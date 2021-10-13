3 бюджетных мотора, которые легко проедут 500 000+ км

Как вы уже догадались, это очень простые, а потому надежные и выносливые двигатели, причем экономичные и недорогие в обслуживании.

Полмиллиона километров — это 12 кругосветных путешествий по экватору и еще одно полушарие. Именно столько способны проехать наши герои без капитального ремонта. И даже больше, уверяет изучавший все эти моторы эксперт «За рулем» Алексей Ревин. При этом устанавливаются они в совсем не дорогие автомобили, купить которые могут позволить себе многие.

Renault

У этого двигателя чугунный блок цилиндров, щадящее количество лошадиных сил, гидрокомпенсаторы и очень простая конструкция. При своевременном уходе согласно регламенту вы легко обогнете на нем Землю более десятка раз. Речь об 1,6-литровом моторе К4М мощностью 102–105 л.с. Встретить этот агрегат можно на пяти моделях: Renault Logan, Sandero и Duster, а также на Lada Largus и Nissan Almera.

Его родной брат, большего объема — 2 литровый двигатель F4R мощностью 135–143 л.с., который устанавливается на три кроссовера — Renault Duster, Kaptur и на Nissan Terranо.

Двигатель Renault К4М

Hyundai и Kia

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Из-за алюминиевого блока цилиндров двигатели G4FA (1,4 л, 107 л.с.) и G4FC (1,6 л, 123 л.с.) не так неприхотливы, как моторы Renault. Их сложнее обслуживать (например, требуется регулировка клапанов), но если эти агрегаты не перегружать динамичными разгонами, ездой с прицепом или перегруженным багажником, то свои полмиллиона километров они пройдут, несмотря на заявленный производителем ресурс в 180 тысяч километров.

Важно знать, что долговечными эти моторы оказываются только на легких моделях Kia Rio и Hyundai Solaris. Большая масса таких автомобилей, как Kia Ceed, Hyundai i30 или Сreta, «прикончит» их гораздо раньше.

Двигатель Hyundai/Kia G4FC

Volkswagen

Это, пожалуй, последний неубиваемый двигатель концерна. Его козырь — чугунные гильзы внутри легкого алюминиевого блока. Мы говорим сейчас о восьмиклапанном моторе BSE 1.6 MPI. Мощность агрегата — всего 102 л.с., что тоже бережет его ресурс. Еще один плюс — гидрокомпенсаторы в головке блока цилиндров. Добавьте к этому простоту обслуживания (даже ремень ГРМ можно поменять самостоятельно), и вы получите идеальный агрегат.

Проблема только в том, что этот двигатель прекратили выпускать в 2015 году, и найти его вы можете только на автомобилях, которым исполнилось минимум 6 лет. Если вас это не останавливает, присмотритесь к Skoda Octavia второго поколения, пятому и шестому Golf, а также к Jetta пятого поколения и Passat в кузове B6.

Двигатель Volkswagen BSE 1.6 MPI

Материалы по теме Названы 5 кроссоверов с пробегом, которые невозможно продать Ресурс более 500 000 км имеют не только маломощные бюджетные двигатели. Здесь вы найдете полный список неубиваемых моторов объемом от 1,5 до 2,5 л и названия моделей, на которые они ставились и ставятся.

Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Ревина «7 авто, на которых реально проехать 500 000+ км. Верите?».