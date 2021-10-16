3 самые дешевые шипованные шины: они того стоят?

Вас точно ждут сюрпризы, и будут среди них неприятные. Но варианты сэкономить — есть!

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Октябрь — самое время задуматься о скорой «переобувке» за зиму. Особенно, если вам предстоит покупка новых зимних покрышек. Удовольствие это недешевое, поэтому довольно часто на первый план выходит именно цена продукта. А что, если взять три самых недорогих комплекта на рынке и проверить их по всей строгости? Мы так и сделали!

Эксперты «За рулем» Дмитрий Тестов и Сергей Мишин уже испытали восемь комплектов шипованных шин размерностью 205/55 R16 из разных ценовых категорий, и нам интересно взглянуть, как показали себя те, которые явно позволяют экономить на покупке.

Самые дешевые зимние шины

1. Yokohama IceGuard IG65 (средняя цена в интернете — 6200 рублей)

Yokohama IceGuard IG65

Шины Yokohama IceGuard IG65 производятся в России и остаются в сегменте лоукоста, у верхней его границы.

По мнению тестовой группы, это неплохой выбор: покрышки позволяют отлично разгоняться на льду, и то же самое справедливо для снега, на котором Йокогама еще и четко следует заданному курсу.

Но вот поперечного сцепления на льду явно не хватает. Есть вопросы и к управляемости на асфальте, а шум сразу выдает бюджетность.

2. Tigar Ice (средняя цена в интернете — 5190 рублей)

Tigar Ice

Один из самых доступных вариантов — это сербские покрышки Tigar Ice.

Несмотря на цену, у этих «шиповок» выявились сильные качества: у них лучшее из всех сцепление на асфальте, они четко следуют курсу на снегу и неплохо смягчают толчки от дорожных неровностей.

Но на скользких покрытиях Tigar Ice показали себя наихудшим образом, на льду и при активной езде по снегу управлять автомобилем сложно, да и шумят они изрядно.

3. Formula Ice (средняя цена в интернете — 5000 рублей)

Formula Ice

Самые доступные на сегодня — российские Formula Ice.

Сбережете средства при покупке, но не в эксплуатации: экономичность у этих шин наихудшая. Также есть вопросы по шумности и поведению в скоростных маневрах. Однако среди однозначно положительных качеств — быстрый разгон и надежная управляемость на снегу.

В итоговой таблице результатов Formula Ice обошла некоторых именитых конкурентов и оказалась на пятом месте.

Полную версию сводной таблицы можно посмотреть здесь.

Стоит ли покупать дешевые шины?

Дешевые шины вполне можно предпочесть дорогим, если вы готовы к компромиссам, не являетесь любителем слишком активной зимней езды, не планируете участвовать в серьезных соревнованиях и не собираетесь в экспедицию к северным широтам.

В любом случае, к выбору нужно подходить индивидуально, оценивая и условия эксплуатации, и характерные особенности автомобиля, и свои возможности. Сомневаетесь? Тогда берите те, что подороже и лучше сбалансированы по своим ездовым характеристикам.

Как показали себя гранды, в чем провалились, а в чем по-прежнему хороши? Стоят ли своих денег? Читайте в полной версии нашего теста шипованных шин!