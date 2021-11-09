Как отличить внедорожник от кроссовера? Ответ эксперта — журнал За рулем

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Как отличить внедорожник от кроссовера? Ответ эксперта

Дело не в типе кузова — «За рулем» ставит на «железный» полный привод и понижайку.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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— В чем заключаются отличия настоящего внедорожника от так называемых паркетников?

— Вопрос щекотливый! Кто-то считает внедорожником только автомобили с рамной конструкцией и жестко подключаемым мостом. Кто-то — с понижающей передачей в раздатке. А кто-то — любой полноприводный ­автомобиль, чуть приподнятый над дорогой.

Мы обычно относим к внедорожникам модели с «железным» полным приводом (никаких межосевых муфт, только дифференциалы или жестко подключаемый привод) и наличием понижающей передачи. Вне зависимости от того, есть ли принудительные механические блокировки. Соответственно, кроссоверами или паркетниками можно считать все остальные — модели с постоянным или подключаемым полным приводом и межосевой муфтой любого типа.

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По типу кузова, несущий или рамный, разделения нет, ибо полно примеров внедорожников с несущим кузовом — наши Нивы или машины Land Rover.


У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!


  • Супертест десяти «проходимцев» — тут.
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Фото: Depositphotos

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