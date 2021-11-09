Как отличить внедорожник от кроссовера? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

— В чем заключаются отличия настоящего внедорожника от так называемых паркетников?

— Вопрос щекотливый! Кто-то считает внедорожником только автомобили с рамной конструкцией и жестко подключаемым мостом. Кто-то — с понижающей передачей в раздатке. А кто-то — любой полноприводный ­автомобиль, чуть приподнятый над дорогой.

Мы обычно относим к внедорожникам модели с «железным» полным приводом (никаких межосевых муфт, только дифференциалы или жестко подключаемый привод) и наличием понижающей передачи. Вне зависимости от того, есть ли принудительные механические блокировки. Соответственно, кроссоверами или паркетниками можно считать все остальные — модели с постоянным или подключаемым полным приводом и межосевой муфтой любого типа.

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По типу кузова, несущий или рамный, разделения нет, ибо полно примеров внедорожников с несущим кузовом — наши Нивы или машины Land Rover.





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