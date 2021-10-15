За что клюют Собчак после смертельного ДТП в Сочи? Уехала. Не помогла. Публиковала что-то в соцсетях — вместо того чтобы свечку поставить... У главреда «За рулем» на это другая точка зрения — не слишком популярная.

Собчак и ДТП в Сочи

Осуждать Ксению, конечно, можно — исключительно с человеческой точки зрения. Как общественного деятеля, популярную ведущую, медийное лицо.

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Да, наверное, с нее спрос больше, чем с других. И наверняка Собчак со своими связями (возможно) могла бы сделать чуть больше, чем все остальные. И для ее реноме было бы лучше, если бы она поехала с пострадавшими в больницу, проследила бы, как им оказывают медицинскую помощь, и тягала бы каталки с больными по этажам.

Но если не получилась из супруги Богомолова мать Тереза, то что? Не ходите на ее выступления. Не голосуйте за нее на выборах и не голосуйте своим рублем за радость лицезреть Ксюшу в каких-то шоу. Сделайте эту особу непопулярной — и дело с концом.

Теперь представим, что это не Собчак. Просто какой-то пассажир.

Пассажир и ДТП

У пассажира нет никакой ответственности за случившееся ДТП. Нет обязанности оставаться на месте ДТП до совершения каких-либо административно-процессуальных действий. Единственная обязанность, которая возникает в таких случаях, — не оставлять заведомо людей в опасности. Это деяние уже преследуется по закону. Однако применительно не только к дорожно-транспортным происшествиям, а вообще к любым ситуациям: оставить человека в опасности можно в лесу, в горящем доме, на морозе и т. д.

Были вокруг другие люди, которые помогали пострадавшим? Были. Значит, пострадавшим оказывается помощь, они не брошены. Вы лично стали бы помогать? Я вот за себя ответить не могу. Возможно, в стрессовой ситуации бросился бы спасать людей из горящей машины. А вообще никогда не смотрю на ДТП как смотрит большинство зевак.

Пассажир — свидетель? Да!

Но все свидетельские показания можно дать/взять в ходе расследования обстоятельств дела. Или в суде. А если пассажир не имеет водительского удостоверения? Если он спал? Смотрел видео? И вообще, что он может поведать следствию: вел ли себя водитель адекватно? Не употреблял алкоголь перед выездом? Не отвлекался ли на звонки по телефону? То бишь — некие «общие обстоятельства по делу».

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Более того, в некоторых случаях свидетель может отказаться от дачи свидетельских показаний — закон это допускает. Например, если никто не погиб и никому не причинен тяжкий вред здоровью, то к свидетелю ДТП применяется ст. 25.6 КоАП — и в этом случае человек вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Уезжая с места ДТП, пассажир сам делает себе хуже. Возможно, после стресса, у него проявятся резкие боли или обнаружится перелом — а «скорая» уже далеко, нужно снова искать врача. Проблемнее будет доказать, что те или иные травмы получены именно в результате данного ДТП — и тогда сложнее будет получить страховое возмещение.

Вся ответственность — на водителе

Подгоняла ли Собчак водителя? Это важно, опять же, исключительно с человеческой точки зрения — но не более того. Всю ответственность несет водитель. Подгоняют? Мешают управлять автомобилем? Скажи, чтобы замолкли. Высади (там, где разрешено Правилами). Откажись от оказания услуги перевозки. И так далее. Но источником повышенной опасности управляет водитель, а не пассажир. И в суде отговорки «а меня просили побыстрее» не сработают.

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Соцсети? У таких людей, как Собчак, соцсети ведут пиар-менеджеры или доверенные лица. И большинство публикаций запланировано загодя. Не думаю, что после тяжелой аварии вы первым делом будете думать о задержке публикации в соцсетях или об общении с пиар-менеджером, а не помчите к своим детям.

Наконец, если это была бы не Собчак, мы даже не узнали бы об этой аварии — а подобных страшных ДТП у нас великое множество.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС, телеграм-канал «Подъем»