Kia K5 в парке «За рулем» - первый (приятный) сюрприз

Kia K5, 2.0 (150 л. с.), А6
Изготовитель — Киа Мотор Рус
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года
Пробег на момент отчета — 5000 км
С начала продаж седана Kia K5 минул год. Уже ясно, что у нас его приняли очень тепло: за первое полугодие 2021 года продано 18 804 экземпляра — позади не только Toyota Camry (18 021), но и такие популярные кроссоверы, как Skoda Kodiaq или Renault Kaptur.
Может быть, рано списывать со счетов седаны как класс?
Чтобы разобраться в этом, мы взяли для длительного теста Kia K5 в относительно недорогом исполнении Style со 150‑сильным мотором 2.0 — за двигатель 2.5 и 194 «лошади» просят доплату аж в 190 тысяч рублей!
Первый сюрприз — положительный: обнаружили не заявленный в прайс-листе и брошюрах ограничитель скорости. Для его включения нужно нажать и подержать кнопку круиз-контроля.
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