще, нежели Moskvitch.

Белгийская Scaldia special de luхе, он же Москвич-407.

А крупнейшим в Европе был бельгийский импортер Scaldia-Volga, активно торговавший советскими автомобилями вообще и Москвичами в частности. Бельгийцы первыми и стали делать люксовые версия наших машин, причем под именем Scaldia. Модернизация Москвичей моделей 407 и 403, а потом 408 и 412 была, правда, нехитрой и сводилась, в основном, к установке дополнительных хромированных декоративных деталей, иных колпаков колес и местных шильдиков Scaldia de luxe.

Предложение ателье Ghia по рестайлингу Москвича-403.

Свой вариант рестайлинга Москвича-403 бельгийцам предложило даже и очень известное некогда итальянское кузовное ателье Ghia. Итальянские стилисты изменили решетку радиатора, подфарники, накладку на капот. На борт установили молдинг. Но такая машина так и осталась опытным образцом. На подходе уже был совсем новый Москвич-408.

Москвич под брендом LADA

Британский Москвич-427.

В начале 1970-х Москвич-412 и его модификации очень неплохо продавались в Великобритании, где эти автомобили ценили за хорошую динамику, неплохой комфорт и, конечно, низкую цену. Праворульные модификации делал сам московский завод. А на Альбионе некоторые автомобили обычно облагораживали молдингами, а топовые версии продавали еще и с крышами, окрашенными в черный. Такова была мода первой половины — середины 1970-х.

Увы, последние Москвичи в Англии продали в начале 1975-го, и больше советские автомобили не завозили. Спрос резко упал.

Aleko SL — французский Москвич-2141.

Москвич-2141 большого экспортного успеха не имел. Однако во Франции в 1990–1993 гг. продали-таки 769 Aleko SL. Интересно, что впервые на парижском автосалоне продукт АЗЛК выставили под именем... Lada Aleko.

Французский Москвич отличал более модный дизайн с иными бамперами, решеткой радиатора и молдингами и даже система ABS, установленная местным дилером.

Дизельный Москвич

Бельгийский дизельный вариант Москвича-407.

Опять же бельгийская Scaldia решилась на более серьезную модернизацию Москвичей — создание дизельной версии. У нас о такой и не мечтали! На машины ставили мотор Perkins рабочим объемом 1,62 л мощностью 43 л.с. Учитывая, что штатный двигатель Москвича-407 развивал 45 л.с., да тягу дизеля, бельгийская машина получилась очень даже приличной. Подобные модификации позднее были и у Москвича-403, и у модели 408. Правда, сделали дизельных Москвичей очень немного.

Дизельный Aleko — Москвич-21413 — уже, правда, не западная, а непосредственно заводская разработка с двигателем Ford объемом 1,8 л, мощностью 60 л.с. Но автомобиль планировали в первую очередь для немецкого рынка. Однако особого интереса машина не вызвала, и большую часть дизельных 41-х, сделанных небольшой партией, оставили на родине.

Грузовой Москвич

Британский пикап на базе Москвича-434.

Московский завод товарных Москвичей-пикапов никогда не делал. Строил их только в качестве внутризаводского транспорта. Кроме того, в СССР Москвичи-пикапы сооружали из списанных машин небольшие сторонние предприятия.

Но такая модификация понадобилась британцам, и они сами сделали ее из фургона Москвич-434. Получилась очень даже ладная машина с большим задним стеклом кабины и аккуратным тентом над кузовом.

Трехдверный универсал Elite pakettiauto из Финляндии.

Финны, наоборот, врезали в наши фургоны боковые окна, соорудив, таким образом, некий трехдверный универсал. Появление такой модификации объяснялось спецификой местного налогообложения. Такие машины продавали в Финляндии параллельно с обычными пятидверными универсалами Москвич-426 и Москвич-427.

Москвич, сделанный в Финляндии

Предложение по модернизации Москвича-412 от фирмы Konela.

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Финская фирма Konela в 1974-м предложила АЗЛК и свой вариант модернизации Москвича-412. На автомобиль поставили дверные ручки от Жигулей, горловину бензобака перенесли из-под щитка под крышкой багажника на борт, а саму крышку изменили. Немного поработали и над салоном.

Предложение финнов энтузиазма в Москве не вызвало. Однако вскоре появился Москвич-2140, где кое-что из предложенного — скажем, иные ручки дверей и крышку багажника —все-таки реализовали.

Спорткупе и универсал

Спорткупе на базе Москвича-412 из Люблина.

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Самые удивительные версии Москвичей сделали в Польше и Югославии. Причем в Польше — не дилер, а просто неленивый частник.

В Люблине местный механик и гонщик-любитель соорудил из Москвича-412 подобие спорткуп. Серьезно переделал задок автомобиля, изменив даже задние боковые стекла. Их он специально заказывал, а кузовом занимался сам.

Кроме того, кустарь-одиночка поработав над мотором и утверждал, что поднял его мощность примерно на 25%. В это, кстати, вполне можно поверить, поскольку двигатель Москвич-412, действительно, имел отличный потенциал для форсировки. Хозяин участвовал на своем Москвиче в любительских ралли в Польше. А позднее сделал аналогичное купе уже на основе Москвича-2140.

Универсал на базе Москвича-2141 югославской фирмы Progress.

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Большой интерес к Москвичу-2141, едва он появился, проявляла югославская фирма Progress. Именно она, кстати, впервые сделала удлиненные версии хэтчбека, в том числе в качестве санитарного автомобиля.

Кроме того, в Югославии построили вполне гармоничный универсал. Появись такой автомобиль у нас, да еще и вовремя, наверняка оказался бы востребован. Но не появился.

А вскоре интерес к Москвичу за границей окончательно угас, да и на родине стал постепенно снижаться…

Полная история Москвича-408 — тут.

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Фото: из архива «За рулем»